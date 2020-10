Emilia Attias: “No creo que la mejor edad sea la juventud”

Acostumbrada a pasar casi medio año fuera del país, de viaje en viaje para la conducción del programa “Resto del Mundo”, Emilia Attias se sorprendió con un año distinto. Uno que sorprendió a toda la humanidad por igual, pero que en sus primeras semanas de cuarentena ella abrazó como un respiro necesario. Recluida en casa con su hija Gina y su marido Naím Sibara, tomó ese tiempo inicial como un momento para ponerse al día con películas pendientes, juegos con la niña y lecturas atrasadas. Hasta que quedó claro que el panorama iba para largo, y activó cada uno de los proyectos de su multifacética carrera: eventos por streaming, acciones por redes sociales y conducciones en off para el programa de TV se combinaron con la implementación de delivery, take away y ahora servicio exterior de los restaurantes que posee con su marido, Poe y Cadillac.

Noticias: Los dos locales tienen una fuerte pata cultural. ¿A quién le surgió esta veta?

Emilia Attias: Tanto mi marido como yo somos artistas y nos gusta mucho el arte en distintas ramas. El arte plástico, la lectura, el cine, la música. Tenemos muchos amigos dentro del circuito artístico más allá de nuestra disciplina actoral, y entre todos somos como una comunidad medio nerd de Buenos Aires. Tal vez mi gran imagen está ligada a lo comercial, pero me gusta mucho consumir arte. Y por eso nos ocupamos de generar un espacio donde se pueda expresar. Donde no solo se nutra el cuerpo con buena comida, sino también la mente.

Noticias: ¿Exploró alguna vez otro tipo de arte?

Attias: Tengo pendiente el tema. Me gusta mucho la escultura. No tengo el tiempo ahora, pero estoy muy segura de que en algún momento me voy a poner a estudiar. No sé si alguna vez mostraré algo de lo que haga, solo si lo estudio con mucho fervor.

Noticias: Lo que sí potenció en este tiempo fue su rol de DJ.

Attias: Siempre aclaro que cuando toco lo hago como DJ de repertorio, es música de este momento, no genero la propia. Respeto mucho a los DJs de estudio que son compositores y me encantaría aprender alguna vez. Pero soy tan curiosa que no me alcanza la vida… Seguramente haga otras disciplinas además de actuar, porque hay cosas que me dan mucho placer, pero faltan años para que les pueda dar forma profesional. Estoy estudiando cómo producir música, cómo componer, idiomas, cursos de arte, de historia.

Noticias: ¿Le da pudor la mirada del mundo sobre esas otras inquietudes?

Attias: No soy tan pudorosa, pero sí soy súper exigente conmigo. Si muestro algo que hago, tengo que estar muy segura. No me imagino haciendo un cursito, improvisando y sacándolo. Me imagino más bien estudiando años, pasar por varios profesores y cuando sienta que eso tiene una identidad armada, mostrarlo. También me gusta la dirección de cine, pero antes quiero verme todo el cine posible… ¡Creo que voy a intentarlo a los 60 años! Soy insoportablemente perfeccionista.

Noticias: Hubo un reclamo fuerte de actores pidiendo por su trabajo, y desde las redes hubo quienes contestaron que así como la gente común se reinventó, ellos también podrían. ¿Qué opina?

Attias: Conozco muchas personas de todo tipo de profesiones que están trabajando de otra cosa para sostenerse. Pero no me parece que sea la respuesta. Por lo menos hay que tener protocolo para todos, y sí me parece que las fases sean flexibles. Estamos en un momento de muchos infectados, entonces las actividades con aglomeración de gente en espacios cerrados, como sería abrir teatros, son complicadas. Pero vi que hay cine o recitales al aire libre, y ese tipo de actividad podría considerarse para actuar. En otros países pasa.

Noticias: En alguna nota dijo que “siempre fue un torbellino”. ¿Qué quedó de eso?

Attias: Me río de mí misma a veces, porque empecé tan chica y di tantas entrevistas… Y cuando sos chica tenés el ímpetu de definirte de una manera tan fuerte. Pero a la vez es hermoso tener ese registro de recordar cómo era, y en algún punto sigo siendo igual. Hoy el ímpetu está en hacer muchas cosas, en ser siempre generadora de proyectos e ir formándome en distintas disciplinas. Siempre seré inquieta, y lo que en ese momento describía como torbellino se refería seguramente a ese espíritu curioso.

Noticias: ¿En qué momento de la vida se sintió más linda?

Attias: Me sentí muy linda en el embarazo temprano. Qué ego, pero la panza era linda, la piel se me puso muy linda… Siempre a nivel estético prioricé lo natural, un cuidado desde lo interior, desde la buena alimentación. A veces me asisto con estética, pero siempre con métodos naturales, una cosmética con tratamientos basados en plantas. Hago mucho deporte y me expongo al sol con cuidado. A mí la edad me sirvió para acomodarme, para conocerme, para saber qué me queda mejor. Quizás por eso me sentí más linda los últimos años. La juventud tiene esa cosa del descaro, de la extroversión. Pero la experiencia te va poniendo un peso más aplomado. No soy de las que piensa que la mejor edad de la belleza es la juventud.

Noticias: Cuando explotó se la veía como una bomba sexy, ¿cómo fue crecer con esa mirada?

Attias: Me era natural, en el sentido de que no me hacía mucho cargo. Desde los 13 ya hacía publicidades, y estaba en contacto no solo con el aspecto físico, sino también con la presencia y la interpretación. Por eso mi exterior lo enfoqué mucho en volverlo rentable, que sea un plus a la hora de la carrera artística que quería hacer. Soy feliz siendo quien soy, pero no me gusta instalarme en que soy linda. Creo que la belleza tiene muchas formas, y yo soy un ejemplar más de un ser humano mujer. Está cambiando mucho el paradigma, algo muy saludable para la sociedad y que apoyo por completo. Entonces soy bella por algunas cosas, pero no es el único parámetro de belleza. Y disfruto quien soy, no lo escondo, no sería sano ni es el mensaje que se quiere dar, pero cuando me llaman para hacer un rol solamente por bello o el tema está tratado desde estructuras antiguas, he dicho que no.

Noticias: Lleva 15 años casada con el Turco Naím. ¿Cuál es el secreto? ¡Incluso trabajan juntos!

Attias: Pasó un montón de tiempo y ni lo sentimos... No sé si hay secreto, pero nos llevamos muy bien, tenemos una química natural, las ganas de vivir la vida de la misma manera. Tenemos proyectos por separado porque necesitamos salir un poco de la pareja, pero hay muchos juntos y nos funcionan. Está bueno porque todo es un desafío y una aventura nueva, que a su vez da su magia a la pareja. Y nos acompañamos pero a la vez nos damos libertad. Las cosas que cada uno hace tienen que ser permitidas y potenciadas por el otro, no hay otra manera. A la vez, somos muy perfil bajo, no nos gusta que lo privado ande dando vueltas por ahí. Tenemos un perfil popular en lo laboral, pero nos es importante cuidar a la familia y tenemos valores fuertes con eso.

Noticias: ¿Les gustaría tener más hijos?

Attias: Uno más me gustaría, pero no siento que sea el momento. Cuando era chica me imaginaba teniendo muchos hijos, todos juntos y seguidos, porque tengo muchos hermanos y lo disfruté en mi infancia, pero después me di cuenta de que cada maternidad se adapta a la vida de uno. Y mi vida es súper activa, me gusta mucho mi carrera. Ya encontraremos un equilibrio.