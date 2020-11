Jey Mammon: “Si decidiera ser padre, adoptaría”

Por muchos años fue catequista y profesor de música pero intuía que había otra vida esperándolo. Un día se animó a cruzar ese portal y se transformó en Jey Mammon y en muchos otros personajes también, entre los que brilla Estelita. Antes de ser Jey, se llamaba Juan Martín Rago, iba a misa los domingos y hasta compartió muchas cenas con el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco. De esos recuerdos, de los diez últimos años de su vida y de sus sueños habla en esta nota el actor, músico y conductor.

Cuando empezó la pandemia y se terminó su programa en la Rock and Pop, Jey creyó que iba a transcurrir una cuarentena tranquila, en su casa y con muchas horas de ocio por delante. Se equivocó porque tiene tanto o más trabajo que antes. Hoy se luce en el “Cantando 2020”, en El Trece, debate en “Polémica en el bar”, por América, y también copó la medianoche de esa emisora con su propio programa: “Estelita en casa”. Además prepara un streaming para el 15 de noviembre, a las 22, por la plataforma de Ticketek: “Jey Mammon online”. “Iba a ser el 14 pero Lizy (Tagliani) tiene un show el mismo día y lo cambié: me sentí Patricia Sosa con Valeria Lynch”, arranca Jey bromeando, y haciendo referencia a la reciente pelea entre ambas cantantes por culpa de una fecha de streaming. Durante toda la charla hace gala de su humor, porque Jey siempre tiene una broma a mano, de esas que arrancan carcajadas. “Yo no soy de los que piensa que si hay un streaming no debería haber otros, pero cuando compartís públicos o hay estilos parecidos, no está bueno. Y lo cambié. Es una propuesta distinta al streaming anterior, que por cierto disfruté mucho. No le veía la gracia al principio pero de tanto que me insistieron lo hice y estuvo buenísimo. Dentro de la gran debacle que vivimos, es una manera directa de conectarse con la gente y se genera una interacción”, detalla.

Noticias: Lo conocemos hace apenas 10 años en los que hizo de todo, desde trabajar con Marley hasta participar del Bailando por un sueño, pasando por la conducción y la ficción. ¡Un recorrido meteórico!

Jey Mammon: Es verdad. El que tiene ese tiempo de vida es el personaje de Jey porque Juan Martín catequista estaba de antes. Mi vida es como un antes y después de Cristo pero al revés: ahora estoy en el antes (ríe con ganas). En muy poco tiempo pasaron muchas cosas y muy intensas, lo disfruto y celebro. Creo que hay un factor suerte porque todo sale bien. Y no me voy a bajar el precio, pero seguramente tenía algo bueno acumulado que, de tanto esperar, tuvo más poder.

Noticias: ¿Cómo era su vida antes de Jey?

Mammon: Daba clases de catecismo en colegios y también fui profesor de música, y daba clases particulares de piano. Me las rebuscaba y hacía cosas que la vida me proponía. Encontrarme conmigo y con mi identidad fue de la mano de un proceso, de hacerme amigo de a lo que había venido a este mundo, que no es a dar clases de catequesis y música sino a comunicar a través del humor y a hacer música. Como diría Carmen (Barbieri), a ser un artista. Siento que en mis anteriores trabajos apliqué todas las cualidades que se necesitan para lo que estoy transitando ahora. Mis clases eran como talks show y ahí estaba el conductor, el músico, el actor.

Noticias: Sus alumnos lo deben extrañar mucho…

Mammon: Tengo hermosos recuerdos y todo el tiempo me cruzo con alguien que fue mi alumno o la hermana, el primo o el tío. Realmente siento que me recuerdan con cariño. A veces pienso que perdí tiempo al no haber sido Jey Mammon mucho antes, pero después me doy cuenta que, de alguna manera, ese pasado construyó a Jey.

Noticias: Es como si hubiese tenido dos vidas totalmente opuestas.

Mammon: La verdad que sí. No me queda claro si somos dos o si hay una evolución o una involución (ríe con ganas).

Noticias: ¿Cómo se sentía dando clases de catequesis sin revelar, todavía, su identidad sexual?

Mammon: Todo fue parte de un proceso, desde descubrir mi identidad sexual hasta mi vocación por el arte. Nada fue de un día para el otro. Conocí a Jorge Bergoglio porque yo tocaba el órgano en la misa que se emitía en Canal 7, y también a través del cura de la parroquia; los tres hemos cenado muchos viernes. Pasé por un proceso de odio, bronca, negación, y después solté y entendí que el equivocado era yo porque estaba en un contexto que no me contenía. He tenido charlas con Bergolgio sobre el tema, sin tener del todo clara mi identidad. Era como ir contra un frontón. Era un espacio que no tenía que ver conmigo, es una locura pretender que cambie la iglesia.

Noticias: Hace algunas semanas el Papa Francisco hizo declaraciones apoyando la unión civil.

Mammon: Siento que este es el mejor Papa que puede tener la iglesia. Honestamente lo siento, por haberlo conocido y aún con todos los “pero” que puedo tener con la iglesia. Me acuerdo que cuando Bergoglio fue a la votación anterior, cuando eligieron a Ratzinger (Benedicto XVI), él no quería ser el Papa. Lo vi cuando se fue y cuando volvió. Y para la segunda vez, ya le había perdido el rastro. Bergoglio iba a la iglesia de Palermo en subte y no era una pose, porque era el Cardenal y tenía su chofer. Hoy es el líder de una institución con la que claramente no comulgo.

Noticias: Está claro que no comulga con la iglesia, ¿pero es un hombre de fe?

Mammon: Me considero un agnóstico. No niego la existencia de algo superior que no se si se llama Dios, Jorge o Aída. O si son muchos o uno solo. Pero tiene que haber algo que explique el milagro de la vida y de la muerte, o la pandemia que nos pusieron en la cara.

Noticias: Lejos de frenar su trabajo, la cuarentena lo triplicó. ¿Alguna explicación?

Mammon: Terminé el programa de radio (Rock and Pop) de común acuerdo, en marzo. Pensé que iba a vivir una pandemia tranquila. Me quedé expectante y de repente apareció el “Cantando 2020”, “Polémica en el Bar”, “Estelita en América”, el streaming. Estelita es un personaje que quiero mucho, que me acompaña desde siempre y que pasó por un montón de formatos. Me gusta ser versátil: un poco conductor, un poco músico, un poco actor. Y todo sin ser actor, sin llegar a ser músico sin llegar a ser nada.

Noticias: Siempre habla de Estelita como si existiera, ¿acaso conviven ambos en su cuerpo?

Mammon: Siento que Estelita es una drag queen porque es un personaje constante: antes de empezar a grabar es ella la que se enoja con un foco mal puesto porque yo ya no estoy, y es ella la que hace conexión con el invitado, y quien lo recibe y lo despide. Algunos creen que es mi alter ego o quien dice cosas que yo no puedo decir. Pero la realidad es que hay inquietudes que tiene Estelita con algunos entrevistados que no son las mismas que tengo yo. Muchas veces no vamos por el mismo lugar (ríe). Quiero a todos mis personajes pero a ella más porque tiene un peso específico.

Noticias: ¿Cuál es su relación con la música?

Mammon: Jey Mammon empezó con una banda que se llamaba Mammon, con la que hacía mis canciones con letras con humor. Después empecé a meter personajes en los recitales y un día mis compañeros me dijeron: “te amamos pero vos andate con tus personajes, hace un unipersonal”. Todos los shows eran distintos y muy costosos, y no podían seguir el tren de mi “hinchapelotismo”. Me siento cómodo en el “Cantando”. Y “Polémica en el bar” fue una apuesta también, es un programa histórico, con una identidad fuerte, disfruto de estar sentado ahí para decir lo que tengo ganas. Ocupar ese lugar me parece valioso porque sino uno está en la casa puteando a la tele.

Noticias: ¿Qué hace en los momentos de ocio?

Mammon: Si tengo un día libre en el fin de semana la paso medio extraño porque siento que no puedo estar al pedo, que no está bien. Ese día me cuesta arrancar a ver una película, trato de ver amigos y salir pero me da culpa tener tiempo libre.

Noticias: Alguna vez contó que la serie “This is us” le despertó las ganas de ser papá, ¿es así?

Mammon: No es que la serie me haya despertado nada, pero sembró algunas semillas. No digo que quiero ser padre pero no lo descarto. En el hipotético caso, creo que adoptaría.