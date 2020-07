Actores sub 35 crean por zoom un asociación para pensar la TV post pandemia

Repensar las formas de producción de contenidos para mantener viva –y que “aguante”, como diría María Valenzuela– la ficción. El impacto de la pandemia caló hondo en la industria cultural, sobre todo en la producción de unitarios, tiras y series de la TV argentina. Ante este declive, que había comenzado a sufrir el sector incluso antes de esta crisis sanitaria-económica, dos actores decidieron que era hora de tomar el toro por las astas. “Che, tenemos que hacer algo”, le dijo Gastón Soffritti a su amigo de la infancia, Peter Lanzani. Así, con un llamado telefónico, estos dos galanes que nacieron de la factoría Cris Morena crearon una asociación sub 35 para repensar la tele del futuro. “Cualquier cosa menos quedarse de brazos cruzados”, repiten ellos.

Desde hace dos meses y medio, estos actores millennials comenzaron a juntarse en reuniones virtuales de Zoom, con el objetivo de trazar y debatir nuevas propuestas para el sector audiovisual en crisis. “Ellos no se sienten representados por la Asociación Argentina de Actores. La están viendo por otro lado”, puntualiza una fuente de la industria que estuvo invitado en uno de estas videollamadas. La asociación, presidida Soffritti y Lanzani, convocó a dueños de productoras para que sumen su aporte.

“Estamos trabajando en varias reuniones. La industria audiovisual cayó muchísimo y necesitamos activar propuestas concretas para revertir la situación. Creemos que tenemos que tomar esa bandera”, explica a NOTICIAS Soffritti, quien expresó inquietud por su futuro laboral y el de sus colegas. Por citar solo un dato indicador, según fuentes del sector, son ocho las producciones que se iban a rodar este año en cable y streaming y que finalmente quedaron paradas.

Son varias las figuras comprometidas en este colectivo que participan activamente en distintas salas de videoconferencia. Entre ellos aparecen los tanques generacionales Lali Espósito y Ricardo “Chino”Darín. También se sumaron a esta iniciativa Matías Mayer, Julieta Nair Calvo, Gastón Cochiarale, Andrés Gil, Sofía, Pachano, Victorio D’Alessandro y Candela Vetrano,entre otros.“Estamos conectándonos todos los días prácticamente. Es preocupante el escenario y sino activamos, nos vamos a quedar sin trabajo”, expresó a NOTICIAS uno de los actores sub 35. “La idea es desarrollar un rol activo y político, pero político en el buen sentido de la palabra”, definen en este grupo, desde donde aún no quieren relevar el nombre hasta que no esté debidamente registrado.

“En medio de esta incertidumbre, más allá del esfuerzo que pongamos desde nuestra productora y el canal, desconozco hacia qué Polka estamos yendo”, le dijo Adrián Suar a mitad de junio a los más de 200 empleados que sufrieron el embate económico que generó la parálisis completa de contenidos. El caso insignia fue “Separadas”, la tira de El Trece que tuvo que suspender y luego cancelar las grabaciones definitivamente. Está claro: los productores no están ajenos a esta problemática.

Por eso, lo que en un comienzo fue una charla entre actores derivó enseguida en conversaciones con los máximos referentes de productoras, gremios y distintas organizaciones vinculadas con la industria. Figuras de peso como Adrián Suar (Polka), Pablo Culell (Underground), Diego Guebel (Boxfish y CAPIT) y Darío Turovelzky (Telefe), entre otros, vienen siendo parte de estas salas virtuales. “Participé de una reunión, los veo muy alineados y seguros. Quieren cuidar su trabajo. Ojalá que todo esto traiga un cambio”, reflexiona Guebel ante NOTICIAS

Dentro de las nuevas alternativas, uno de los nortes de estos jóvenes está fuera de los medios tradicionales: el producto en formatos OTT (Overthe top), que no es otra cosa que la transmisión de contenidos audiovisuales a través de streaming. La idea es también revisar las pautas que regulan la actividad actoral con el fin de adaptarlas al nuevo contexto. “Quedó un poco viejo eso de que tengas que poner a un apuntador, el tipo que le va diciendo la letra a los actores por si se olvidan”, esboza un productor para hacer referencia solo a una de las tantas cláusulas del convenio colectivo de trabajo que data de 1975.

Pautas y reglas innovadoras para los nuevos soportes tecnológicos. El futuro ya llegó y los actores millennials no quieren quedar afuera de él.