Luz Cipriota: “Me preocupa la situación de la industria”

Abanderada de su colegio y con un paso por la gimnasia rítmica, Luz Cipriota siempre supo que su destino era el arte y la expresión corporal. Cuando terminó el secundario se metió en tres escuelas en simultáneo: estudió teatro, canto y danza. En uno de los mejores momentos de su carrera en Argentina, empezó a coquetear con la idea de vivir en el exterior, estuvo en México, Brasil e Italia, pero finalmente se quedó en España.

Instalada en Madrid, hace tres meses se convirtió en madre primeriza de Lorenzo y ese es el rol que en la actualidad más la apasiona. La actriz que fue dirigida por Woody Allen y trabajó con Gael García Bernal, también participó de grandes producciones como “Las chicas del cable” y “Luis Miguel, la serie”. Ahora presenta su nueva película, “Axiomas”, la ópera prima de Marcela Luccheta, donde comparte elenco con Jorge Marrale, César Bordón y Paula Cancio, entre otros.

Noticias: ¿Cómo elige sus proyectos? Hizo tiras, comedia musical, series, películas, infantiles…

Cipriota: No me gusta encasillarme en algo, me gusta ir pasando por muchos registros. Eso hace que no me aburra nunca, que siempre tenga que aprender algo nuevo. La monotonía me destruye. Las elecciones que voy tomando en mi carrera tienen que ver con vivir nuevas experiencias que me desafíen constantemente.

Noticias: ¿Qué recuerda del rodaje de Rifkin´s Festival, bajo la dirección de Woody Allen?

Cipriota: Fue un poco loco. Tener la posibilidad de trabajar con él es algo que uno sueña de chiquita pero cuando vas creciendo pensas: “Bueno, eso ya no me va a pasar”. Y pasó. Y si bien fue solo un día de rodaje y fue muy pequeña la participación que hago en la peli, para mí fue una experiencia que no me voy a olvidar jamás, es haber tenido la posibilidad de ver cómo es él trabajando, el despliegue ante una producción de ese tamaño, son todas cosas que uno fantasea con ver. Solo el hecho de compartir un set con él era impresionante, más aún que me haya dirigido. Es algo que lo recuerdo como una experiencia divertida, donde quizás actoralmente no pude desplegar mucho, pero sí que quedará en mi corazón.

Noticias: ¿Hay algún otro director con el que fantasee trabajar y crea que es imposible?

Cipriota: Me doy cuenta de que nada es imposible. Ojalá siga teniendo la posibilidad de trabajar con gente de distintos países, distintas culturas. Estoy preparada y abierta para que sucedan cosas nuevas.

Noticias: El trabajo del actor tiene bastante inestabilidad, hay momentos donde hay mucho trabajo y otros no tanto, ¿qué pasa cuando no aparece el trabajo que está esperando?

Cipriota: Eso es una realidad. Nuestro trabajo no es continuo, pero yo tengo otra faceta que tiene que ver con la docencia, me gusta mucho dar clases a niños y adolescentes. Tengo una escuela en Buenos Aires que se llama We Follow y dirijo otra escuela de teatro musical acá en Madrid. Tanto en los momentos en los que estoy trabajando como actriz como los que no, tengo mucha energía puesta en mis escuelas, eso hace que yo pueda devolver todo lo que recibí de mis maestros. Me mantiene activa, aprendo un montón enseñándole a mis alumnos. Ahora acabo de ser mamá y estaba de 9 meses dando clases a los niños como si nada, acababa de parir hacía 24 horas y estaba coordinando qué profesor iba a dar la clase en Buenos Aires. Es una elección que hago, me hace sentir bien. A partir de la maternidad redescubrí todos estos espacios con esta novedad de un bebé que obviamente demanda un poco más de energía.

Noticias: ¿Con qué se encontró en la maternidad?

Cipriota: Por un lado, miro a Lorenzo y todavía no lo puedo creer, digo “qué fuerte esta persona que salió de adentro mío”, es un poco increíble, pero por otro lado siento que soy madre de toda la vida. Siempre estuve rodeada de niños, sobrinos, amigas con hijos, es algo que siento que me sale fácil. No lo vivo de ninguna manera como algo que me cueste ni que diga en ningún momento: “No voy a poder”. Con David, mi chico, hacemos muy buen equipo en ese sentido. En el embarazo no lo pasé muy bien, tuve varios meses de vómitos y mareos, me tocó de esa manera, pero la maternidad me pegó increíble. Desde el día uno estoy feliz, aunque duerma poco soy muy feliz.

Noticias: Ahora se encuentra rodando para una serie española, ¿cómo se sintió al volver al trabajo?

Cipriota: Es un desafío para mí. Acepté hacer esta serie porque son pocos días de rodaje. Tengo ganas de disfrutar de este momento tan único que estoy pasando. Esta serie me hace volver a trabajar como actriz, pero desde otro lado, lo voy haciendo de a poco y me permite ver cómo me siento. Acá en España están los abuelos de Lorenzo que son unos reyes totales y que lo cuidan con mucho amor y hace que me quede tranquila. Pero cuando vuelvo a mi casa me muero del amor y no lo quiero soltar.

Noticias: ¿Por qué se fue a España?

Cipriota: Nunca tomé la decisión de irme para no volver, nunca hice una despedida en Buenos Aires, fue bastante paulatino. Primero viajé unos meses, después volví, me volví a ir, hasta que en un momento me alquilé algo fijo acá en Madrid. Fueron dos años en los que estuve yendo y viniendo. Al día de hoy, y con el bebe más que nunca, elijo estar acá, me gusta la ciudad, me siento muy cómoda con la gente. También siento que por más que esté acá, no dejo de trabajar para Argentina. Con las películas, las series, uno trabaja para el mundo. “Las chicas del cable”, “Luis Miguel”, son series que se ven en 140 países, da igual dónde uno hace base. Siempre tengo ganas de volver a Argentina. Por la pandemia hace más de dos años que no voy, si todo sale bien estaré por ahí en abril y no veo la hora, tengo ganas de compartir con mi familia el nacimiento de Lorenzo.

Noticias: Durante la pandemia muchos argentinos se fueron a España.

Cipriota: Sí, está lleno de argentinos. Cuando yo me vine en 2017 había terminado El Maestro (El Trece), había ganado un Martín Fierro, vine en un momento en que todo fluía y ahora la sensación es que se están viniendo para acá porque en Argentina no hay trabajo. Es bastante más cruda la realidad. Me da tristeza. Siento que todo lo que habíamos ganado en producción en Argentina, teniendo los talentos que tenemos, que se esté produciendo tan poco y que la pandemia haya impactado tanto en el sector me preocupa y mucho. Por eso quiero invitar a la gente a que vaya al cine a ver “Axiomas” y de esa forma apoye al cine nacional, para que haya más trabajo y podamos contar nuestras propias historias.

La película que se rodó en la Patagonia argentina tiene como telón de fondo la contaminación ambiental que produce la minería a cielo abierto y los perjuicios que causa en una comunidad mapuche. “Mi personaje tiene una dualidad, por un lado lucha por el medioambiente, pero a la vez tiene cosas que resolver ella internamente. Me identifico porque uno siempre tiene esa dualidad, lo que uno quiere hacer, pero internamente todos estamos luchando con cosas, familiares, personales, psicológicas”, cuenta Luz.

Noticias: A su pareja, el director de cine David Serrano, lo conoció trabajando, ¿qué puede contar de esa historia?

Cipriota: Nos conocimos en Argentina hace muchos años, cuando yo hice el musical de Joaquín Sabina que se llamó “Más de cien mentiras”, él era el director, es una obra que él había dirigido en España y lo montaron con un equipo argentino en Buenos Aires. Pasaron siete años hasta que nos volvimos a reencontrar en España y empezamos a construir una relación. Por un lado estamos saliendo hace poco, pero por otro nos conocemos hace muchos años.

Noticias: ¿Cómo se transforma la pareja con el bebé?

Cipriota: Fluye tan bien que siento que no nos transformamos, solo que estamos multiplicados en felicidad. Obviamente la logística es más complicada porque uno tiene que ceder algunas cosas, pero lo hacemos con mucho placer, no siento que estoy dejando de lado otras cosas por mi bebé, sino que estoy queriendo hacerlo, ahora mi prioridad tiene que ver con Lorenzo. Lo mismo le pasa a David. Cada vez queremos estar más tiempo en casa y no perdernos un minuto de estar con él.

Noticias: Usted también hizo comedia musical, ¿le gustaría profundizar la faceta de la música?

Cipriota: No sé si me imagino cantante, salir de gira, con una banda, ser Beyoncé, es un sueño que quizás ya abandoné hace rato (ríe). Me gusta mucho trabajar como actriz, pero la música es algo que me fluye, forma parte de mi día a día. Grabar canciones, hacer un disco independiente, es algo que eventualmente se va a dar. Por ahora no se dio el momento, pero es algo que me encantaría.

Fotos: Gentileza Fabián Morassut. Style: Ana Capel. Makeup: Fini Rico.