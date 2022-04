Daniel López Rosetti: “Hubo médicos que asustaron en pandemia”

Daniel López Rosetti no puede caminar más de dos o tres pasos por los pasillos del Hospital Central de San Isidro sin que lo frenen. Los pacientes, sus visitas u otros colegas: todos quieren saludar a este médico cardiólogo que desde hace años llega a sus casas a través de la radio y la TV, como columnista de Telefe y Radio Mitre, donde es reconocido por explicar de modo claro y concreto todo tipo de temas médicos. También lleva años extendiendo su conocimiento a través de libros, con best sellers como “Historia Clínica 1”, “Historia Clínica 2” y “Equilibrio: cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decimos”. Por estos días acaba de lanzar “Estrés, sufrimiento y felicidad” (Planeta), abordando un tema que lo apasiona y en el que de hecho se destaca en el hospital: dirige el Servicio de Medicina del Estrés, único en el país en tratar este síndrome de forma tan integral. “El estrés no es otra cosa que sufrimiento, y la base del trabajo tiene que ver con esa afirmación de Buda de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. En el sufrimiento uno juega un rol, y eso es estrés”, describe.

Noticias: ¿El estrés es la verdadera pandemia de este siglo?

Daniel López Rosetti: Sí, no tengo ninguna duda, porque de él emergen una cantidad de patologías. Uno de los síntomas más frecuentes es la ansiedad, y cabalga con la depresión, nunca hay una u otro aislada. Esas dos condiciones se soslayan y eso es el fenómeno del síndrome del estrés.

Noticias: ¿En qué momento pasó de médico de consultorio a divulgador de estos temas?

López Rosetti: Me considero estudiante crónico y siempre tuve actividad docente, incluso antes de empezar la facultad. Hoy lo hago en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Favaloro, en la Asociación Médica Argentina, en la Universidad Maimónides y en el Hospital de San Isidro. El tema del síndrome del estrés desde la fisiología humana me interesó desde que era estudiante y lo fui desarrollando. Llegué a los medios atendiendo periodistas, porque es una de las tareas más estresantes. Y un día me convocaron para salir en la radio, porque les gustaba que hablara simple. Hoy tengo dos grandes consultorios: Telefe y Radio Mitre, y del otro lado hay muchos pacientes. A la vez, aunque empecé tarde en redes sociales, hoy entre todas tengo unos 4 millones de seguidores.

Noticias: Logra comunicar con calma temas de salud pública. ¿No siente que en los medios hubo gente en estos años de pandemia que lo hizo mediante el miedo?

López Rosetti: Vi médicos que asustaron, y eso me parece francamente negativo. Se puede decir la verdad de distintos modos. Tita Merello decía “muchacha, hacete el Papanicolau” y generó un cambio de conducta en la mujer. A mí me gusta transmitir tranquilidad diciendo lo que es médicamente competente, con voz calma y sin asustar. Hay que saber la responsabilidad que implica hablar en un medio y evitar que el maquillaje se vaya al lóbulo frontal. Me ayuda ser un médico de hospital, porque atiendo gente sencilla, y así hablo.

Noticias: A dos años de la pandemia, ¿siente que hicimos las cosas bien?

López Rosetti: No, pero también hay que transportarse al momento en el que esto aparecía. Nadie sabía dónde terminaba. En el hospital fue todo un tema, me tocó integrar el comité de crisis, con lo cual aprendí mucho. Cuando esto comenzó teníamos miedo. Después se fue aclarando todo. En el hospital hasta hicimos la ceremonia del mate para despedirnos de ese hábito. Y ahora estamos esperando volver a darle la bienvenida.

Noticias: ¿Se nos fue la mano con el aislamiento?

López Rosetti: Sí, claramente. Sobre todo al nivel de los colegios. Lo dije en TV, no estaba de acuerdo y me parecía precoz ese cierre. En epidemiología las fronteras son porosas, los hombres estamos todos interconectados y la historia de hace 100 años no cuenta hoy, esta es una pandemia totalmente distinta debido a las comunicaciones. Afortunadamente, se produjo la epopeya científica de a los 10 meses tener vacuna y poder fabricarlas para el mundo entero.

Noticias: Pero todavía hay lugares del mundo con muy baja vacunación, como África.

López Rosetti: Siempre insistí en que vivimos todos en el mismo barco. Todos tienen que tener vacunas, los 7500 millones de habitantes, o sea 15.000 millones de vacunas para dos dosis. Eso también es parte del “milagro técnico”.

Noticias: Teniendo tanta presencia en medios y con una voz que la gente respeta mucho, ¿lo tentaron para hacer política?

López Rosetti: Muchas veces, desde hace tiempo. Pero la política no es para mí. Me lo han ofrecido de todos los partidos. Uno tiene algo interno de querer colaborar con algo más, pero no me gusta el accionar de los políticos tradicionales.

Noticias: Aunque hay médicos en política que han merecido el clamor de todos los sectores, como Fernán Quirós en pandemia…

López Rosetti: Me parece que fue sumamente relevante. Me pareció superlativo por sencillez, humildad, capacidad de trabajo. Fue muy importante. Pero yo no me veo en un rol político.

Noticias: ¿Cómo es su rutina? Ocupa muchísimos roles…

López Rosetti: Soy bastante organizado. Séneca decía que la vida es corta para quien no aprovecha el tiempo. Todos tenemos una misión, que es desarrollar las propias aptitudes y capacidades. Y eso es dignificar la tarea y el trabajo. El tiempo no me alcanza, quisiera vivir varias vidas, pero disfruto lo que tengo. Tengo mis espacios de ocio y también confundo el placer con el trabajo, porque cuando escribo, disfruto.

Noticias: ¿Y qué otra cosa disfruta hacer en su ocio además de trabajar?

López Rosetti: Soy piloto de avión, aunque no estoy volando actualmente. Lo he disfrutado muchísimo, me dio lo técnico, la aventura, la libertad, el conocer lugares. Fui dos veces a Malvinas, crucé los Andes, cosas muy potentes. Y ahora me conformo con andar en moto.



Galería de imágenes