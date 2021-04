Iliana Calabró: “Estoy cumpliendo un sueño”

Minutos antes de comenzar esta entrevista, una corriente de aire le cerró la puerta de su departamento y ella, en baby doll, quedó en el palier sin llave, sin celular y con una torta cocinándose en el horno. Lo cuenta divertida como si fuera un sketch de los tantísimos que hizo en su vida. Actriz, comediante, vedette, cantante, y escritora, Iliana Calabró acaba de debutar en la conducción del magazine “Buen Plan”, que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 por Net TV. El formato, cuenta con segmentos de moda, cocina, belleza, astrología y jardinería, pero suma otros como el consultorio legal de la doctora Ana Rosenfeld, la organización de espacios con Lola Grass y el tejido con agujas circulares gracias a la técnica de Winelvi Troconis, diseñador textil. La producción incorpora invitados especiales, tal el caso del diseñador Benito Fernández que mostró una cápsula de su última colección. Su coequiper es Fabián Paz, otro diseñador, socio de la modelo y actriz Guillermina Valdés en la marca de calzados Valdez. Ambos componen una dupla que complementa sus diferencias. Iliana muestra su espontaneidad y simpatía durante el par de horas en vivo que dura la emisión. Va y viene con ese dinámico y geminiano andar, mete sus bocadillos humorísticos y pregunta con interés sobre tips y secretos. Una buena actuación…

Noticias: Cuando conduce “Buen Plan”, ¿está actuando o es usted misma?

Iliana Calabró: Termina siendo como un reality; porque quizás, por deformación profesional, ahí estoy yo con mucho de mí misma, coloreada, pero soy yo. Formamos un equipo —¡muchos somos vecinos del barrio, vivimos en Botánico!— y en el canal nos sentimos cohabitando una casa abierta al telespectador.

Noticias: En el primer programa dijo que con la conducción de “Buen Plan” se le cumplía un sueño…

Calabró: Sí, lo empecé a pensar cuando nació mi segundo hijo, Stefano. Para disfrutarlo hice un parate, pero mi cabeza no paraba… Escribí canciones, una comedia musical y se me ocurrió un programa dedicado a mimar el ámbito donde vivimos, cuidado de la salud, la armonía del hogar…

Noticias: ¿Era de las chicas que jugaban a “Buenas Tardes, Mucho Gusto” o a Utilísima?

Calabró: ¡Sí claro, “Buenas Tardes, Mucho Gusto” marcó mi infancia! Y Utilísima después…

Noticias: Durante un tiempo, la temática femenina en tevé fue blanco de críticas y se presumía que las televidentes eran nada más —ni nada menos— que amas de casa. ¿Piensa que la pandemia revalorizó las tareas domésticas?

Calabró: Sí, totalmente. El home office te instaló en la casa y hay más tiempo para verla. Querés transformar los espacios, sentir el olor a la albahaca en una maceta de la cocina, redecorar, darle una nueva mirada a lo cotidiano. Creo que tras su empoderamiento, la mujer reaparece con una visión más amable sobre lo doméstico.

Noticias: ¿Opina que el público se renueva y siempre hay gente que no sabe hacer un bizcochuelo?

Calabró: Creo que lo hizo, lo abandonó y quiere volver a hacerlo; tiene los tutoriales pero no hay tips y el desarrollo es rápido, no es lo mismo que una explicación paso a paso, intervenida con preguntas. Y no es el mismo bizcochuelo, siempre hay algo nuevo.

Noticias: ¿Por qué cree que programas como Masterchef o un canal como Elgourmet.com son exitosos?

Calabró: Porque la cocina es mágica. Transforma los ingredientes en alimento y lo ofrece a los seres queridos. Cocinar es un mimo que va más allá del tiempo que tardás en prepararlo.

Noticias: ¿Vive sola o con sus hijos, Nicolás (26) y Stefano Rossi (25)?

Calabró: Sola. Nico está casado con Bárbara que es brasileña; viven en Troncoso y se dedican al turismo. No puedo verlos desde agosto de 2019 por mi trabajo primero y en 2020 por esta cuestión del cierre de fronteras y cancelación de vuelos. Stefano vive con su papá (Fabián Rossi). Me visita y se queda algunos días. Pero los chicos siempre tienen planes con amigos. Veraneamos juntos en Córdoba, cuando hice temporada. Estudia arquitectura. Estoy muy orgullosa, es muy aplicado ¡como mi papá, el Cala! De él aprendió a ser disciplinado, organizado y prolijo. Cuando tenía que estudiar —y era chiquito—, él solo se desenchufaba la Play y apagaba la tele.

Noticias: Su mamá, Coca (82) vive cerca…

Calabró: ¡Sí, en la esquina! Nos tornamos simbióticas en pandemia. Un accidente en su pierna nos preocupó. Pero ya está bien, se vacunó y va a la plaza los días lindos con una señora que está con ella.

Noticias: Después de su convivencia con Antonello Grandolfo, empresario dueño de una fábrica de muzzarella, ¿Está dispuesta a una tercera vez?

Calabró: Sí. Pero sólo si alguien me sorprende, como ocurrió con él cuando me invitó a Italia a conocer a su familia. Empezamos como amici íntimi y estuvimos juntos casi 4 años… No estoy buscando una pareja. Claro que me encantaría enamorarme. Y para el arranque sería cama afuera. Tengo amigas como Patricia Sosa con Oscar Mediavilla y Georgina Barbarrosa con el Vasco que funcionan y funcionaron. Aunque sigo siendo conservadora, no me va el poliamor.

Iliana debutó en “Calabromas”, el programa de tevé emitido a principios de los ochenta, protagonizado por su padre, el actor y humorista Juan Carlos Calabró. Después su popularidad crecería cuando participó en “El Contra”, otro clásico en que su padre discutía con gran desconocimiento, con el periodista Antonio Carrizo. Aquí cobró fama en su personaje de Renata, la hermana italiana de Calabró. Pero su carrera fue expandiéndose en distintas direcciones y el histrionismo fue un valioso salvoconducto. Es una actriz multitasking.

Noticias: ¿Qué va a estrenar en Multiteatro?

Calabró: Una comedia producida por Gustavo Yankelevich con libro y dirección de Nelson Valente. Se llama “Dígalo con mímica” y estamos ensayando a full para estrenar a fin de mes. ¡Ojalá sigamos con las aperturas de los teatros! Con Carlos Belloso, Andrea Politti, Diego Gentile…

Noticias: ¿Siempre tuvo trabajo?

Calabró: Gracias a Dios, tuve. Y cuando no tuve, me lo inventé. Mirá, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y una de las cosas que más he valorado de su enfoque, es que te prepara para la autogestión. ¿No me buscaban? Yo me armaba un unipersonal. Presentaba mis ideas y eso, muchas veces, me permitió que la gente apostara a mi trabajo. Entonces armábamos una coproducción o arreglábamos de alguna forma.

Noticias: ¿Cómo manejó el dinero en la pareja, mientras estuvo casada?¿ Cada uno lo suyo, pozo común, gastos comunes compartidos?

Calabró: Yo me hice mi quintita. En pareja siempre fui independiente económicamente. Las cuentas eran repartidas o compartidas. No me gustó pedirle plata a mi papá. Cuando me casé, nos regaló nuestro primer departamento. “Después me devolvés el dinero”, me dijo. Y nunca me lo aceptó. Antes de morirse dejó todo muy organizado. Nos dio plata a las tres, a mi hermana Marina, a mamá y a mí. Mi parte está ahí, no la toqué. Siempre me alcanzó. Y si me tengo que privar en tiempo de vacas flacas, no me angustia. Me ajusto el cinturón pero nunca fui de soltarlo demasiado.

Noticias: ¿Qué le duele de nuestra Argentina?

Calabró: Es doloroso para quien como yo ha recorrido todo el país, ver que la gente no puede asomar la cabeza. Tenemos un sistema corrupto enquistado. Siempre hay intereses creados y no aparece quien pueda encaminarnos hacia una salida. Parece que nuestras crisis no se capitalizan, no nos sirven de enseñanza. Crisis es oportunidad. Pero no lo entendemos y cometemos los mismos errores. Como sociedad, nos criticamos pero seguimos tirando pa’lante…

Noticias: Oscar Martínez dijo que dejaba una “Argentina tóxica”? ¿Qué opinión tiene al respecto?

Calabró: No lo comparto. La toxicidad es lo que permitimos que nos afecte. Si luchamos contra aquellas cosas que pueden parecernos tóxicas, no van a serlo.

Noticias: ¿Qué es lo que más extraña de su papá, Juan Carlos Calabró?

Calabró: Todo. El abrazo en todo sentido. Físico y emocional. Nos dejó preparadas y si seguimos adelante, es porque él nos preparó.