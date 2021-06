Felipe Colombo: “El amor es el motor fundamental de todo”

El encuentro con Felipe Colombo empieza compartiendo con él la confesión de la editora de esta sección: “¡Era mi amor platónico en la época de “Chiquititas”!”. Se ríe, agradece y uno sospecha que haber sido parte de dos exitazos de Cris Morena, como “Chiquititas” y “Rebelde Way”, se le volvió una especie de karma del hit. Basta ver los comentarios de sus seguidores en redes para entender que convive con el revival y la devoción de aquella generación marcada a fuego. “Me sorprendo de las cosas lindas que me dicen, lo que les signifiqué sin saber ni darme cuenta”, afirma.

Noticias: ¿Le cansa un poco que algo ocurrido hace veinte años siga tan vivo?

Felipe Colombo: Y… hay momentos en los que indefectiblemente, como en la vida en general, te tenés que desmarcar de algunas cosas para poder relacionarte con otras. Tengo que soltar, por más que haya sido una etapa que significó mucho. Y a veces no sabés cómo hacerlo, lo hacés con enojo, con indiferencia y otras con amor y te amigas. Vas pasando por distintos estados y lo único que dicta la pauta realmente es avanzar en hacer cosas tuyas y el paso del tiempo, porque empiezan a haber cuestiones más trascendentes en tu vida. Creo que encaré esa etapa (laboral) con muchísima ingenuidad, no pensé nunca la trascendencia que iba a tener.

Noticias: Tal vez esa inconsciencia hizo que se le hiciera más liviano.

Colombo: Sí, inconsciencia es una buena palabra. Los motores para mí estaban lejos de ser famoso, conocido o de impactar en la adolescencia de una generación o ahora de otra (porque “Rebelde Way” está disponible en Netflix). Yo veía más la experiencia que estaba viviendo y los amigos que estaba cosechando, el aprendizaje, la aventura.

Noticias: Recordemos que tenía 16 años y había apostado por dejar México y trabajar en la Argentina, lo que representa el revés de la historia de su padre, un actor argentino exiliado en México, ¿fue una jugada casi introspectiva, del orden de lo personal más que profesional?

Colombo: Es súper acertado lo que decís. ¡Creo que me resumiste como dos años de terapia! Y por otro lado yo tenía siempre un poquito un pie en México, esta cosa de “vengo de otro lugar al que puedo volver cuando quiera”. Después, la profesión y el amor fueron arraigándome y tomé la decisión de quedarme y de hacer teatro en Buenos Aires, donde está el mejor de Latinoamérica, y vino “El Graduado”. Pero mi etapa de rebeldía con mis papás, que son actores con formación universitaria, fue ser actor adolescente pop.

Noticias: ¡Y sin papeles!

Colombo: ¡Y sin papeles! (se ríe) Hecho a pelo casi. Ese fue mi acto de rebeldía, el “¡soy famoso ahora!”. Después vi que lo que me atraía no era ser famoso; no es que me disguste, al contrario, pero la búsqueda fue siempre “qué hay para hacer, ¿me divierte?”. Y por otro lado un poco la fortuna, porque en mi vida ha habido una línea de coincidencias venturosas que tiene que ver con el escenario, con el teatro y con el amor. “El Graduado” apareció por un casting, el director era mexicano, la producción era argentina mexicana, la protagonista era Nacha Guevara quien tiene un vínculo con México y con el exilio. Empezó a amalgamarse de una manera casi natural algo completamente inaudito para mí y de pronto me encontré haciendo teatro de texto, en una de las salas más lindas de Buenos Aires, con una producción grande, con una de las artistas más importantes de Latinoamérica. Voy cubriendo cosas que siento que me faltaron y eso me ha ido llevando a ciertos lugares. Ahora estoy haciendo música de vuelta, mis letras, con producción independiente. El proyecto se llama “Peicer”, prácticamente ya lo tengo, falta terminar de redondearlo. Mi idea es que esté listo antes de fin de año, estoy muy ansioso. Son cosas que siento que si no las hago me van a hacer daño en alguna parte del cuerpo.

Noticias: En 2017 le dijo a NOTICIAS que aún no había encontrado en la música los recursos que sí halló en la actuación. Parece que logró afinar la sintonía con su veta musical.

Colombo: Sí, creo que me di cuenta de que si no me tiro un poco al vacío, no voy a saber si tengo o no las herramientas. Y si no las tengo, cómo las puedo suplir, porque en definitiva, lo quiero hacer igual, aunque me salga mal. En estos tiempos que todos estamos más introspectivos por el encierro y porque el mundo cambió, una de las cosas que dije es que esto lo tengo que hacer sí o sí.

Noticias: ¿De qué hablan sus canciones?

Colombo: Muchas hablan de amor, que para mí es el motor fundamental de las cosas, el amor propio, hacia el otro, en general; tienen que ver con mis vínculos cercanos. Algunas me las canto a mi yo de siete años. Me gusta la musicalidad de las palabras. Y disfruto mucho de los procesos creativos largos, de encontrar el sonido que quiero para la guitarra, incorporar las voces que sean necesarias. O, en teatro, ensayar, equivocarme. Siempre es más lindo el proceso que el resultado en sí.

Cada vez que entra a un teatro, repite el mismo ritual de mirar para arriba y ver cómo están armadas las parrillas de luces. Es una costumbre que ganó de niño, cuando acompañaba a sus padres a las funciones que ellos hacían. Por eso cuando volvió en forma presencial con “Sex” —el show ideado por José María Muscari que en 2020 transmutó en múltiples formatos, como “Sex Virtual” y “AutoSex”— celebró pisar el escenario y estar bajo ese cielo. Restricciones por el COVID mediante, la ceremonia teatral está interrumpida hasta nuevo aviso pero se lo puede ver salir al ruedo en “Sex” por streaming (Alternativa Teatral). Igual, su agenda está completa: graba la tira “La 1-5/18”, con la que Polka volverá a la carga tras el parate pandémico. Allí interpretará a un abogado nacido en la villa que vive un tironeo que él, Felipe, también conoce: no ser de aquí ni ser de allá. Y cada tarde, es parte del programa radial “Mañana la seguimos”, que conduce Jey Mammon por Metro 95.1.

Noticias: ¿Para sumarse a “Sex” tuvo que vencer prejuicios propios?

Colombo: ¡Completamente! Desde el principio, mi primera reacción fue qué tengo que hacer yo ahí. Intervino Cecilia (Coronado, su mujer) que me dijo: “Nunca hiciste algo así, hacelo a ver qué pasa”. Fue el primer prejuicio que rompí con el espectáculo. Conmigo rompí otros que tienen que ver con mi cuerpo, aprendí muchísimo con el equipo, desarticulé cosas aprendidas de la sexualidad, de la masculinidad.

Noticias: ¿Qué prejuicios respecto a su cuerpo?

Colombo: Que te guste gustar, yo nunca tuve esa actitud y acá es necesario, te subís al escenario y tenés que provocar. Somos veinte cuerpos distintos, cuáles son mis herramientas para atraerte. La libido adquirió un protagonismo que creo que nunca le había dado en mi vida y se sintió muy bien.

Noticias: Decía antes que siente que si no hace las cosas, le va a hacer mal en el cuerpo. Me recuerda a cuando nos contó que ha resuelto sus crisis vocacionales en el escenario, no fuera de él. ¿Le sigue pasando así?

Colombo: Lo he trabajado mucho desde entonces (se ríe), me gusta mucho la terapia, meditar, respirar. Entonces esas crisis vocacionales se empezaron a desmenuzar un poco y fui entendiéndome como una entidad que hace cosas vinculadas al arte, con la música, con la radio, con la tele, con el cine, con el teatro. Esa es mi energía, es a lo que me he dedicado toda la vida, me apasiona. Trabajé mucho en entender mi proceso personal, en ver qué me da cada cosa. Y he descubierto que por el motor de una, encontrás otra; hay un devenir y por eso tengo que hacerlo aunque salga mal porque eso va a traer una consecuencia tangible. Elaboro todo mucho en mi cabeza, me podría quedar ahí y eso es lo más peligroso. Creo que mi profesión y mi vida están muy mezcladas, entonces ¿quién soy aparte de esto?, porque si solo soy actor o artista y lo hago mal, es devastador, se te juega la vida. En cambio cuando vas ordenando y acomodando las cosas en sus estantes correctos, vuelve a tener valor, adquiere una identidad: Voy a jugarme la vida en esto pero sé que estoy sostenido por varias otras cosas y cada uno de esos núcleos alimentan al otro. Es mucho más interesante y enriquecedor.

Noticias: ¿Cómo lleva la pre-adolescencia de su hija Aurora (11)?

Colombo: Bárbaro, ella es fantástica, tiene una identidad tan propia y una personalidad tan singular que veo cómo la va construyendo, a veces incorporando cosas con las que vive y otras desmarcándose por completo de nosotros, que es lo necesario. Pero creo que también tiene unos nortes muy interesantes, una habilidad de adaptarse y de disfrutar muy grande, la admiro muchísimo.

Noticias: Siempre habla de un modo muy amoroso de su mujer e hija.

Colombo: Hemos pasado mucho, con intensidad pero siempre está esa piedra fundamental desde donde se ramifica lo demás y siempre fue muy sólida. Al margen de eso, también creemos en las individualidades y las cuidamos y protegemos. Ese grupo de conjuntos individuales tiene un lugar de encuentro que gozamos y tratamos de cuidar lo más posible.