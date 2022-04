Leandro Livschitz: "Me considero un líder al que le gusta formar líderes"

En la secundaria un test vocacional le indicó la hotelería como carrera a seguir. Veintiocho años después de entrar en el mundo de los hoteles de alta gama, Leandro Livschitz sabe que aquella fue una gran decisión. “Amo lo que hago. Tengo una gran pasión por trabajar en hoteles”, le contó a NOTICIAS.

Comenzó su carrera en el primer Park Hyatt Buenos Aires y luego trabajó en Hyatt Regency Atlanta, Alvear Palace y Faena Hotel Buenos Aires. Fue Gerente General en Park Hyatt Mendoza y en Grand Hyatt Playa del Carmen.

A poco de asumir la gerencia general de Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, sabe que tiene el desafío de volver a la normalidad prepandemia y de incrementar el negocio. Se considera un líder y cree que su misión es hacer que las cosas sucedan. Tiene tres hijos, pasión por el vino, la gastronomía, la música y el arte y entrena todas las mañanas antes de ponerse el traje de manager.

Noticias: ¿Cómo llegó a la hotelería?

Leandro Livschitz: Siempre fui muy inquieto con respecto a qué iba a hacer con mi futuro. En la secundaria tenía cierta preocupación por tomar el camino correcto. Quería hacer algo que disfrutara, donde la pasara bien. Además, siempre fui muy organizado. Y, gracias a un test vocacional, descubrí que la hotelería era lo que tenía que hacer. Hoy, después de veintiocho años de hotelería, puedo decir que fue una gran decisión. Amo lo que hago, tengo una gran pasión por trabajar en hoteles.

Noticias: ¿Cuál fue su primer trabajo?

Livschitz: Estudié hotelería y en el primer año ya trabajaba. Empecé en el antiguo Park Hyatt Buenos Aires en el área de lavado de vajillas y a los pocos meses pasé a ser camarero y después estuve en el área de limpieza. Hoy agradezco haber empezado por allí porque me permitió hacer los puestos de línea de un hotel.

Noticias: ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un buen gerente?

Livschitz: Los puntos claves para gestionar un hotel son el manejo de huéspedes y empleados, el enfoque al producto y al servicio, la calidad y la mejora continua y los resultados financieros.

Noticias: ¿Cómo es la hotelería de alta gama por dentro?

Livschitz: Es una industria muy exigente, donde el resultado es importante. A su vez hay que tener un buen ambiente de trabajo y cuidar mucho a los empleados. Ellos son los que tienen el contacto con el huésped y hacen la diferencia en el servicio.

Noticias: Hace poco asumió la gerencia general del Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires. ¿Cuáles son los desafíos que tiene en este nuevo rol?

Livschitz: Este hotel lo conozco muy bien porque trabajé diez años y pasé por cinco puestos diferentes. Después fui gerente general del Park Hyatt Mendoza y del Park Hyatt Playa del Carmen. Los dos últimos años afectaron mucho a la industria hotelera y aquí mucho más por las limitaciones de los vuelos desde el exterior. Hoy el desafío es volver a un contexto más normal de ocupación y a las experiencias de gastronomías únicas que tiene este hotel.

Noticias: ¿Cuáles son los puntos fuertes del hotel?

Livschitz: Es una joya para la cadena, uno de los más bonitos que tiene Hyatt en el mundo. Es un edificio histórico, con un jardín único en medio de la ciudad, y tenemos un equipo de personas extraordinarias.

Noticias: Y la gastronomía.

Livschitz: Sí, la gastronomía también hace la diferencia. Tenemos el restaurante Duhau con un concepto de cocina argentina sofisticada; el Piano Nobile con el producto del té; el Oak Bar con una boiserie única de más de 300 años, y el restaurante Gioia con un nuevo concepto de cocina botánica espectacular.

Noticias: ¿Cómo se manejan los huéspedes difíciles?

Livschitz: El nivel de exigencia siempre es alto, pero hay huéspedes más complejos. Nosotros tenemos el propósito de cuidar a las personas para que sean su mejor versión. Muchas veces tenemos huéspedes difíciles y la empatía hace la diferencia. La empatía más la acción, qué hacemos con lo que escuchamos, es nuestra fórmula del cuidado.

Noticias: ¿Y usted qué tipo de huésped es?

Livschitz: Soy muy simple y me gustan las cosas simples de la vida. Soy bastante empático cuando me alojo en un hotel, interpreto lo que alguien hace para dar servicio. Valoro mucho la actitud por sobre todas las cosas.

Noticias: ¿Cuáles son sus hoteles preferidos?

Livschitz: Uno que me gusta muchísimo es el Park Hyatt New York, está muy cerca del Central Park y cada vez que voy lo disfruto mucho. Otro es The Confidante que tenemos en Miami y en Europa, el Park Hyatt Paris-Vendome. New York y París me gustan mucho, me gusta caminarlas, salir a correr. Y me encanta Mendoza, un lugar extraordinario, el vino, la gastronomía.

Noticias: ¿Qué hace fuera del trabajo?

Livschitz: Hago mucho deporte, me gusta correr e ir al gimnasio antes de empezar a trabajar. Amo la experiencia del vino y de la gastronomía. Y me encanta la música, el rock, el jazz, el tango. Disfruto mucho generando experiencias que involucren el vino, la gastronomía, el arte y la música. Son mis pasiones.

Noticias: ¿Le gustaría tener su propio hotel?

Livschitz: Trabajo en una compañía que amo y me siento tan identificado con su cultura, con su propósito. Me encanta ser gerente general, disfruto tanto lo que hago que no pienso en tener mi propio proyecto. Sí pienso cómo seguir creciendo o qué camino tomar.

Noticias: ¿Tiene algún concepto o frase que lo guíe?

Livschitz: Me considero un líder al que le gusta formar líderes. Me enfoco mucho en el desarrollo y cuidado de la gente. Los líderes tenemos que hacer que las cosas sucedan. Estamos en contextos difíciles y hay cosas que parecen imposibles de hacer, pero con liderazgo, con convicción hacia el camino que hay que tomar, podemos conseguir resultados extraordinarios. Hay que convencerse detrás de ese objetivo.

Noticias: ¿Qué implica ser líder?

Livschitz: Una cosa es ser jefe y dar órdenes y otra ser un líder y movilizar gente hacia un destino. Tenemos que persuadir, convencer, que nos sigan. No es un rol fácil, pero un líder puede generar cosas únicas.