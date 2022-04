Fernando Dente: “Me da mucha ilusión la idea de la paternidad"

“Soy artista, vivo y miro la vida de esa manera y estoy atravesado por mi vocación. Escucho mi deseo y estoy en un proceso constante de reflexiones y preguntas, más que de certezas”, cuenta Fernando Dente a modo de presentación.

Actor y cantante, Fer —como lo conocen todos— hizo teatro, televisión y cine, grabó discos y es un referente ineludible del teatro musical —Hairspray, La novicia rebelde, Casi Normales, Aladín, Peter Pan, entre otros—. Desde chico tuvo pasión por el teatro y cuando se inició en el camino artístico no tuvo dudas de que allí encontraría su razón de ser. También fue y es un apasionado de la equitación.

La semana pasada regresó al escenario con la segunda temporada de Kinky Boots, el exitoso musical estrenado en 2019, que protagoniza junto a Martín Bossi y Laura Esquivel, con dirección de Ricky Pashkus en el teatro Astral.

Los lunes y martes filma una serie para Disney en San Pablo y, además, dirige su propia escuela de teatro musical junto con su socio Ricky Pashkus. El Instituto Argentino de Musicales tiene tres sedes en CABA y más de 500 alumnos inscriptos.

Está de novio con el actor Nicolás di Pace y desea ser padre en algún momento. Y, después de atravesar etapas turbulentas en su vida, asegura estar muy contento con la persona que es.

Noticias: ¿Qué implica ser artista?

Fernando Dente: Tiene que ver con la búsqueda de lo honesto, con ser personal, con ser cada vez más parecido a quién soy. Descubrir lo que está en esencia y ver si esa esencia hay que trabajarla, modificarla o darle rienda libre. No todo lo genuino es positivo.

Noticias: ¿Cuáles son sus aspectos luminosos y cuáles los más complicados?

Dente: Mi entusiasmo, mi pasión, mi determinación, mi disciplina. Mi ansiedad es algo que todavía me cuesta domar o direccionar mejor.

Noticias: ¿Actúa en forma impulsiva?

Dente: A veces, sí, pero también tomo decisiones que pienso más. Soy preso de mi deseo. Si hay algo que quiero y está la posibilidad de hacerlo es muy raro que termine desistiendo. Si me hace ruido en la panza es más probable que me banque hacerlo y no pasarla bien a no hacerlo y quedarme con la duda de qué hubiera pasado.

Noticias: ¿Cómo elige sus trabajos? ¿A qué le da prioridad?

Dente: Al principio, era lo que quería hacer. En el teatro musical el trabajo se gana. Tenés que elegir tus batallas, en qué espectáculo vas a audicionar. Ahí primaba el deseo, lo que más entusiasmaba, porque sabía que iba a estar más luminoso para competir y tener más posibilidades de ser elegido. Hoy, pienso mucho en quién quiero ser y si ese trabajo que voy a hacer va a sumar, va a ser tierra fértil para seguir creciendo.

Noticias: ¿Por qué eligió Kinky Boots?

Dente: Primero la rechacé porque no estaba convencido. Después, me la propusieron de nuevo y dije que sí, pero no avancé con una convicción absoluta. Pero el primer día que hicimos las fotos con Martín Bossi dije: “Es acá”. Hubo una conexión muy mágica, a los dos nos pasó lo mismo, hay algo parecido que tenemos en la sangre. Ahí empezamos a construir algo muy mágico. Tenemos un vínculo maravilloso, nos queremos mucho y estamos atravesados por la pasión y el deseo. A mí Martín me genera mucha admiración y empatía. Es una comunión muy linda.

Noticias: ¿El género musical es particularmente difícil?

Dente: Sí, es más difícil porque demanda que tu instrumento esté en cierto grado de entrenamiento y exigencia siempre. Tenés que saber cantar, bailar, actuar. Cuantas más herramientas tenés más rico es el trabajo y más recursos tiene el director para contar historias.

Noticias: ¿Cuánto hay de talento, trabajo y suerte para llegar a ser un buen artista?

Dente: Todo es trabajo. Para ser bueno en cualquier cosa lo que sostiene es el trabajo. Después, el talento tiene que ver con cómo se trabaja, saber dónde estudiar, cómo uno va conduciéndose. Por supuesto, también es ser afinado y tener condiciones, pero eso es un porcentaje muy chico. La suerte no sé muy bien qué es, pero siempre le va a llegar a cualquiera que esté trabajando.

Noticias: ¿Cree que hay un destino marcado?

Dente: No, creo que uno puede maniobrar. Los hechos pueden estar marcados, pero lo que hace la diferencia es qué hace uno con eso que le pasa.

Noticias: ¿Cómo fue su camino artístico hasta aquí?

Dente: Muy fácil porque lo disfruté mucho. Lo más importante es poder disfrutar el camino hacia lo que uno quiere, que el camino sea placentero. A los diez años empecé a estudiar de manera muy amateur. A los catorce más profesionalmente en la escuela de Hugo Midón. A los quince empecé a trabajar con él en teatro, lo hice dos años y, en paralelo, me seguí formando en teatro, canto y danza. A los 17 entré en High School Musicalpray, después hice musicales y más musicales y acá estoy.

Noticias: ¿Dónde quiere llegar?

Dente: Quiero ser una persona expansiva y potente y poder nutrir a todo lo que me convoca mi mirada del mundo. Mi mirada como formador en mi escuela, como artista, como persona, mi mirada creativa también. Tengo tantas cosas para explorar que ya no me da miedo zambullirme en estas aguas nuevas, porque desarrollé una confianza y sé cómo hacerlo. Sé cómo caminar los lugares y eso me deja tranquilo.

Noticias: Cuando era chico le apasionaba la equitación. ¿Qué pasó con eso?

Dente: Era mi vocación, yo iba a ser jinete. No tenía idea de que iba a ser actor. Mi familia tenía casa en un country, donde había un hípico, y yo montaba y saltaba. Cuando tenía 14 años vendimos la casa y entonces hice un año de equitación en Capital. Al año siguiente encontré la escuela de Hugo Midón que salía el mismo precio y tuve que elegir. Elegí estudiar teatro. Después, a los veintipico volví a montar, dejé y hace dos años, antes de la pandemia, estuve un año entero montando, volví a federarme y salté los nacionales. Me fascina, lo amo, me produce un nivel de desconexión maravilloso y en algún momento lo retomaré.

Noticias: ¿Cómo es su mundo afectivo? ¿En quiénes se apoya?

Dente: Mi novio, Nico, es mi gran compañero, con quien pienso y reviso todo. Hace poco más de dos años que estamos juntos y disfrutamos mucho de acompañarnos en este camino. Después mi mejor amiga, Agustina Vera, que es como mi hermana, mis amigos, mi familia.

Noticias: Hace unos años usted contó que su papá biológico había sido un cura y que su mamá se lo había revelado antes de fallecer. ¿Cómo le impactó semejante noticia?

Dente: Me enteré dos años antes de que mi mamá muriera y fue muy sorprendente para mí. Fue revelador y creo que fue positivo. Me hizo sentir una admiración aún mayor por mi mamá por haberse animado a vivir un amor, por haber elegido tenerme y por haberme criado como me crió. Por otro lado, me resignificó mucho más mi vínculo con mi papá Pepe, quién me crió y me dio todo su amor de una manera incondicional.

Noticias: ¿Pudo conocer a su padre biológico?

Dente: Sí, lo conocí. Es una persona divina, ya no es más cura y tiene su familia.

Noticias: ¿No tiene un vínculo con él?

Dente: No, no tengo vínculo.

Noticias: ¿Y usted quiere ser padre? ¿Se imagina en ese rol?

Dente: Sí, me da mucha ilusión la idea. Con Nico siempre lo hablamos, es todo un tema, hay que pensarlo mucho, pero no es un plan a corto plazo. Es un deseo que tengo.

Noticias: ¿Está conforme con la persona que está siendo?

Dente: Sí. Hasta los 15, 16 fueron años muy difíciles para mí. Mis papás se llevaban mal y yo la pasé re mal. Era muy tedioso, angustiante y doloroso. Y siempre tenía a mi vocación como un globo aerostático que me sacaba de ese lugar. Pero era casi imposible convertirme en actor porque no había artistas en mi familia. A los 18 me fui a vivir solo y a los 23 ya habían fallecido mis padres. Conseguí cosas de muy joven, logré armar una vida como la que soñaba, asumí quién soy y vivo libremente con eso. Miro lo que pasé y agradezco muchísimo lo que me tocó vivir porque construyó algo que ahora me sostiene un montón. Estuve armado, me sostuve y eso también hizo que atrajera gente hermosa a mi vida. Estoy muy contento con la persona que soy y con esta nueva etapa. La otra forma parte de los recuerdos y no tengo que vengarme más de eso. Di vuelta la página.

