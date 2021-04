Paulina Cocina: “El hecho de no estar formada en gastronomía me hizo sentir impune”

Cuenta la leyenda que Carolina Puga era una socióloga contenta con su profesión, pero un día encendió una cámara y se grabó haciendo un pastel de papas. Fue como un embrujo, de esos que hacía su padre cuando llegaba de la oficina y la sorprendía con algún truco de magia. Descubrió que había algo que le gustaba mucho, muchísimo más. “Pienso en eso a menudo y creo que tengo una cosa que me viene de mi papá: no estoy enganchada con que la vida adulta tiene que ser un embole, no tengo miedo de hacer o aprender cosas nuevas, de cagarme de risa, de hacer cosas absurdas. La existencia humana es muy absurda como para creer en algo tan férreamente”, afirma. Puga se subió al tren de la exigencia académica. Se licenció en Sociología, con un promedio arriba de 8 (UBA) y viajó a Barcelona para hacer masters y doctorado con un desempeño por encima de 9. “A mí me cuesta mucho creerme las cosas y comprometerme con una tarea. Todo círculo, como el académico, tiene sus prioridades y sus popes y siempre relativicé eso. Pero al finalizar la carrera, me lo empecé a creer y a pasarla bien. Aun así nada en mi vida me lo creí tanto como Paulina Cocina”, cuenta.

Noticias: ¿La llamo Carolina o Paulina?

Paulina Cocina: Paulina, Paulina.

Noticias: ¡Qué gran volantazo pegó!

Paulina: ¿El cambio de profesión? Es una locura, una de las cosas que más agradezco que me hayan pasado en la vida.

Desde chica le atraía el histrionismo, aunque se moría de vergüenza. Ahora, cuando se tentó con jugar en cámara y subirlo a YouTube, dijo: “Total, no lo ve nadie”. Pasó del anonimato a millones de seguidores. “Paulina Cocina es algo muy propio, no soy yo enganchada al mundo de otro, es mi propia construcción”, dice.

Noticias: ¿Y qué pasa cuando una millonada le levanta el pulgar?

Paulina: Para mí es un poco consecuencia. Hay algo que tiene que ver con la labor artística o algo así que no pasa por hacer bien las cosas, tiene que ver con el corazón. Podés saber un montón de cosas y ser un técnico divino pero si no le ponés corazón, va a ser un embole tu plato o tu video de YouTube.

Noticias: En su último libro “Meal Prep” (Planeta), cuenta cómo organizarse para comer mejor, fácil y rico, pero siempre empatizando con quien no sabe.

Paulina: Sí, soy así y reconozco que la gente que me ha permitido aprender es la que no se comporta de manera soberbia ante mi ignorancia, ¡mirá la frase que te tiré! En toda mi carrera académica, he escuchado a una persona decir “no sé”, ¡una! Y era una genia, una filósofa con un gran nivel de conocimiento. Ahora yo tengo edad de ser profesora y digo no puedo creer cómo esta masa de gente no dice que no sabe. ¿Todos saben? ¡Mentira, no saben todo!

Noticias: ¿Cómo hizo para autovalidarse en lo gastronómico?

Paulina: La cocina es algo que yo transité y amé toda la vida. Fue al revés, el hecho de no estar formada y estar cocinando en mi casa, me hizo sentir impune. Era como “no tengo obligación de hacerlo perfectamente” y, a su vez, ¡no estoy operando a corazón abierto, estoy haciendo una tortilla de papas! ¡Toda la gente cocina y come en su casa y no todo el mundo se formó! Yo nunca regenteé un restaurante, nunca hice de cocinera, tengo muy claro mi lugar.

Noticias: Dice que es una nerd de su nicho y estudia las reglas de las redes sociales. ¿Cuáles son hoy?

Paulina: Los algoritmos se van perfeccionando y muchos piensan que tienen que entender el algoritmo o engañarlo. No, tenés que gustarle a la audiencia y darle contenido original, entonces el algoritmo te va a favorecer y la gente se va a quedar viendo y a la red social le va a convenir. Ahora todo lo que buscas va a estar en Internet. Entonces cada vez entiendo más que lo que debo aportar está en otro lado, no está ya en la receta que hago.

Noticias: ¿En dónde está?

Paulina: Intento ser humilde con esto, tengo la suerte de quien llegó primero. No considero lo que hago tan tremendamente diferente de lo que hacen otros. Cuando tenés un sitio tan grande, muchas veces ponés la tendencia: hace tres años, no se conocía la palabra “meal prep” y la serie y el ebook, que salió previo al libro, fueron un exitazo. Pero hice otras que no han resultado, vas probando.

Noticias: ¿Los algoritmos dejan en la disyuntiva de hasta dónde conformar al resto o defender la propia parada?

Paulina: Yo no tengo conflicto ahí. En Internet contamos con una cantidad de datos que ningún medio cuenta. Para mí lo único importante es que las decisiones sean informadas. Si voy a seguir haciendo un contenido que no funciona, voy a saber por qué y qué podría mejorarlo. Quizás decida hacerlo igual, porque me gusta a mí y váyanse todos a cagar. Entre tanto hit, mórfense esta receta porque creo que define mi línea editorial.

Noticias: ¿Tiene filtros en su relación con las marcas?

Paulina: Soy una rompebolas. No trabajo con productos como salchichas o patitas de pollo. No hago cosas al estilo de “chicos, tengo una sorpresa pero no se las puedo contar”, y después “¡salió el nuevo arroz!”. Tampoco publicidad que no parezca publicidad.

Noticias: ¿Hizo algo de lo que se arrepienta?

Paulina: ¡Mil! Excepto por los procesados, si no lo hago hoy es porque alguna vez lo hice, lo vas aprendiendo en el camino.

Noticias: Debe ser una tentación atraer a las marcas como un imán.

Paulina: Entendí que el “no” era más imán que el “sí” (se ríe). Mi prioridad es y va a ser siempre el contenido. Si la cago ahí por ganar un mango más, estoy perdiendo, incluso en lo comercial. También entendí que nadie se va a ir. Pero digo mucho que sí y trabajo con muchas marcas que me ayudan a sostener, la marca no es un enemigo.

Noticias: ¿Cómo le caen las críticas?

Paulina: Las críticas a mi contenido, bien, las leo y las tengo en cuenta, no me hieren. Puedo tratar de entender por qué un video les parece una mierda. Las personales generalmente tienen un punto de maldad y eso se siente.

Noticias: ¿Qué hace? ¿Se engancha?

Paulina: Primero entiendo que no tiene que ver conmigo, nunca se me ocurriría ir a putear a quien no conozco. Si a vos se te ocurre, háblalo con el psicólogo. En algunos casos respondo por privado y sin mala onda. Y mucha gente me dice: “¡Ay, me contestaste, tenés razón, no te quise decir eso!

Noticias: Si es absurda la humanidad, ¡lo que son las redes sociales!

Paulina: Acordarte que un día va a pasar algo grave y ahí lo van a ver. Porque esto de agarrar un personaje y hacerlo mierda es tremendamente dañino. Un día le van a hacer eso a quien no tenga una salud mental muy estable o que no esté muy bien y va a pasar algo feo, porque es realmente tortuoso.

Noticias: ¿Vivimos en una sociedad muy exitista y, a su vez, el éxito es castigado?

Paulina: Creo que es como que sos chiquitito y estás creciendo y sos genial, pero cuando creciste, sos un hijo de puta. Es el síndrome de “yo lo conozco desde Cemento”, Cemento simboliza “lo seguía cuando no era nadie, ahora es un h de p”. Por otro lado, algo que es muy de la época es pretender en el otro una coherencia que no tiene ningún ser humano. Si crees que soy buena, permanentemente tengo que estar demostrándote que soy lo que vos crees que yo soy. Los días de los incendios en Patagonia, Sofi Morandi, que es nuequina, estuvo encerrada en una jornada de grabación, cuando salió, tenía una catarata de mensajes diciéndole: “Hija de puta, por qué no hablás de los incendios”. Esa es la actitud generalizada, es insoportable.

Noticias: ¿Cómo corta con eso?

Paulina: El día que entendí esto, me cambió todo. ¿Cómo corto? Hay mucha terapia de grupo, hablamos por whatsapp, lo charlamos, nos cuidamos. Antes de decir cualquier cosa, le mando un mensajito a Flor Freijo, no sé, a La Faraona (Martín Cirio). Vamos tratando de entender, es un mundo completamente nuevo y muchos estamos en el ojo de la tormenta y cualquier cosa que digas, podrá ser utilizada en tu contra (se ríe). Entonces mejor decírselas primero a los amigos y actuar con frialdad.

Noticias: ¿Qué es el éxito?

Paulina: (piensa) Es sentirte plena con lo que hacés independiente del reconocimiento ajeno. O sea, está re bueno el reconocimiento ajeno, te engancha, es como medio droga, pero el real está en que te creas lo que estás haciendo.