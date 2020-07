Se canceló el casamiento de Carlos Menem y Zulema Yoma

Hace una semana nomás, se había anunciado la unión entre Carlos Menem (de 90 años) y Zulema Yoma (77). Complicado de salud en las últimas semanas, y pensando en su testamento, Menem habría accedido a volver a juntarse con su ex, a la que alguna vez echó de la Quinta de Olivos. Las versiones indicaban que su hija Zulemita había sugerido revalidar el matrimonio para que no se perdiera el beneficio de la pensión que correspondería a la viuda de un ex mandatario argentino, y que supera los 400 mil pesos.

Mercedes Ninci, cronista de Radio Mitre, confirmó que el turno que se había reservado para hoy (22 de julio), no se usará. “No hay nueva boda entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Tenían turno para las 12. Un juez del Registro Civil iba a ir a casarlos al domicilio del ex Presidente en la calle Echeverría, en Belgrano. Pero hoy Zulema me llamó y me dijo: “Ni Menem me pidió casamiento a mí, ni yo le pedí a Menem que se case conmigo”!! Allegados a la familia me dicen que se posterga porque el actual senador está en cama convaleciente y no está en condiciones de protagonizar ninguna ceremonia. Pero Zulema lo desmiente”, contó la periodista en sus redes sociales.

La noticia de la unión la había dado Mauricio D’Alessandro, en “Fantino a la tarde”: “Se casa Menem con Zulema Yoma. Se casan la semana que viene. Pueden salir a desmentirlo. Pero la realidad es que es el triunfo del amor. Yo lo digo por meterme en la vida de la gente porque me parece una historia de amor increíble”, manifestó el abogado entonces. Carlos y Zulema se habían reconociliado a principios de este verano, se casaron por primera vez el 7 de septiembre de 1966, y se separaron el 12 de junio de 1990, cuando el riojano dio la orden de que su esposa abandonara la Quinta Presidencial.

por R.N.