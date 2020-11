Carlos Belloso: “El humor tiene que molestar al poder, no a las minorías”

Hace mucho, mucho tiempo, existió un actor de un país lejano que recorrió ciudades de la moderna Italia presentando su espectáculo mientras que a sus espaldas, un monstruo desconocido avanzaba sin llegar a alcanzarlo. Hasta que, de regreso sano y salvo a la tierra donde nació, el feliz hombre tuvo que guardarse en casa porque el bicho, también por las pampas, asolaba. Pero ni antes ni ahora iba a impedirle que desplegara su arte.

No hace tanto. Fue este verano, a principios de este año bíblico, cuando Carlos Belloso junto con su mujer, la actriz Ileana Jaciw, y una pareja de artistas amigos que viven en Italia, el regisseur Carlos Branca y la actriz Rosanna Pavarini, recorrieron en auto el norte de la península hasta la capital Roma con “Sueño que duermo”, el espectáculo poético y físico, casi clownesco, con el que quiso rendir homenaje a Italo Calvino, uno de sus escritores preferidos: “Me basé en su novela ‘Palomar’ a las que el director sumó también textos de Borges elegidos por Rosanna. Todo en italiano. Un hombre que vive en un metro cuadrado y lo único que hace es pensar, algo premonitorio, ¿no? Empezamos en Trieste y seguimos por la zona y bajando hasta Roma; por último, una función en París y la vuelta a Buenos Aires a principios de marzo donde ya sabemos que pasó”, cuenta Belloso.

Noticias: ¿Y en Italia qué pasó?

Carlos Belloso: Cumplimos los compromisos pero, a la vez, pisándonos los talones, se iban cerrando los teatros. Era notoria la diferencia entre el Norte y el Sur, esa tensión a favor y en contra de la cuarentena, como pasa acá. Nos presentamos en salas medianas, de 100 a 200 personas, y nos fue bien, los actores argentinos son muy valorados.

Noticias: ¿Se iría a vivir a otro país?

Belloso: No. Amo este país y detesto a los que dicen que se irían… que se vayan de una vez y nos dejen en paz. Es algo muy personal. Este es mi país, donde tengo mis amigos, mi familia, mi cultura. Lo interesante sería poder ir y venir, es lo mejor, por qué ser tan categórico. Ni siquiera los que dicen que se van, lo hacen del todo, siempre vuelven en algún momento.

Noticias: ¿Extraña el escenario?

Belloso: El streaming no es teatro ni nada que se le parezca pero es un acercamiento, un empezar a hacer, al menos hay interacción con la mirada, sin público. Y es una entrada de dinero para muchos artistas que no tienen ninguna posibilidad de ingresos ni ahorros. Es un sustituto momentáneo.

Noticias: ¿Su situación cuál es?

Belloso: Bien, tranqui. Podría ser peor. Pertenezco a un colectivo, el de actores y actrices, que va empezar último a trabajar. Pero empecé a hacer algunas cosas, como “Puré 100% Belloso” desde el teatro Gargantúa, en vivo, tomando los recaudos técnicos. Por ahora, no tengo de qué quejarme. También trabajé en la obra “Asteroide” (de María Zubiri, dirección de Cecilia Meijide y con Luis Machín, Eugenia Guerty, Julián Larquier y Camila Peralta), una de las ganadoras del concurso Nuestro teatro, realizado por el Teatro Nacional Cervantes que se podrá ver a través del Cervantes online. Es muy importante para dar trabajo, son muchos los artistas que no tienen ahorros para mantenerse en estos tiempos.

Noticias: ¿Toda su experiencia teatral le sirvió para encontrar un lugar destacado en el costumbrismo de la televisión? ¿Cómo se acomodó a mundos tan distintos?

Belloso: Soy curioso e investigo mucho, amo lo que hago. Me metí en los géneros del teatro, desde Shakespeare con Alfredo Alcón (“La tempestad, en el San Martín) y teatro para chicos, después la televisión y el cine, cada forma la investigué porque no se trabaja igual. Mi espectro de trabajo es amplio por esa curiosidad y porque siempre respeté la tradición de cada formato, rescatando lo mejor y aportando lo que pueda. Hay que tener respeto por los antecesores. Y, repito, soy muy inquieto, hago música, dibujo, pinto, trato de aportar algo nuevo y propio. Siempre busco ese camino, de curiosear, conocer esos lugares para saber cómo son y desde ahí aportar algo. Además, cuanto más abarcás, podés tener más trabajo. Los productores te llaman cuando hacés un buen trabajo, no cuando lo hacés de taquito.

Noticias: ¿Qué opina de la crítica situación de la productora Pol-ka que daba empleo a tantos trabajadores?

Belloso: Volví de Italia para hacer la segunda parte de “Puerta 7” (dirigida por Adrián Caetano) que Pol-ka produce y distribuye Netflix. Y bueno, se suspendió todo. No puedo exigir nada, pedirles “¡háganla igual!”. Los que me preocupan son los técnicos que ya venían con reclamos desde antes de la pandemia, es difícil su situación, pueden quedarse sin trabajo. Y ni hablar la productora, que no es lo mismo los problemas de dinero acá que en Europa.

Noticias: ¿Qué expectativas tiene con respecto a la reactivación del área artística y del país en general?

Belloso: Está difícil, esto sacudió mucho en el Primer Mundo, imaginate acá, es muy complejo. Hay que acompañar al Gobierno que va tratando de solucionar los problemas y de ayudar a los que menos tienen, hay que tirar para adelante y no discutir tanto. Son dos países distintos en el modo de resolver las cosas. Si la vida está en riesgo, hay que apoyar para que muera menos gente, me pongo de ese lado. Llegó el momento de defender una postura que trata sobre la vida, es un tiempo de solidaridad. “La patria es el otro”, la frase de Cristina (Fernández de Kirchner) antes me parecía una frase más, ahora la veo necesaria.

Noticias: ¿A Damián Dreizik, su compañero en la época del dúo Los Melli, del 87 al 95, lo sigue viendo?

Belloso: Hace mucho que no lo veo, no estoy peleado, cada uno siguió su camino, tenemos visiones distintas de algunas cosas, y está bien que así sea. Es una persona muy talentosa.

Noticias: ¿Extraña tener un socio creativo?

Belloso: Ileana, mi mujer, lo es, hacemos animaciones, escribimos. Encontré en ella una socia, la admiro y estoy muy enamorado. Estuve varias veces en pareja y espero sea la última.

Noticias: ¿Le gustaría volver a ser padre?

Belloso: No, ya tengo dos y están crecidos: Bruno y Romina, de 26 y 22 años.

Noticias: ¿Qué le dicen de su trabajo?

Belloso: No sé, nada… Tampoco les pregunto: “¿Qué piensan de su padre?” (dice con voz solemne). Nos reímos de anécdotas, de cosas que recuerdan, es un diálogo familiar. Supongo que deben admirar mi vocación porque es muy fuerte en mí pero tampoco me lo dicen. Mi papá era carnicero y yo no sé si era bueno o malo, mi mamá era enfermera y samaritana, podía admirar que fuera así pero los hijos no tenemos tan presentes esas cosas. Ninguno de los dos siguió actuación, al menos por ahora. Que sean felices, es lo único que importa.

Noticias: ¿Le gusta enseñar a otros?

Belloso: La docencia no es un lugar donde me desarrolle plenamente, salvo que sea un seminario donde en corto tiempo explico lo que hago y tengo un seguimiento puntual de cada uno. Pero durante un año, no me sale, es demasiado, muy abarcativo.

Noticias: ¿Cómo se ubica frente al feminismo?

Belloso: De la mejor manera, es un gran aprendizaje y siento admiración por la autoconvocatoria, por la necesidad de ser cada vez más fuerte, apoyo todas (subraya) sus premisas, acompaño sus reclamos, creo que cada uno de los movimientos, el #NiUnaMenos, el colectivo de actrices, los pañuelos verdes, conmocionaron, nos hicieron pensar en poco tiempo lo errada que estaba la sociedad. Yo voté a Luis Zamora que toma el movimiento de los pañuelos verdes como un modelo de organización a seguir.

Noticias: ¿Qué opina de los pedidos de disculpas de los artistas e intelectuales por temor a la llamada “cultura de la cancelación”?

Belloso: Me parece bien que se pidan disculpas por ciertas cosas. Hubo un contexto, una época en que el código era otro, pero hoy hay muchos grupos que necesitan una disculpa, que no se desvíe otra vez el tema. Yo pido disculpas por el machismo y a lo mejor hace años lo festejaba, y pido disculpas por antes y por ahora, se siente mejor, es necesario para muchas minorías.

Noticias: El humor ya no será el mismo

Belloso: Hay que revisar todo, estar atento a no ofender, a respetar la diversidad de las minorías avasalladas durante tanto tiempo. El humor tiene que molestar al poder, al que avasalla, no a las minorías, eso es lo propio del humor y se va a mantener. Que esté en tela de juicio todo, me parece bien, hay que poner todo en movimiento, salir del dogma, preguntarse. El lenguaje inclusivo es lo mejor que pudo haber pasado, demuestra el respeto que uno tiene con quien está hablando. Todavía no lo domino, estoy estudiando porque hay que ser respetuoso. El rechazo al inclusivo es de gente corta de entendederas o dogmática, que no acepta el cambio. Y todo puede cambiar.