Enrique "Quique" Sacco: “La vida siempre te compensa”

En un test que le hicieron en el primario ya manifestó su vocación por el periodismo. Además, estaba su pasión por el fútbol. Así fue como más tarde dejó su Bolívar natal y vino a Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo.

Con el tiempo, Enrique Sacco se convirtió en un reconocido periodista deportivo. Durante 17 años condujo “La Oral Deportiva” por ESPN Radio y en ese lapso el programa obtuvo 8 Martín Fierros. En 2015 publicó su libro “Mucho más que fútbol” y por diez años fue el único periodista argentino habilitado para votar en la elección del mejor jugador del mundo para el Balón de Oro. Además, fue gerente de Gestión Institucional en la Superliga Argentina de Fútbol. Actualmente conduce “De lado a lado”, un programa de interés general, por la FM MR 89.5 (L a V 18 a 20hs.).“No estaba en mis planes hacer radio. Tenía previsto tomarme un año sabático dedicado a la familia y a la pareja, a viajar, estudiar, hacer otros proyectos, pero me entusiasmé con bucear en otro tipo de periodismo. Es una motivación, disfruto el programa y me voy contento”, asegura.

Podría decirse que Sacco fue un hombre feliz hasta el 6 de febrero de 2018 cuando esa felicidad se esfumó en un instante. Su pareja de siete años, la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, falleció imprevistamente por mala praxis durante una endoscopia digestiva.

“La vida siempre te compensa y te da una segunda oportunidad”, dice con conocimiento de causa. Después de haber vivido una gran historia de amor se cruzó en el camino con María Eugenia Vidal y empezó un nuevo capítulo amoroso que va in crescendo. “Nos encontramos en el momento justo”, confiesa.

Amante de los viajes, el cine francés y el italiano y de la literatura (cursó gran parte de Letras), Sacco corre a diario, medita, hace terapia y es fan del dulce de leche. Ser optimista y disfrutar es su lema.

Noticias: ¿Está escribiendo un libro?

Quique Sacco: Sí, iba a escribir uno sobre gestión y planificación del fútbol, pero la gente de Planeta logró convencerme para hacer un libro sobre mi caso personal. Tiene que ver con la resiliencia y cómo se puede salir fortalecido de una situación de dolor. Para tomar la decisión de hacerlo público lo hablé con Agustín (21) y Luna (20) —hijos de Pérez Volpin—. Está en pleno proceso.

Noticias: ¿Cuándo descubrió que tenía esa fortaleza?

Sacco: Cuando leí “El hombre en la búsqueda de sentido” de Victor Frankl (neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco) tomé conciencia de lo que significa la resiliencia. Nunca lo había advertido en situaciones personales, pero la terapia y la meditación me hicieron ver que había una acción resiliente en mí. Aún en las peores situaciones yo siempre seguí adelante.

Noticias: Su mamá es una gran referente para usted. ¿No?

Sacco: Es un modelo. En un mes fallecieron mi abuela y mi papá y nos quedamos los dos solos. Yo tenía que decidir si venía a estudiar a Buenos Aires y mamá me dio la libertad de elegir y apoyó mi elección. Su decisión me permitió ser quién soy. Es un acto que valoraré siempre. Además, ella siguió sola con una empresa, creció mucho y tuvo sus logros.

Noticias: Cuando falleció Débora se lo vio entero a pesar del tremendo dolor. ¿Qué le pasaba íntimamente? ¿En qué y en quiénes se apoyó para salir adelante?

Sacco: El primer fin de semana quise estar solo, en este mismo sillón donde estoy ahora estuve mucho tiempo. Ese fin de semana largo teníamos previsto un viaje con Débora. No podía creer lo que había pasado. Fue desgarrador, durísimo, tocar fondo. Pero ella no eligió un hombre para que se arrastrara por el piso. Además, estaban Agustín y Luna, tenía que comprometerme con su crecimiento, orientarlos y protegerlos, a pesar de que tienen un padre súper presente, Marcelo Funes, con quien tengo muy buena relación. Y la forma en que sucedió lo de Débora también fue otro elemento para seguir adelante. Ella hubiese hecho lo mismo por mí o por cualquiera de nosotros. La mejor manera de homenajearla y de estar a la altura, todos los años felices que convivimos, era luchar por la verdad y la justicia. Y lo hicimos desde un lugar de templanza, de equilibrio y nos fue bastante bien.

Noticias: De hecho, se llegó a la verdad y hubo una condena.

Sacco: El endoscopista fue condenado a tres años de prisión en suspenso y siete y medio de inhabilitación; y la anestesista, a tres años de prisión en suspenso, pero no fue inhabilitada. Apelamos pero no hay resolución todavía. Por otro lado, se generó otro juicio por encubrimiento y falso testimonio, donde también somos querellantes. Ya hay dos procesados, el director de la clínica y una empleada, y hay otros profesionales a disposición de la justicia. Además, estuvo la condena social que fue muy dura. Agradezco mucho a la prensa que siempre nos acompañó y ayudó a que el caso fuera tan visible y a la gran labor de los abogados Diego Pirota y Deborah Litchmann.

Noticias: Usted dice que Agustín y Luna son sus hijos del corazón. ¿Cómo es ese vínculo?

Sacco: Es una relación hermosa, tenemos un profundo diálogo, nos reímos, nos acompañamos. Además, Agustín trabaja conmigo en la radio, tiene una columna sobre viajes, lugares y curiosidades. Los amo y me preocupo como un padre.

Noticias: Dicen que de las situaciones límites también se aprende.

Sacco: Comprobé que la vida es un paso fugaz. Siempre dije que hay que ser optimista y disfrutar, esto lo hablamos mucho con Débora. Me quedo con todo lo hermoso que viví y no con lo que podría haber vivido. Todas las pérdidas son difíciles, pero yo la sufrí en un momento de mucho amor y felicidad, de crecimiento, de una realidad en común, de un proyecto para envejecer juntos. Y de repente todo eso se esfumó. Pero salí a buscar la verdad y la justicia y a reconstruirme desde el dolor que enriquece. Encontraba cierta tranquilidad cuando salía a correr y ocupándome mucho de mi trabajo. Tuve muy buenos compañeros que me apoyaron mucho y con todo eso fui viviendo. Y un día me di cuenta de que podía sonreír y otro día descubrí que también podía reírme.

Noticias: ¿Estaba preparado cuando la vida le dio una segunda oportunidad y conoció a María Eugenia Vidal?

Sacco: Qué pregunta. Quién está preparado y quién sabe si está preparado o no. Pero cuando conocés una persona y te produce una atracción muy fuerte y te despierta una ilusión es porque realmente tenés ganas. Apareció eso que durante mucho tiempo estuvo muy bloqueado. Con esa atracción y la comunicación que generamos empecé a sentirme vivo de nuevo.

Noticias: ¿Cómo se construye un nuevo amor después de haber vivido un gran amor?

Sacco: Precisamente porque en mí existe eso. Hoy soy mejor versión de lo que fui y quizás mañana sea mejor de lo que soy hoy. Yo viví un amor maravilloso con Débora y la vida me dio otra oportunidad. Hoy también vivo un maravilloso amor, los dos llegamos en el momento justo para recorrer este camino juntos y los dos teníamos la necesidad de sentirnos bien.

Noticias: ¿Y cómo es esta pareja?

Sacco: Es una hermosa relación que crece permanentemente. Como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Tenemos la felicidad de este momento y los proyectos que tiene una pareja que se ama.

Noticias: ¿Esos proyectos incluyen una convivencia?

Sacco: Estamos en plena etapa de construcción, pero podría ser. Cuando uno va caminando a la par es una posibilidad que puede darse.

Noticias: ¿Cómo es María Eugenia puertas adentro?

Sacco: Simple, sencilla, muy buena. Nunca sentí que fuera una figura pública. Me fijé en la mujer y así descubrí la calidad de persona. Y creo que esos valores es lo que nos unió. Rescato también su capacidad de soñar, su romanticismo, sus expresiones nobles y claras. Es una mujer sin estrategias, pura y eso me seduce.

Noticias: ¿Cómo se lleva con sus hijos?

Sacco: Tenemos una muy linda relación que crece cada día. Los tres son encantadores. Nos llevamos muy bien.

Noticias: ¿Cómo ve su futuro político?

Sacco: Es algo que ella tiene que decidir y lo que resuelva va a contar conmigo. Después de quince años en la función pública dejó una muy buena imagen y eso está latente. También tuvo la capacidad de respetar un resultado electoral y de llamarse a silencio. Hoy da clases en las universidades de San Andrés, Di Tella y Maastricht en Amsterdam y participa de charlas.

Noticias: ¿Es cierto que usted tuvo una oferta de trabajo del club Independiente?

Sacco: Miembros del movimiento Rey de Copas, que nuclea a socios y simpatizantes de Independiente, me invitaron a trabajar con ellos porque conocen mi trabajo en gestión y planificación del fútbol. Coordino los equipos técnicos que elaboran un proyecto integral para el club con vistas a las elecciones de Diciembre 2021.

Noticias: ¿Y participa en un proyecto con víctimas de mala praxis?

Sacco: Lo comenzó la abogada Gabriela Covelli con familiares de víctimas de mala praxis y Diego Pirota y yo nos comprometimos a colaborar. Es un proyecto que se está elaborando para ser presentado en el Congreso.

Noticias: ¿Qué espera de la vida?

Sacco: Soy optimista, naturalmente espero que ocurran cosas buenas. La vida me golpeó mucho con las pérdidas, pero la vida siempre te compensa. Además, no se puede vivir sin proyectos y sin sueños.