Cecilia Roth: “En esta sociedad, los años son enfermedad”

Cecilia Roth bromea con que caerse por atolondrada se le convirtió en toc: acaba de pasar por una resonancia magnética porque hace unos días tropezó y se golpeó las costillas. Está usando la misma faja que en febrero cuando, en medio de la noche de entrega de los Oscar, corrió desde el baño hasta el living para ver si la película de Pedro Almodóvar “Dolor y gloria” (en la que participó) se llevaba el galardón al mejor film extranjero, se le cruzó su gato y terminó impactando en el piso y fisurándose costillas y esternón. En medio del confinamiento, integra “Amor de cuarentena”, una obra de teatro de Santiago Loza, dirigida por Guillermo Cacace, que se hizo para WhatsApp. Es una de las voces que aparece en el teléfono de quien paga la entrada. “La propuesta me pareció sumamente interesante. Elegís a uno de nosotros para que durante dos semanas te mande un audio como si fuera un ex amor. A los catorce días, podés hacer una devolución. Hay parejas que cuentan que se pusieron un poco celosas porque el audio llega a la noche, los podés escuchar una y otra vez, es de muchísima intimidad, es una voz y vos, con la cara y el alma que le pongas”, explica.

Noticias: Antes decía que no podía darse el lujo de no trabajar. Ahora está frenada a la fuerza, pese a estos raptos de creatividad.

Cecilia Roth: Creo que la cultura es esencial porque si no te volvés loco, te alienás, si no ves una película, si no escuchás música, si no vas al teatro o a un museo, si no leés. Lo que me pone muy mal y me da mucha pena es que hay tantísima gente del entretenimiento y de la cultura que está sin un mango y vive al día, estamos muy organizados entre nosotros pidiéndole al Estado que escuche esta carencia de ayuda.

Noticias: Se enojó con los cacerolazos anti cuarentena.

Roth: Sí, no se sabe bien qué son ni a quién están dirigidos, si son a la cuarentena, a ayudar a Vicentin, en contra de Cristina, en contra del comunismo, está todo muy mezclado, pero es en contra. El otro día una mujer en la Plaza (de Mayo) decía que había ido porque “no queremos ser Valenzuela” y el notero le dijo “¿Venezuela?”, “No, no queremos ser Valenzuela”, eso es ignorancia, qué manera de confundir, de crear peligrosidad donde no la hay, de insistir con la grieta.

Noticias: Siempre dijo que lo que no le gusta del kirchnerismo es el verticalismo y esto de “la jefa”.

Roth: Justamente hablando de Cristina, que me parece una estadista extraordinaria y una movida suya muy inteligente la de Alberto; me parece que no hay tironeo ahí sino que se está construyendo desde el afuera: “Esto pasa porque Cristina dijo…”, por qué esa antigüedad, no da, es un momento de unidad. Hay que estudiar y aprender, si no las palabras se convierten en frases hechas de las que uno cree apropiarse con pensamiento propio y terminan siendo la repetición de lo dicho por distinta gente.

Noticias: ¿Cómo se cuida de eso?

Roth: ¿De repetir? (se ríe). Yo tengo una ideología, quiero que la Argentina vaya a la unidad, a aceptar el pensamiento crítico del otro, al no verticalismo. Intento escuchar, informarme, ir a las fuentes. No es mucho trabajo hablar sabiendo y si no callarse. Porque cuando nos piden a los actores y a las actrices opinión de tal cosa, bueno, no somos opinólogos. Hubo un tiempo de un periodismo exigente con los actores y los artistas que pedía que tomáramos posición y, por supuesto, que esa postura a veces tenía costo.

Noticias: ¿Pagó costos usted?

Roth: Yo creo que sí.

Noticias: ¿Quién se los cobró?

Roth: Hice en 2010 una serie llamada “El pacto” que era la historia de Papel Prensa escrita por un autor. Yo soy una actriz, hice esa serie siendo actriz. De esa serie se fue Mike Amigorena porque hubo todo un tema que se identificó a los personajes, y es cierto que había personajes identificables pero otros eran de ficción. Creo que tanto a Federico Luppi como a mí nos castigaron mucho. Hace diez años que no trabajo en canal 13 ni en Polka ni me hacen una nota en Clarín. Tuve dos notas con Clarín y a último momento el periodista llamó para decir que no le permitían hacerla.

Noticias: ¿Dijo que no le permitían?

Roth: Sí, tal cual. No sé si está bueno contar esto pero es la verdad.

Noticias: Nombra a Luppi y la escuché decir que murió mal y que el país fue injusto con él, pero es probable que influyera la violencia de género denunciada por Haydée Padilla.

Roth: Hacía mucho tiempo que había pasado lo de la violencia de género con Haydée Padilla. Cuando Federico mostró su pata política y su ideología, apareció nuevamente eso, que yo rechazo y condeno, pero mucha gente que no habla de violencia de género, habló en relación a Federico como si eso y no su postura ideológica hubiera sido la causa de su alejamiento. Rechazo y condeno absolutamente su violencia de género, si es que la hubo con Haydée, pero no puedo no decir que fue un actor único.

Noticias: ¿Se puede separar la obra de la persona?

Roth: Yo estoy del lado de la mujer siempre. Pero hay confusiones y creo que hay que hacer más sutil todo esto y aprender a separar una cosa de la otra. Una vez subí a IG una foto de “El último tango en París”, de Bertolucci, y me mataron y yo no me acordaba (de la denuncia de María Schneider respecto a haberse sentido violentada en una escena) y además considero que Bertolucci es un artista extraordinario.

Ella vivió un largo proceso de traer a la luz en sí misma una situación que había quedado anquilosada en su memoria desde sus 25 años. Aún hoy no recuerda el nombre ni la cara del amigo de su entonces ex novio que le ofreció ayuda en medio de su separación y terminó violándola. Tenía claro que no había querido tener sexo con él. Pero punto. Hasta ahí. “Cuando se empezó a hablar y todas las mujeres hicimos un clic, ahí dije: “Voy a seguir este pensamiento que me ronda cada tanto” y fui más allá hasta que fue claro: “¡El tipo me violó!”, no fue violento porque no me pegó pero ahí está el tema porque después es: “Vos decís que no, pero tenés ganas”, “Para qué fuiste”, “Seguro tenías una pollera corta”. Fue decir: “¡Joder, esto me pasó a mí y no tuve la honestidad interna!”, o el miedo de que si le contaba a mi madre o a una amiga me iban a decir cómo lo había provocado, porque el patriarcado está en la mujer también”.

Noticias: En la agenda feminista, ¿está faltando la batalla para que la edad deje de ser un tabú en y para la mujer?

Roth: Sí, porque estamos en una sociedad en que ser mayor es ser enfermo, donde los años son una enfermedad. Qué maravilla empezar a trabajar en contra de la discriminación de las mujeres con cierta edad, porque en los hombres no pasa. Con ellos siempre es: “¡Qué guapo está, no era tan guapo antes” (ríe).

Noticias: En la industria televisiva y cinematográfica le tendrá que presentar batalla.

Roth: No soy un estándar porque, por ahora, tengo trabajo y con personajes que me interesan pero absolutamente sí, no lo dudes. Una mujer con la misma edad del galán, es “mayor para él”. Entonces se le encuentra una chica 20 o 15 años menor y a vos te ponen de madre de ella, ¡teniendo la misma edad que él!

Noticias: ¿Cómo está de amor en esta cuarentena?

Roth: Hace mucho que no tengo una relación de pareja, sí enamoramientos y pasiones. Yo (piensa)… tengo por un lado una cosa muy autosuficiente de independencia y, por otro, pienso que la vida enamorada es tecnicolor y sin estar enamorada es un poco más sepia.