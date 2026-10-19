Martín Churba: “Nos quedamos sin industria textil”

Tramar, tejer, crear, construir, embellecer. Todos verbos que lo representan. “Soy un creador textil”, cuenta Martín Churba, alejado del mundo de la moda e inmerso en un viaje creativo diferente y enriquecedor.

Después de la exitosa dupla que formó con Jessica Trosman en Trosman Churba, en los noventa. Después de los veintidós años de su inigualable etiqueta Tramando, que cerró a fines de 2024. Ahora, sus creaciones ya no visten cuerpos. Textiles, pinturas a mano, materiales reciclados y alianzas artísticas con comunidades salteñas, son parte de su nueva trama. Algo de esto se podrá ver en ArteBa, en el stand de la galería Herlitzka & Co., a fines de octubre; y en su taller del bajo de Acassuso el 21 de noviembre.

“La creatividad tiene implícito el jugar, el soñar, el imaginar. Tal vez de chico era uno más de los que soñaba y creaba historias. Pero cuando empecé a crecer quedé pegado a ese modo de existir. Siempre fui un chiquilín creativo, inclusive de adulto. Cuando trabajo siento que estoy jugando y si tengo espectadores se quieren sumar al juego. Ese modo integrador, por otro lado, me hace pensar que la vida es un juego”, sostiene.

Su familia, sirios por parte materna y paterna, fue una gran influencia para el “chiquilín creativo”. “Mi abuelo Muradep tenía la casa de moda Vittorio que marcó una época. Fue el primero en traer las pieles sintéticas al país. Sus tres hijas mujeres eran como sus musas y las vestía con marcas como Pucci. Era toda una sofisticación. Empezó con cero peso y fue un emprendedor que creció mucho. Y mi abuela Luisa también era muy creativa, muy sofisticada, tenía un paladar negro para la comida, para la ropa. Después se dedicó a la espiritualidad y dejó todo. Dejó todos los vestidos y las sedas por la túnica de Sai Baba”, recuerda.

Los Churba aportaron su cuota de creatividad y vanguardia en el diseño que también marcaron a quien después sería un destacado referente en la moda. “Mi familia paterna vino de Siria con una mano atrás y otra adelante y lograron ser emprendedores exitosos. Mi abuelo hizo las casas de decoración CH y Churba, en Belgrano; y también estaba mi tío abuelo Alberto con Natán. Ellos pusieron otra semilla en la cultura local a través del diseño de interiores y el diseño textil, pusieron una versión más contemporánea del interiorismo”.

Noticias: Su mamá también debe haber sido una referente importante para usted

Martín Churba: Cuando era chico ella tenía la casa de ropa para chicos Lemamu. Fue otra de mis grandes inspiraciones. Yo jugaba en el pelotero textil, armado con almohadones, en el sótano del local de mi papá, y en la mesa de corte, donde mi mamá cortaba las producciones textiles.

Noticias: En un momento, su madre cambió de rumbo.

Churba: Sí, rompió con ese modelo para afuera y empezó a cultivarse para adentro. Estudió Psicología Social y Gestalt. Entendió el crecimiento personal mucho antes de que llegara a estar instalado. Se especializó en Programación Neurolingüística y Coaching Ontológico y después estudió Constelaciones Familiares.

Noticias: Y usted estudió distintas disciplinas artísticas.

Churba: Yo hice tres años de Bellas Artes, en la escuela nacional, y un año y medio de Diseño Gráfico en la UBA. Estudié artes escénicas con Agustín Alezzo y Augusto Fernández, y clown con Guillermo Angelelli. También diseño gráfico publicitario y programación neurolingüística. Y toco la guitarra y canto en forma autodidacta.

Noticias: Tomando el modelo familiar, también resultó un emprendedor.

Churba: Sí, y después resulté un desemprendedor, que es un gran trabajo. Me acompañó mi papá, que sigue siendo mi maestro en muchos temas. Desemprender fue una de las tareas más difíciles.

Noticias: Tramando duró 22 años. ¿Fue exitosa?

Churba: Una empresa de moda argentina que exporta 21 años consecutivos a Japón es una empresa exitosa. Ahora, yo no lo viví como un éxito todo ese tiempo. La economía, la apertura y cierre de mercados, la suba y baja del dólar, trabajando en un proyecto internacional, donde el cliente no entiende esos altibajos, te lleva a ser tu propio fusible para que el otro no lo sienta. Sufrí mucho con Tramando, fue muy trabajoso llevar ese proyecto en un país tan ciclotímico.

Noticias: Llegó a tener local en Dubai

Churba: Sí, en Dubai y en Nueva York. Además, nuestra representación en Japón ponía locales en distintas ciudades, que eran como pop up. Y en París tuve una agente que vendía las colecciones a distintos países de Europa. También en la primera etapa en Trosman Churba tuve una ampliación internacional muy temprana.

Noticias: ¿Qué aprendió de su experiencia en la moda?

Churba: Aprendí a vivir y a morir en cada proyecto porque cada uno de ellos fue una vida para mí. Aprendí lo más duro sobre el negocio. Aprendí también el poder que tienen las ideas para impulsar proyectos. No fueron billeteras, nunca tuve una billetera detrás que pusiera guita para bancarme los sueños. Fueron buenas ideas llevadas a cabo, que, además, impulsaron la sustentabilidad de muchas familias que vivieron de estos proyectos. Ni hablar de la comunidad de clientas acá y en Japón. Yo viajaba una o dos veces al año a Tokio y se hacían pequeñas fiestas en los locales y las clientas venían con regalos. Traían tés, galletitas, bombones, pañuelos. Fue muy hermoso ver eso y ver también la fuerza de las ideas que nos llevaron hasta allí. Pero también aprendí que a veces no alcanza.

Noticias: ¿Por qué no alcanza?

Churba: Porque no se distingue a un creador que crea moda local y la exporta y se le mete los mismos impuestos que a otro que importa todo. Hoy nos quedamos sin industria textil, 250 empresas cerradas, miles de personas en la calle, no quedó nada. El enemigo no son las vicisitudes de la vida. Son las malas decisiones de los gobiernos y la no valoración de la creación con un valor agregado.

Noticias: ¿Por todo esto decidió cerrar Tramando?

Churba: Era acabar Tramando o que acabe conmigo. La crisis del último año y medio no la hubiese superado. Era aceptar perder partidos que iban a acabar con tal vez mi autoestima, con mi amor por el trabajo. Intuición o suerte, justo dije: “Hasta acá llegué”. Encima, en ese momento tuve un juicio laboral que me obligaba a pagar una suma abusiva, hasta que la justicia dictó una nueva sentencia y la suma fue mucho menor. Es muy difícil ser emprendedor y no morir en el intento.

Noticias: ¿Cómo fue el proceso de desemprender?

Churba: Empezó en 2016 y me llevó ocho años cerrar. Yo tenía tres locales en Ciudad de Buenos Aires, los locales en Japón, mi pequeña fábrica. Estaba loco, totalmente fuera de la realidad, tenía una empresa con setenta empleados. Vendía mucho, pero los números no daban. Primero hice una reestructuración, cerré la fábrica y locales, tercericé todo y la piloteé con un equipo mucho más chico. Así hasta fines del 2024 que cerré, pagué y repartí hasta el último alfiler de Tramando, inclusive el taller se lo dejé a los líderes del equipo para que siguieran trabajando ellos.

Noticias: ¿Qué está haciendo hoy?

Churba: Hago arte textil que traigo al mundo a través de la Galería Herlitzka & Co. Trabajo técnicas a mano, donde utilizo herramientas que me hago para hacer grandes símbolos, signos, trazos o tramas. Tengo otra vertiente muy fuerte vinculada al reciclaje con cartones de huevos o plástico. De hecho, hice una muestra con Jessica Trosman que se llamó Humana y fue una oda a la basura. Y, por otro lado, trabajo con las comunidades.

Noticias: ¿Con quiénes trabaja?

Churba: Hoy trabajo con gente del Chaco salteño, muy cerca del límite con Bolivia. Las artesanas trabajan con una planta llamada chaguar, arman un hilo muy bello, como un lino grueso, con el cual tejen de manera ancestral, con motivos ancestrales de sus comunidades. Hace dos años y medio hicimos un trabajo juntos muy lindo. Lo compró el Museo Pérez de Miami y el Museo de Bellas Artes de Houston y coleccionistas privados. Y hace un año conocí a Anabela Pérez y su familia, que son pescadores y artesanos artistas textiles.

Noticias: ¿Qué aporta usted?

Churba: Descartes de la industria textil, que en manos de ellos se vuelven materiales muy ricos. Les mando botones, ojalillos, telas y ellos crean y mezclan sus técnicas con todo esto. Así nacieron sinergias creativas inéditas. Yo apunto a la creación de un nodo de arte textil argentino.

Noticias: ¿Su propósito de vida hoy?

Churba: Mi propósito es juntar fuerzas creativas para que el mundo sea mejor y más bello.