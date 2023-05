Pilar Sordo: “Mi propósito es ayudar y acompañar”

Pilar Sordo tiene la cualidad de hacerse notar. Psicóloga chilena, conferencista, autora de 13 libros, directora de la Fundación Cáncer Vida, es una mujer lúcida, intensa y alegre que sabe llegar a la gente. Regresa a Argentina luego de tres años con su conferencia “Cómo ser feliz en tiempos difíciles”. Entre el 16 y el 21 de mayo estará en Paraná, Rosario, Rafaela, Santa Fe, La Plata y el Teatro Ópera.

En su charla con NOTICIAS se reconoce una mujer generosa, positiva, ansiosa, perfeccionista e impaciente, que confía mucho en el ser humano, trabajadora, medio obsesiva, valiente y muy creyente.

Una mujer —madre de Cristian (31) y Nicole (28)— que ama lavar los platos sin guantes. “Me encanta restregar”, asegura. Y es obsesiva del orden. “El orden externo me ordena internamente, sobre todo el que tiene que ver con el placard, la mesa de noche o el auto. Yo los miro y me diagnostico”, agrega.

Una mujer adicta a la ropa y los accesorios. “Yo compensé un montón de cosas afectivas con el tema de la ropa, pero ahora mucho menos. Me gusta lo estético, lo armónico, que todo combine. Pero regalo mucho, no soporto los placares muy llenos. Avancé un montón en soltar esos apegos o necesidades sustitutas. Ahora ya no me genera ansiedad”, sostiene.

Una mujer que aprendió a cocinar en la pandemia. “Se me quemaban hasta las ensaladas, ahora estoy en un nivel básico, resulté que no soy tan mala, de hambre no me voy a morir”, confía.

Noticias: ¿Cuáles son sus fortalezas?

Sordo: La generosidad, la fe relacionada con la espiritualidad, mi capacidad para cuidar vínculos, mi persistencia, y mi tenacidad.

Noticias: ¿Y sus aspectos más complicados?

Sordo: Mi autoexigencia, me cuesta decir que no o poner límites, la ansiedad. En realidad, estoy en un proceso de remodelación interna.

Noticias: ¿En qué consiste?

Sordo: En pensar primero en mí, darme espacios para mí, aprender a descansar, a cuidarme, disfrutar. No quiero hacer nada más desde el sacrificio y el sufrimiento. Sí desde el esfuerzo, porque me he esforzado para todo en la vida.

Noticias: ¿Cuánto le costó ser quién es?

Sordo: 57 años. La vida entera me ha costado. Los años que tengo están super bien vividos. Me ha pasado de todo y eso me ha permitido tomar decisiones que, a veces, no son fáciles, pero que han ido apuntando a que cada día esté más en paz y más conmigo.

Noticias: ¿Está conforme?

Sordo: Muy. Me siento muy orgullosa de mí.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Sordo: Desde hace dos años, más o menos, después de un tema de salud que tuve, estoy en un trabajo de aumento de conciencia permanente. No sé si es muy armónico, porque es re difícil, pero es desafiante y me gusta el desafío. Estoy en trabajo permanente conmigo para ser la mejor persona posible.

Noticias: ¿Hace terapia?

Sordo: Sí, hice en forma permanente mucho rato, pero a esta altura hago cada cierto tiempo. Con mi terapeuta nos proponemos objetivos a mediano y largo plazo y vamos reactualizando.

Noticias: ¿Qué opina de las terapias alternativas? Desde constelaciones familiares a biodecodificación.

Sordo: Las amo, las hice todas. He constelado, he constelado con mi hija, soy maestra de reiki, y la biodecoficación es una mirada maravillosa e integrativa del ser humano. La psicología ya no da abasto para explicar lo que le pasa a la gente. Los psicólogos vamos a tener que girar hacia una psicología transpersonal o espiritual, porque lo que le pasa a la gente hoy es la pérdida del sentido de la vida. Hay que acompañar a las personas a que encuentren su propósito de vida y con la psicología sola no alcanza.

Noticias: ¿Cuál es su propósito de vida?

Sordo: Ayudar, acompañar al otro en lo pase. Muchos años ese propósito se contrapuso al objetivo de ser yo feliz o de ayudarme yo. En este momento estoy intentando, como buena libra que soy, colocar un equilibrio entre lo que doy al resto y lo que me doy a mí.

Noticias: Ahora está en Argentina para dar su conferencia “Cómo ser feliz en tiempos difíciles”. ¿Qué es la felicidad para usted?

Sordo: La felicidad es ausencia de ruido. Es paz, es respirar profundo sin que un tema te murmure en la cabeza o en el corazón. Para trabajar por la paz, entendiendo que la paz interna se trabaja y que es una decisión, yo construí doce habilidades.

Noticias: ¿Y cómo se hace para ser feliz en tiempos difíciles?

Sordo: Se hace entendiendo que frente al caos externo lo que nos queda es el orden interno y que ese orden se trabaja en la medida en que uno está despierto, que está consciente de lo que siente y, sobre todo, de lo que piensa, porque uno siente de acuerdo a como piensa. En la medida que voy detectando mis pensamientos y trabajando estas habilidades que yo menciono, la manera de mirar mi problemática cambia absolutamente. Estoy feliz de volver a Argentina y de conectarme con el público argentino, con el que tenemos puro afecto mutuo. Además, voy con un botiquín mental. Hay pocas conferencias que he dado que tienen tantas herramientas como ésta.

Noticias: En las redes sociales todos se muestran bien, positivos, no muestran dolor ni tristeza. ¿Qué consecuencias trae esto?

Sordo: Caminar con la negación. Ese positivismo tóxico nos ha hecho un daño gigante. Hay una especie de competencia por no sentir. Menos muestro de mis emociones, menos me expongo.

Noticias: De hecho, usted dice que hay que amigarse con las emociones y que es válido mostrarse dolido, triste e incluso cansado.

Sordo: Es un derecho básico. Si no lloramos o reímos cuando tenemos ganas perdemos una cantidad de información gigantesca acerca de nosotros. Es tan loco cómo jugamos un juego de tanta anti -humanidad. Mostrar mundos perfectos, caras perfectas, llenos de filtros, gente que siempre está bien, que nunca está cansada, que se separa y encuentra pareja super rápido. ¿Por qué mostrar una imagen de fortaleza tan falsa? Si la fortaleza es la vulnerabilidad. Yo soy mucho más fuerte mientras más vulnerable sea.

Noticias: Por otro lado, ser positivo es importante para salir adelante.

Sordo: Total, pero justamente porque soy positiva me permito llorar, porque sé que es algo transitorio. El problema está cuando digo que siempre se puede. Ese positivismo tóxico nos llevó a una competencia en la que todo se puede y todo depende de mí. Y hay veces que no depende todo de mí y a veces no se puede, y está perfecto.

Noticias: ¿Cuáles son los temas que más preocupan hoy a nivel emocional?

Sordo: El amor propio, que es mucho más que la autoestima; los duelos, todo lo que tiene que ver con pérdidas; y el tema del propósito, el para qué estoy acá, el sentido de mi vida.

Noticias: Usted es creyente. ¿De qué manera?

Sordo: Le llamo Dios a una fuerza superior, a una energía universal. Creo que todo tiene un sentido y confío en que, aunque lo esté pasando mal, voy a descubrir el sentido de ese aprendizaje.

Noticias: ¿Quiénes la acompañan y la sostienen?

Sordo: Mis padres, mis hijos y una tribu enorme de amigos, mujeres y hombres que nos acompañamos. Tener una red de contención ha sido muy importante porque, además, a mí me cuesta pedir y con este grupo he ido aprendiendo.

Noticias: ¿Tiene pareja?

Sordo: Estoy separada hace ocho años y no volví a formar pareja.

Noticias: Ni relaciones tóxicas, como alguna vez contó.

Sordo: Ya tuve e hice todo para rehabilitarme. Si tengo una relación ahora va a ser muy distinta. Después de mi separación estuve mucho rato no queriendo tener una relación estable, pero ahora creo que sí.

Noticias: ¿Qué clase de madre ha sido?

Sordo: Una mamá jodida, valóricamente muy estricta. Intenté estar lo más cerca que pude pero no pude tanto, porque era jefa de hogar, me separé de su padre cuando eran pequeños. Hubo cosas que no hice y que me hubiese encantado hacer con o para ellos. Sin embargo, creo que no lo hice tan mal. Son personas maravillosas, viven en España, y estoy muy orgullosa de ellos. Mis hijos son mi mayor creación.

Noticias: ¿Piensa en la muerte?

Sordo: Sí. La muerte no existe, uno traspasa, deja el envase, y la energía álmica sigue su propio camino de evolución. Me genera curiosidad cómo voy a cruzar yo el puente, porque acompañé a tanta gente a cruzarlo. Confío en que justamente por haber hecho esto en forma gratuita y por amor a la vida estos 25 años, me toque algo bueno también.

Noticias: ¿Cómo le gustaría que la recordaran?

Sordo: Quiero que lloren mucho el día de mi muerte, que se note mi ausencia. Después que me recuerden con alegría, que siempre intenté estar, que hice lo mejor que pude, como una mujer noble y alegre, que se acuerden de todas las estupideces que hice que son muchas.

Noticias: Usted dice que sueño más voluntad es igual a logro. ¿Siempre es así?

Sordo: Siempre, la voluntad es persistencia, planificación, disciplina, el objetivo corto para alcanzar o llegar a la meta.