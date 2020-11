Ángela Leiva: “Fue difícil salir del círculo de violencia”

Tiene una de las voces femeninas más hermosas de la movida tropical. A los 12 años, cantó por primera vez en un acto escolar y entonces supo que lo suyo era la música y los escenarios, a pesar de su timidez. Con la banda “Angie y los fieles” recorrió peñas y festivales barriales, y su vida dio un giro cuando, en el 2008, ganó el concurso Pasión Canta. Le siguieron miles de shows, muchas giras y varios álbumes: el último, “La reina”, ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Artista Tropical. Hoy es una de las favoritas del “Cantando 2020”, junto a su compañero Brian Lanzelotta, y el 5 de diciembre, a las 22, y por la plataforma Ticketek, presenta su segundo streaming, “Mi vida en canciones”. “Voy a cantar canciones de mi nuevo material y también las de siempre, las que conocen todos. Y voy a contar algo de mi vida y de mis inicios. El hecho artístico significa también salir de la zona de confort, y el secreto es el disfrute. Yo pedí lo que quería y me llegó: siempre hay que seguir soñando”, resume Ángela que le sacó provecho a esta larga cuarentena animándose a estar en el “Cantando 2020” y a ser parte de “Mujeres” de El Trece, durante algunas semanas. En una charla a corazón abierto, habla de su infancia en Tandil, de su adolescencia en Temperley, de sus primeros pasos en la música y de su relación tóxica con quien fue su productor y su pareja durante ocho años. Pero también habla de la sanación y de su nuevo amor.

Noticias: ¿La convocaron para ser parte del “Cantando 2020” o se postuló usted?

Ángela Leiva: Lo estaba buscando. Me enteré del casting y sabía que era algo que solo se podía dar estando en cuarentena porque en la vida normal trabajamos mucho. Hace 11 años que giro por todo el país y también por el exterior, llevando mi música a todas partes. Creo que la pandemia hizo que estuviera en el “Cantando”. Siempre intento buscar el lado positivo de las cosas.

Noticias: El show le sirve para que la conozcan personas que no escuchan música tropical. ¿Cómo se siente con este nuevo empuje de popularidad?

Leiva: Recibo muchos halagos. Mi objetivo era traspasar la pantalla y que me conociera más gente. Como artista quiero llevar la música a todos lados. Pero también entiendo que no soy monedita de oro y no le puedo gustar a todo el mundo. Lo estoy disfrutando y lo damos todo para hacer una puesta linda y un buen show, aunque a veces tampoco nos da el tiempo. Tenemos un gran equipo de trabajo, y con Brian me llevo espectacular. Somos como dos niños que se divierten y es un desafío constante.

Noticias: ¿Qué recuerdos tiene de su primer contacto con la música?

Leiva: Nací en Tandil y a mis 8 años nos mudamos primero a Lanús y después a Temperley, donde pasé toda mi adolescencia, en el barrio San José. Ahí empecé a conocer amigos y a perder mi timidez. La primera vez que me sentí observada al cantar fue a los 12 años en la escuela, cuando una profe me invitó a subir al escenario. ¡Y no paré más! Era la estrella del barrio (ríe). Empecé a recibir invitaciones de vecinos que tocaban algún instrumento e íbamos a peñas y festivales de barrios. Estaba tan segura de que lo mío era la música que nunca se me cruzó por la cabeza hacer otra cosa. Tuve la suerte de tener padres que me acompañaron en todo lo que quise, y les agradezco porque muchas familias se oponen: está instalada esa idea errónea de que el músico es vago. Y la verdad es que los músicos no tenemos nada de vagos porque trabajamos muchísimo. Estudié, aprendí distintas técnicas vocales y me tomé todo muy en serio, siempre.

Noticias: ¿Cuándo supo que podía vivir de la música?

Leiva: Me costó entender que se podía vivir de la música. Cuando gané el concurso “Pasión Canta” tenía 18 años, recién había terminado el colegio y trabajaba de cualquier cosa para tener algo de plata para mis gastos personales pero no sabía que podía vivir de la música. Cuando gané el concurso me di cuenta de que era un producto que generaba dinero y entendí que algo estaba mal porque se llenaban los bolsillos conmigo y yo no ganaba nada. Ahí me desperté. Mi papá me acompañó siempre pero él tampoco entendía nada de la industria musical. Entonces conocí a quien fue mi ex pareja, representante y productor (Mariano Zelaya): manejaba todo. Yo solamente me subía al escenario para cantar y disfrutar.

Noticias: Y al principio fue feliz pero después sufrió violencia de género.

Leiva: Tuve momentos muy difíciles y hace dos años me separé de mi ex que fue pareja durante 8 años, y también manejaba mi carrera, porque confiaba ciegamente en él. Tenía 21 años cuando lo conocí y me entregué totalmente. Me fue bien en los primeros años y después, cuando me desenamoré y le dije que quería separarme, empezó la violencia psicológica. Me decía: “Qué lástima porque todo lo que construiste se va a caer porque sin mí no sos nada”. Es muy triste la decepción, entender que sos víctima de violencia de género. A veces uno piensa que la violencia es que te golpeen pero la violencia psicológica es un trabajo de hormiguita, de muchos años. Cuando me separé me di cuenta de que durante muchos años había vivido violencia psicológica y por eso me costaba tanto soltarlo. Es difícil salir de ese círculo vicioso. Cuando tomé la decisión pensé que si tenía que trabajar de cualquier cosa o comer arroz blanco todos los días, no me importaba. Entendí que prefería mi felicidad personal. Me separé y empezó la persecución, la violencia laboral y económica, me fui con una mano atrás y otra adelante. Fue difícil pero me tiré a la pileta y me fue muy bien: encontré en mí algo que no tenía hace muchos años y que es la serenidad de una Ángela que estaba opacada.

Noticias: ¿Es verdad que debió pedir una perimetral para que su ex deje de molestarla?

Leiva: No la corta nunca. Compartimos un entorno muchos años y él hace sus tejes y manejes e intenta seguir molestando. Tuve que tomar riendas en el asunto porque al principio tenía miedo, y vergüenza, pensé que estaba enojado y que se le iba a pasar. Pero seguía, entonces puse todo en manos de abogados y ahí me enteré de muchas cosas que no sabía, como por ejemplo que él firmaba contratos por mí, que pagué deudas que no eran mías. Tiene una perimetral en vigencia y eso lo frenó un poco, pero siempre hace maldades. No sé cómo aguanté tantos años porque a la mitad de la relación ya no era feliz. Aprendí a priorizar mi felicidad.

Noticias: ¿Y cómo surgió una nueva Ángela?

Leiva: Hice un comunicado para los empresarios de la movida tropical en el que decía que me largaba sola, y a la hora me estaba llamando todo el mundo. Pasé de tener una mega productora con estudios de grabación y filmación, a terminar en la mesa de mi departamento con mi mejor amiga, las dos atendiendo el teléfono. Y ahí empezó otra etapa de mi vida. Armé un equipo, hice terapias alternativas, constelaciones familiares y eso me ayudó mucho. Volví a ser feliz cantando.

Noticias: ¿Y volvió a confiar en el amor?

Leiva: Sí. Empecé a sentir amor por Martin que es músico de mi banda y hoy es mi novio. Una persona maravillosa que me acompañó en todo ese proceso desde un lugar muy sano. Hace casi dos años que estamos juntos. No fue amor a primera vista, nos enamoramos trabajando. Comenzamos una relación en la peor etapa de mi vida, cuando yo estaba en el medio del tsunami y él me supo acompañar sin meterse ni hacerse el héroe de nada. Estamos conviviendo y estamos muy bien. En estos años crecí mucho como mujer y hoy me siento muy empoderada porque mucha gente que me quiere me acompaña. Me salvan la música y mi trabajo, que es mi pasión.

Noticas: ¿Qué hay de cierto en la competencia entre las mujeres de la movida tropical?

Leiva: A veces los productores provocan las competencias. Y hablo de mujeres y hombres. La verdad es que no nos conocemos, no tenemos tiempo de nada, sobre todo en la movida tropical donde tenés cinco o más shows por noche. En este ambiente si no trabajas mucho no ganás plata. Tenés que jugártela.

Noticias: ¿Entonces su enfrentamiento con Karina La Princesita fue un malentendido?

Leiva: Se generó una especie de rivalidad con los años. Nuestros productores de ese momento incitaron esa rivalidad. Con los años entendí que era en vano esa pseudoguerra. Cuando tuve la oportunidad de verla en el “Cantando” dejé que me dijera todo lo que quería y le pedí disculpas públicas, porque era lo que correspondía. Di vuelta la página.