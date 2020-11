María Belén Ludueña: “Estoy en el lugar que siempre quise”

Se podría decir que tiene un pasado “monárquico”. A los 19 años, María Belén Ludueña se convirtió en Reina Nacional del Mar. Ella no lo sospechó entonces, pero esa fue la llave para descubrir su vocación por la comunicación y entrar a los medios. Por entonces estaba en segundo año de Derecho. Mientras siguió estudiando y se recibió de abogada, a la marplatense la convocaron para formar parte del programa “El Garage” y después para ser presentadora del noticiero del Canal 2 de cable. “La verdad es que siempre fui una mujer muy valiente porque tenía 19 años y convivía con gente que tenía experiencia, me enseñaron, me formaron. Había que demostrar”. Estuvo cinco años hasta que pasó a Canal 8. Pero al año la despidieron y empezó un derrotero que finalmente la trajo en 2017 a Buenos Aires. Primero a Canal 26, en “La lupa” con Paulino Rodríguez, y después a A24, al principio con Eduardo Feinmann y ahora como parte de “Buenos días América”.

Noticias: ¿Cómo es trabajar al lado de Antonio Laje?

María Belén Ludueña: Muchísima responsabilidad. Antonio es un hombre muy exigente y le gusta que su equipo sea como él, se toma las cosas con mucha seriedad, es el primero en llegar y el último en irse y vos de eso tenés que aprender y estar a la altura. Ellos te dan el lugar, pero vos tenés que ganártelo.

Noticias: ¿Cuándo sintió que lo había ganado?

Ludueña: Es un programa que está instalado, tuvo dos conductoras, Soledad Larghi y Juli Navarro, yo siempre soy muy respetuosa y creo que fui tomando confianza a los cinco o seis meses, ahí empecé a sentir que estaba aportando lo mío. Es un aprendizaje constante, tiene un dinamismo tremendo, a veces damos noticias en un minuto.

Noticias: ¿Siente que le costó mucho llegar a donde está?

Ludueña: Sí. El llegar a Buenos Aires era una meta pero antes pasé por otros lugares: de Mar del Plata fui a México, estuve en Televisa un tiempito, no pasé las pruebas; después fui a probar suerte a Chile unos meses y después llegué a Buenos Aires de la mano de Paulino Rodríguez, a través de un amigo en común.

Noticias: ¿Veía más probable hacerse un lugar afuera que en Buenos Aires?

Ludueña: Es que el que está en el Interior ve siempre a Buenos Aires como las grandes ligas y, si bien yo tengo una carrera, a veces la gente no te conoce. El que está en Mar del Plata sabe quién sos pero el que está en Buenos Aires piensa que recién arrancás y no, yo también vengo de haber laburado desde muy chiquita. Cuando tenés una gran vocación, tenés que arriesgarte y luchar.

Noticias: En su Linkedin dice: “Fue un camino de obstáculos, de miedos y de decepciones”. ¿Por dónde pasaron las decepciones?

Ludueña: Cuando estás en un lugar, lo disfrutás y sabés que lo hacés bien y de repente alguien te saca del juego, te preguntás un montón de cosas, pero eso también te motiva a seguir. Si no hubiera tenido un traspié o no me hubieran despedido de Mar del Plata (de Canal 8), hoy no estaría en Buenos Aires. A la distancia, lo veo de esa forma; en ese momento sentí que había sido una decepción.

Noticias: ¿Cómo fue tolerar las frustraciones de ir a México y no quedar y tampoco lograrlo en Chile?

Ludueña: Bueno, a México fui diez días nada más, tenía un viaje y aproveché a hacer algunos casting, no fui a instalarme, no voy a mentir. Fueron experiencias que me enriquecieron muchísimo, porque hay que estar en un casting en el exterior. Y siempre confié, yo sabía que en algún momento… Fueron varios “no”, pero el tema es ser perseverante y seguir intentando. Tal vez eso tiene que ver con ser la hija del medio, encima tres mujeres, siempre tenía que destacarme, era abanderada, la nota buena la daba yo. Todo me sirvió para creer en mí.

Noticias: Hace dos años que está en pareja con Jorge Macri y dice que es muy cuidadosa de no hacer declaraciones políticas. ¿Le ha pasado de verse en el brete de que profesionalmente se le pida que dé opinión?

Ludueña: No, esos lugares los busca uno, uno empieza a abrir la puerta a opinar. Desde el momento en el que tengo una pareja que es intendente de Vicente López, trato de ser muy cuidadosa con mis opiniones y de ser lo más objetiva posible.

Noticias: ¡Qué difícil eso!

Ludueña: Sí, hay que tener mucha cintura. Me cuido porque indefectiblemente van a creer que yo tengo una mirada sesgada por estar con alguien que pertenece a determinado partido político. Trato de ir por el sendero del medio y hasta ahora me ha ido bien así, y no tengo la necesidad de editorializar, no creo que sea mi rol. Sí cuando lo tengo que acompañar a él lo hago porque es parte de una pareja que se acompaña y porque sé que tiene una gran vocación y me gusta poder estar.

Noticias: El rol de “primera dama”, en su caso de Vicente López, es demodé, ¿no le parece?

Ludueña: De hecho no me defino como primera dama de Vicente López pero sí, por trabajar en un medio de comunicación y tener algunos seguidores en redes sociales, le encontré la vuelta y les estoy dando una mano a las emprendedoras, tenemos vivos en IG cada quince días. Elijo tres emprendedoras que forman parte de las “López Vicentas”, que es un centro de la mujer, y les hago una entrevista para que cuenten lo que hacen. O sea que utilizo mi rol de comunicadora para ayudarlas.

Noticias: Además hace vivos en IG cocinando con Jorge Macri.

Ludueña: Sí, todos los sábados a las 20, lo hacemos en familia, con los hijos de Jorge, él es un apasionado por la cocina, cocina bárbaro y explica muy bien, es una especie de programa y aprovechamos también para promocionar a emprendedores.

Noticias: ¿La idea fue suya? ¿No tuvieron miedo a las críticas?

Ludueña: No, se fue dando en la cuarentena. Y ahí es otra vez mi objetividad: en los vivos hablamos de cocina, Jorge está en su faceta de cocinero. Él es tal cual lo que están viendo ahí, a veces cocina descalzo. El político hoy tiene que acercarse más y me parece que, sin buscarlo, la gente se empezó a enganchar y fue creciendo mucho. Jorge me dice que en Facebook tiene 200 mil reproducciones y la gente en la calle le habla de las recetas.

Noticias: ¡Es una muy buena estrategia de marketing político!

Ludueña: Sí, y somos tal cual nos mostramos.

Noticias: ¿Qué es lo que más la inquieta de la Argentina hoy?

Ludueña: Lo que me incomoda es la grieta política, la división que hay. Creo que se tienen que lograr más consensos, cada uno tiene que tener sus opiniones y no tiene que haber tanta división. Tendríamos que trabajar como argentinos en estar más unidos. Pensemos en salir adelante, no tanto en los partidos políticos sino en las herramientas para poder avanzar. Este gobierno, el que venga, debe trabajar en que las diferencias queden atrás.

Noticias: ¿Cómo se lleva con Mauricio Macri?

Ludueña: A Mauricio lo conozco a través de la relación de primos de Jorge. Tenemos una relación cordial, Juliana me parece encantadora. Pero no lo he visto muchas veces tampoco.

Noticias: ¿Qué quiere lograr?

Ludueña: En este último tiempo me convertí en una mujer que disfruta del hacer, yo creo que al hacer, las cosas se van consiguiendo. No tengo una meta estipulada, la verdad es que estoy en el lugar que siempre quise. Estoy feliz. Me parece que tenemos que ver el camino recorrido y empezar a estar contentos con lo que uno fue consiguiendo. Coconducir con Antonio Laje “Buenos días, América”, es el lugar que siempre quise tener. Tengo mi magazine de medicina, “Junta Médica”, que fue un programa que apareció por la pandemia y hoy hablamos de todos los temas.

Noticias: En la crisis, surgen posibilidades.

Ludueña: La cuarentena hizo que con Jorge nos acercáramos más, nos unió muchísimo como pareja. No vivíamos juntos y empezamos a convivir. Crecimos mucho, uno se afianza a medida que comparte más tiempo. Jorge es un gran sostén para mí porque extraño a mis amigos, a mi familia que está en Mar del Plata. Lo amo a él y quiero mucho a su familia. Y con el trabajo, lo mismo: eran unos especiales de covid y quedó, eso también lo trajo la cuarentena. A veces uno se propone un montón de cosas y de repente las cosas aparecen.