Héctor Cavallero: “Traer a Michael Jackson fue tocar el cielo con las manos”

Héctor Cavallero forma parte de la gran historia de la industria del espectáculo, el productor que vivió rodeado de grandes estrellas e impulsó la carrera de muchas otras, conoció las mieles del éxito y aprendió de sus fracasos, empezó desde abajo, recorrió todos los rubros hasta que logró alcanzar el hito más grande de su carrera: traer a Michael Jackson en su mejor momento. Tuvo romances resonantes como el de Susana Giménez, que encontró su final abrupto cuando la diva conoció a Carlos Monzón, o la relación con Pata Villanueva y con Valeria Lynch, pero asegura que esa fama de galán que salía en las revistas con las mujeres más lindas y talentosas del país y recorría los bares de moda de la época es parte de la mitología popular y ya no se puede cambiar. Hoy, a sus 75, tiene cinco hijos y está felizmente casado desde hace 20 años con Lorena Cárpena. Hace seis años la vida le dio otra sorpresa, la posibilidad de compartir con los jóvenes algo de toda esa experiencia y ayudarlos a aprender y posicionarse en las diferentes ramas del arte, es, desde 2014, el director de Licenciatura de Artes Escénicas en UADE, que él impulsó: “Trabajar con jóvenes me da vida constantemente”, asegura.

Noticias: Usted se define como empresario artístico, ¿qué abarcaría ese término?

Hector Cavallero: Yo no fui consecuente con una sola de las actividades del medio, produje espectáculos musicales, discos, representé a cantantes, produje teatro, coproduje cine, tuve un teatro, hice televisión, incluso estuve frente a cámara cuando entrevisté a Sandro a pedido de él, pasé por todos los roles.

Noticias: ¿Cómo fue el proceso de inserción laboral para usted?

Cavallero: A los tumbos, a la lucha como muchos chicos han empezado, no tenía ninguna formación en producción de teatro, había estudiado publicidad, pero fui metiéndome de a poco en el mundo del teatro, en los lugares más insólitos, entré desde la publicidad y así empecé con los eventos, saqué información de la técnica, del sonido, las luces, lo actoral, las contrataciones. Con mi primer espectáculo fracasamos, pero tenía tanto talento arriba del escenario que nunca podría imaginar que después serían quienes fueron, estaban Spinetta, el grupo vocal argentino, Facundo Cabral, Leandro Suárez, un lujo único a posteriori, ahí no fue nadie, después fueron estrellas. Seguí haciendo cosas, produciendo números musicales, bandas de Rock and Roll, grupos chiquitos del exterior, mi primer obra de teatro, mi primer espectáculo grande, mi primera comedia musical, traje mi primer gran figura del exterior. Por momentos decía: “A la flauta, mira lo que estoy tocando”, cuando traje a Ray Charles pensaba: “Yo crecí con esta música y hoy lo tengo acá sentado conmigo”, después traje a The Supremes, esto fue creciendo con el tiempo y tuve la suerte de poder convivir con otras grandes estrellas.

Noticias: ¿Cuál es su logro como productor del cual está más orgulloso?

Cavallero: Hay dos, uno fue en 1993 y otro en el 95. Traer a Michael Jackson en el 93 fue tocar el cielo con las manos, primero, porque había una competencia enorme entre los colegas para conseguir ese contrato, después, porque era un artista que podía venir en el momento más importante de su carrera, normalmente los artistas norteamericanos o europeos fuertes venían después de 20 años. El de Michael era el lanzamiento de su tercer disco, ya había hecho “Thriller” y “Bad”, fue una conmoción mundial, salió a América latina y primero a la Argentina, fue fuerte la sensación de triunfo de haber conseguido el contrato y la satisfacción de haber hecho tres estadios River. Fue el hito más fuerte en mi carrera como productor, después de eso decís: “¿y ahora qué hago?”. A los dos años pude traer a un artista por el cual yo tenía una profunda admiración que era Pavarotti. Además, pude inaugurar un lugar que nunca antes se había usado para un espectáculo como fue el Campo de Polo, nunca antes habían dado la autorización o nadie la había pedido, al principio lo vivimos como un logro pero luego fue un engorro porque como no se usaba de noche para el Polo, no tenía electricidad.

Noticias: Con toda esta experiencia en el rubro, ¿cómo ve a la industria local del entretenimiento en este momento?

Cavallero: Muy complicada, no es algo complicado solo para nosotros, la gente que tiene comercios está cerrando, atraviesa momentos muy duros, están cerrando lugares emblemáticos. Me está golpeando muy fuerte esa sensación de ver a un señor que vende corbatas o zapatos, que no puede vender porque no hay un protocolo para que por lo menos pueda entrar el público de a uno y no dejar que se caiga todo el comercio. Me parece que no hay un plan ordenado para salvarlos. Una cosa es la enfermedad, pero también hay un problema económico muy serio que puede lastimar a mucha gente. No me importan los runners, pero sí los que pasan hambre.

Noticias: ¿Cómo se podría reinventar la industria del entretenimiento?

Cavallero: No tenemos muchas soluciones. Con unos amigos presentamos un plan para hacer una especie de autocine con obras de teatro, no es tan difícil, eso es una idea, porque tampoco va a ser fácil que la gente vaya a sentarse a un teatro, los espectáculos musicales masivos también van a estar complicados. Para nuestro negocio va a ser una época muy difícil. En el teatro la risa o la emoción se comparte con el señor que está sentado al lado, no se hace teatro para uno o dos, se hace teatro para una audiencia y la audiencia disfruta compartiéndola. Al temor de la gente se le va a sumar la situación económica, el espectáculo es el más complicado cuando no hay dinero.

Noticias: ¿Recuerda alguna crisis similar?

Cavallero: Como esta no hubo nunca.

Noticias: ¿Qué aprendió de la experiencia de dirigir la carrera de Artes Escénicas en UADE?

Cavallero: Nunca en mi vida imaginé que por mí iba a pasar esta experiencia de la docencia, dirigir una carrera universitaria y con un proyecto de esta envergadura, fue todo un proceso que me sorprendió absolutamente, más a esta edad. En UADE empecé colaborando con la carrera de Gestión de Medios y Entretenimientos, que tiene que ver más con la producción. Ahí les dije que me parecía que había que hacer una carrera del otro lado del mostrador, al estilo Julliard, con título de grado, a los dos años me llamaron para que concretásemos ese proyecto y me invitaron a dirigirlo. Fue muy fuerte la explosión que se produjo, busqué buenos colaboradores, un director académico, profesores de excelencia, estudiamos qué pasaba en el mundo con esto, tomamos lo mejor y lo aplicable en Argentina y salimos a la cancha. El target mínimo era de 60 alumnos y se convirtieron en 260 en el primer año. Era una carrera que faltaba en el mercado, empezamos muy fuerte. No hay ningún lugar en el país que tenga estas condiciones estructurales. Esta no es una carrera con el cerebro, sino con el corazón.

Noticias: ¿Cuál es la mayor satisfacción de acompañar a los alumnos en este proceso?

Cavallero: Saber que no nos hemos equivocado, es una familia gigante de gente que ama esta profesión. Trabajar con jóvenes me da vida constantemente.

Noticias: ¿Cómo se adaptaron a la vida virtual?

Cavallero: Creí que no íbamos a poder, en nuestra carrera hay actuación, talleres de acrobacia, clown, danza, canto. Hablamos con los profesores y logramos adaptar los programas, los profesores se esforzaron mucho y salió mucho mejor de lo que pensábamos. No hemos tenido mayor deserción este año que el año pasado. Lo mejor en la cuarentena es llenar las horas con estudio y arte.

Noticias: ¿Se nota cuando hay una persona que tiene un talento especial?

Cavallero: Sí, claro, trato de no contárselo a los demás para que el resto no se sienta discriminado, pero hay chicos que te das cuenta que tienen algo diferente, talento, carisma, se siente.

Noticias: Usted tiene cinco hijos, ¿alguno se dedicó al entretenimiento?

Cavallero: La mayor es publicitaria, los dos mayores son músicos, uno de ellos también es manager, el que le sigue está en UADE estudiando Gestión de Medios y el más chico todavía está en el colegio secundario. Estamos todos metidos en esto, menos mi mujer que es abogada, pero también da clases en UADE.

Noticias: ¿Qué piensa cuando le recuerdan sus épocas de galán?

Cavallero: Es una fantasía popular, mitología popular, ya no se puede cambiar porque está incorporado en el imaginario de la gente. Puede haber habido épocas de romances y fracasos, pero yo hace 22 años que estoy felizmente casado.

Noticias: ¿Hubo alguna figura que no logró seducir como productor?

Cavallero: Tuve un solo ídolo en el espectáculo desde muy chico, Elvis Presley, es el único personaje del cual tengo todos los discos, conozco todas sus películas, lo admiré profundamente toda la vida. Siempre soñé que en algún momento iba a poder lograr que él saliera de Estados Unidos y traerlo a la Argentina, cuando me acerqué a intentarlo él ya no estaba en condiciones de viajar. Eso hubiera sido lo que más me hubiera gustado hacer en el mundo del espectáculo.

Noticias: ¿Lo pudo conocer personalmente?

Cavallero: Lo vi una sola vez en Las Vegas, pero era muy difícil llegar a él. Michael Jackson era chiquito al lado de Elvis.