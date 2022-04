Jorgelina Aruzzi: "El sistema aún es opresivo con respecto a cómo amar"

Quizás lo que mejor define a Jorgelina Aruzzi es su admirable capacidad de trabajo, enorme creatividad y encendido activismo feminista. Basta repasar su pasado reciente: antes de que llegara la pandemia, la actriz estaba representando “La verdad”, junto Juan Minujin, Valeria Lois y Héctor Díaz, en el Paseo La Plaza. Y había comenzado a filmar “Ex casados”, la película de Sabrina Farjí, junto a Roberto Moldavsky. Aunque todo se detuvo, aún en la larga cuarentena, decidió ingeniárselas para dar rienda suelta a su inagotable chispa. Desde su casa, dónde cumplió con el aislamiento obligatorio junto a su pequeña hija Ámbar, comenzó a generar contenido para su cuenta de Instagram, y creó el divertido personaje de Jacky Guzmán. Una desopilante y resentida ex miembro de la farándula, que dialogaba con figuras como Adrián Suar, Griselda Siciliani o Nancy Dupláa, en vivos de la popular red social. “La gente me agradeció que la hiciera reír”, le cuenta a NOTICIAS.

El año en curso la encuentra multiplicada en la televisión abierta, las plataformas, el teatro comercial y alternativo, ya sea delante de las cámaras o detrás del escenario. Para empezar, a mediados de febrero, como autora, estrenó “Pura sangre, el amor es un monstruo”, protagonizado por su gran amiga Griselda Siciliani, y codirigido por el cantante y bailarín Carlos Casella, en el Multiteatro Tabaris. Una comedia ácida sobre una chica arrasada por los mandatos sociales, que genera mucha empatía por el desastre que está viviendo y que va haciendo un tránsito para encontrar su singularidad.

Más tarde, fue el turno de dar a conocer su monólogo “La mujer del vestido verde”, encarnada por Dalia Elnecavé, y dirigida por la también actriz y cantante Gloria Carrá, en la sala El Método Kairós de Palermo. La pieza resultó ganadora del Premio Banco Ciudad 2021 y cuenta con el apoyo de Proteatro.

Noticias: ¿De qué va “La mujer…”?

Jorgelina Aruzzi: La escribí hace dos o tres años, antes de la pandemia, y trata de una mujer atravesada por un hecho histórico. Está inmersa, como todos, en un sistema, un trabajo, una rutina y piensa que está alejada de lo que ocurre en el mundo o en el país. Pero a ella, como a cualquiera de nosotros, las circunstancias nos hacen testigos o cómplices del acontecer nacional o mundial.

Noticias: ¿De qué manera?

Aruzzi: En este texto quise contar que la cotidianeidad siempre está atravesada por algo más grande que es lo que somos en tanto sociedad. Nos guste o no.

Noticias: ¿Pensó en protagonizarlo?

Aruzzi: Siempre escribí, dirigí y protagonicé mis unipersonales, desde mis inicios teatrales, pero esto se dio de diferente manera: nos fuimos de vacaciones con Gloria, Dalia y Magela Zanotta. Les compartí la escritura y ahí nos repartimos las funciones (ríe). En un principio lo iba a dirigir Magela, quien luego no pudo hacerlo y este año yo no podía estar en escena.

Noticias: ¿Quedaron las ganas de interpretarlo?

Aruzzi: ¡No! Estoy desde otro lugar que me hace aprender y observar. A mi me gusta mucho todo lo que es el mundo de los actores y las actrices, aunque yo no esté arriba del escenario. Me encanta esa creación y también la posibilidad de ser parte de la totalidad de un espectáculo para contar lo que siento, más allá de que lo haga yo u otra actriz.

Noticias: ¿Así surgió “Pura sangre”?

Aruzzi: En ese caso lo impulsó Gri (Griselda Siciliani). Ella nos reunió con Carlitos (Casella) con quien nunca había trabajado. Tuvimos muchas conversaciones juntos y coincidimos los tres en contar esa historia de desamor y cómo lo atravesamos culturalmente también. Me dediqué entonces a escribir los textos y me sumé a la dirección. Fue y es una gran experiencia.

Noticias: ¿Qué siente al ver a estas dos amigas?

Aruzzi: Verlas a Dalia y a Griselda actuar frases con sentimientos e ideas que escribí, me emociona, moviliza e impulsa a seguir haciéndolo.

Noticias: En estos últimos años, el discurso imperante, ¿contiene las palabras y las voces de las mujeres?

Aruzzi: Todavía hay que batallar. En esta época de revisión histórica tenemos los slogans, pero cuando hay que llevarlos a cabo no se materializan. No sólo para dar mayor espacio a las voces femeninas sino a la necesaria igualdad de oportunidades en muchas áreas. Principalmente la de compartir nuestros sentimientos afectivos y lo incómodo que nos sentimos todas, todos, todes (remarca) en un sistema que aún es opresivo con respecto a cómo amar. Sí hay un punto en común entre estas dos obras en cartel, es que hablan de un empuje social hacia algo que nos desvía del deseo; es decir, llegar a lo que deseamos de forma verdadera y no a la cosa impuesta. Ahondar el mandato de la maternidad, el del amor romántico y lo importante de tener una voz no machista. Ser mujer no te exime de ser machista. Es una etapa de gran aprendizaje y las voces deben ser diversas para escuchar y ver otro tipo de deseo.

Aruzzi participa de la telenovela “El primero de nosotros”, primera ficción original producida en el país por Viacom International Studios, que actualmente emite Telefe, mientras que en la plataforma Paramount+ están disponibles los capítulos de cada semana con anticipación. La producción cuenta con un elenco numeroso, encabezado por ella y Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Damián De Santo y Mercedes Funes. Se centra en la amistad y los sueños pendientes de un grupo de cuarentones en crisis. Jorgelina le da vida a Valeria Perell, una escribana soltera con un fuerte deseo de convertirse en madre.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia de la nueva tira de Telefe?

Aruzzi: Arrancamos a grabar en plena pandemia con protocolos. Era un proyecto que se venía estirando porque al principio no se sabía cuándo y cómo se podía comenzar a filmar. Finalmente, se pudo concretar y hacer el personaje de la escribana que, aunque siendo soltera, desea ser madre. Me encantó y conmovió por igual. Es muy movilizador que se apueste a un tema así, porque hay mujeres que no quieren ser madres y es totalmente respetable. La historia en sí es fuerte, pero contiene el humor. En otro orden, fue un placer el elenco, ya que a muchos no los conocía laboralmente y terminamos amigos. l

