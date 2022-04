Josefina Scaglione: “Bajé la autoexigencia y la autocrítica”

Cuando se estrenó “Drácula”, el musical de musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler que revolucionó la escena, Josefina Scaglione estaba a punto de cumplir 4 años. Pero a los 14 o 15, fue a verla y le partió la cabeza. O, más bien, el corazón. “Me conmovió muchísimo la magnitud. Recuerdo una intensidad que no había experimentado. Desde la butaca, sentí esa emoción y lo mismo que me pasa hoy antes de salir al escenario que es como… que me arden los pies por salir a escena, me arden los pies, no sé cómo decirlo”, afirma. En una entrevista con NOTICIAS hace tres años, Scaglione contó acerca del trabajo interior que le había significado su decisión de, contra todo mandato externo, retornar a la Argentina después de cuatro años de carrera en Broadway y nominación a los premios Tony mediante. En aquel momento usó la frase “enraizarme en mí misma”. Ahora habla del ardor en sus bases y uno piensa en que, entre bambalinas, la savia que sube por sus raíces se le transforma en lava. “Esa es mi forma de relacionarme con la escena, cuando estoy prendida fuego con lo que estoy haciendo, lo único que quiero hacer es hacerlo”, cuenta.

Scaglione fue elegida para encarnar a Lucy en “Drácula, la despedida”, que acaba de terminar sus diez únicas funciones en el Luna Park y comienza una gira por distintas ciudades. Ella ya había sido parte de la reposicion de 2016, pero en la piel de Mina. Es la única actriz que le puso el cuerpo a las dos protagonistas de la obra del vampiro.

Noticias: ¿Le representó un desafío mayor asumir a Lucy?

Josefina Scaglione: No, el gran desafío fue la maternidad y el trabajo.

Scaglione es mamá de Imanol, un bebé que cumplirá su primer año a fines de mayo y del que dice que se siente absolutamente enamorada.

Scaglione: En cuanto a lo profesional, no tenía dudas de que iba a poder abordar el personaje con toda la fuerza y la potencia, porque conozco “Drácula” desde chica, porque ya transité Mina y, por lo tanto, conozco muy bien a Lucy. Además, vocalmente está en un lugar que me es muy natural y cómodo. Pero el desafío fue cómo hacer la vuelta al trabajo con algo tan intenso. Porque Lucy es un fuego artificial.

Noticias: ¿Se identifica más con el fuego artificial de Lucy o con la contención estructurada de Mina?

Scaglione: Creo que ambos me habitan, depende para qué y el momento. De todas formas, es una energía muy Lucy en la que estoy ahora; en esto de ir para adelante, de que es el momento de saltar, después de haber sido madre, y salir a comerme el escenario.

Noticias: ¿Le costó mucho dar el salto?

Scaglione: La verdad que no. Soy muy decidida, confío en aquello que ya decidí, así que fue más que nada una cuestión organizativa pero no fue nada costoso. Sí, tal vez, agotador. Pero creo que el hecho de ser madre, me pone en un lugar muy vital, donde no hay espacio para ninguna pavada propia, ningún mambo extra. Es algo así como “Loca, resolvé lo que te esté pasando porque no te sobra el tiempo ni la energía”. Entonces es un quilombo todo pero, de alguna manera, se vuelve más fácil (se ríe). Hay cosas que antes me llevaban un tiempo, un esfuerzo o una preocupación y ahora no. Estoy tan enamorada de mi hijo que no me importa nada.

Noticias: ¿Bajó o subió su autoexigencia?

Scaglione: Bajé la autoexigencia y la autocrítica. Cuando parí y vi la proeza que había realizado, dije: “Nunca más voy a criticar mi cuerpo”. Porque, por más que de afuera llegue el “sos hermosa”, somos mujeres y estamos todas atravesadas por el mismo dilema, el mismo problema y las mismas vulnerabilidades, es un mundo absolutamente visual el que vivimos y cruel. Pero a partir de mi experiencia con el parto, el respeto por mi cuerpo es otro. Hay algo de honrar nuestro cuerpo y nuestro espíritu que está más presente ahora.

Noticias: Como tener una mirada más amorosa consigo misma.

Scaglione: Absolutamente, yo creo que es el cambio verdadero, por supuesto que el cambio empieza por uno, una frase hecha pero real, y creo que es parte del cambio que queremos ver.

Noticias: En contraposición al “recuperó su figura a los 15 días de ser madre”.

Scaglione: Sí, eso me parece detestable. Mi figura nunca se fue a ningún lado, mutó y ahora es otra. No tengo nada que recuperar. Pero son formas de expresarse por años y años sin preguntarse siquiera, recién ahora nos estamos haciendo esas preguntas y dándonos esos espacios como mujeres. Y digo mujeres porque a los hombres lo de la estética no les pasa de la misma forma.

Repite que hizo y hace musicales pero que es mucho más que eso y que se propone bucear en sus múltiples aristas. Viene tejiendo su lugar como cantautora y siente que ese es su refugio más genuino. A principio de año hizo un concierto en el Cultural San Martín, donde presentó sus canciones y tiene previsto grabarlas.

Noticias: Hay algún miedo que esté enfrentando en este momento

Scaglione: El miedo a no dormir (risas)

Noticias: Bien terrenal.

Scaglione: La verdad es que no es un momento de miedos, creo que los espanté bastante con lo loca que estoy en Lucy, los miedos salieron todos corriendo (risas). Este es un momento de certezas, de mucha alegría, de mucho agite, muy intenso pero hermosísimo así que estoy con conciencia y viviéndolo con alegría. Porque no siempre es así.

Noticias: Nada es inamovible, son estados, ni “llegué a Broadway y ya está”, ni “soy madre y tal cosa”.

Scaglione: Es que es así, y es así como vivo. Sino es cargar y rigidizar algo que en realidad es más interesante que sea fluido. Ahora es esto y lo disfruto, lo agradezco y lo voy a capitalizar porque se mueven muchas cosas muy buenas en lo personal y en lo profesional.

Casi como en el primer single que presentó, “Furioso”, donde le habla a un amanecer y le dice: “El rojo de tu sangre me da sed de todo lo que eres, voy a caminar hacia donde quiera estar, voy a caminar, tranquila. Asoma universo de color y sobran las palabras. Vacía del mañana y del después, me entrego a tu silencio. Voy a caminar tranquila, voy a caminar”. Así va, con raíces y lava volcánica en los pies.