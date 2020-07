Antonio Birabent: “Hay una valoración excesiva de la fama”

“Salís a tu balcón // miras la gran ciudad // No la reconocés //Cerrás los ojos. Sabés qué hora es // Me siento tan en pausa // Como en un sueño extraño // que gira noche y día”, así comienza “Mente y corazón”, la canción que grabó Antonio Birabent en medio de la cuarentena, el videoclip está hecho con la colaboración de sus seguidores, que desde sus casas, sus balcones y sus encierros, le aportaron imágenes a su poesía.

A Birabent, la cuarentena no le imposibilita la inspiración, sino que él afirma que la potencia, mientras trabaja en cinco nuevos proyectos musicales, también fantasea con una serie junto a Julieta Cardinali y se deleita con el desafío de atravesar las barreras del aislamiento para llevar el arte a los espectadores a través de las pantallas: “el desafío es que lo humano traspase la conexión virtual”, asegura el artista acerca del show por streaming que está preparando donde presentará su último disco llamado “El interior del volcán”. Acerca de esta experiencia llamada “Concierto y palabras caseras”, el cantante confiesa: “Va a ser una noche particular, es la primera vez que hago algo así, voy a tratar de transmitir la curiosidad, la música, la palabra y el contacto genuino”, destaca. La cita será el viernes 10 de julio y las entradas se consiguen por PlateaNet.

Noticias: ¿Cómo hace para encontrar la inspiración en el encierro?

Antonio Birabent: Es más amplio que eso, ¿cómo hacer para encontrar la inspiración? No creo que el encierro la dificulte, al revés, en mi caso la potencia. He tenido momentos en que he sacado muchos discos y he estado en muchos proyectos al mismo tiempo, pero nunca tanto como ahora, acabo de sacar un disco y estoy preparando tres más. No creo que todo tenga que ver con la cuarentena, estamos muy tentados a pasar todo por ese filtro, pero la visión debería ser más amplia.

Noticias: Usted comentaba que siempre que tiene que grabar se somete a una cuarentena voluntaria, ¿qué diferencia hay con esta cuarentena impuesta?

Birabent: Alguien dijo alguna vez que a la inspiración más vale esperarla trabajando. Siento que para hacer música tengo que tener muchos momentos de soledad, sin esos momentos de soledad no podría componer. Después de ese primer momento, lo social y compartir es fundamental para poder llevar un disco adelante. Son dos momentos distintos que requieren de dos actitudes distintas, mucha soledad en un momento y después compartir.

Noticias: En este compartir que menciona, la diferencia ahora es que el show que va a brindar es por streaming, ¿cómo se hace para llegarle al espectador?

Birabent: La sensibilidad y lo humano superan barreras. Ahora la barrera que tenemos es un poco más alta, pero hasta hace tres meses los aparatos también gobernaban nuestras vidas, no es que empezaron ahora, solo que ahora se nota más. Ahora somos aún más esclavos de los aparatos, pero así y todo, por ejemplo en este concierto que voy a hacer, el desafío es que lo humano traspase la conexión virtual y se transforme en algo lo más virtuoso posible.

Noticias: ¿Cómo se relaciona usted con las redes sociales? Ahora está mucho más activo en Instagram, con posteos y vivos...

Birabent: Me duelen más los ojos, la cabeza, me siento más estúpido, en parte. Por otro lado, encuentro una poesía posible en todo esto. Hay un trabajo para hacer, pero la posibilidad está.

Noticias: ¿Cree que la industria de la música local se está pudiendo adaptar a este momento?

Birabent: No sé si hay industria local, la música se fue transformando mucho. Tengo la suerte de haber podido vivir en estos 50 años momentos muy distintos de la industria de la música, entiendo que, como dijo Enrique Pinti, “lo que quedan son los artistas”, y eso es lo más importante.

Noticias: ¿Qué es lo que saca de positivo de esta situación?

Birabent: Lo que saco en limpio es que estamos mucho más unidos de lo que creemos, nadie se salva solo. De esta situación es mejor salir en conjunto que desde el ego. Esto nos ha demostrado que realmente estamos conectados, a pesar de que a veces no lo queremos ver, somos todos pasajeros de un mismo barco, en diferentes categorías. Si se hunde, se hunde para todo el mundo.

Noticias: ¿Cuáles son esos otros proyectos que tiene?

Birabent: Uno es un disco con mi papá, con Moris, sería el disco heredero de “Familia canción”, uno que nos trajo muchas satisfacciones cuando lo sacamos en 2011, en esta oportunidad, nos hemos puesto a componer 10 temas nuevos a través del teléfono fijo, otro disco es con una banda que armé con Ariel Minimal, el cantante de Pez, la banda que formamos se llama “Las lenguas muertas” y cuando podamos vamos a terminar de grabar el disco, después estoy haciendo un disco instrumental en mi casa, después estoy componiendo con gente de Colombia, hago un podcast que se llama “La vorágine calma”, estoy pasando a limpio discos cortos, tengo otro disco de una banda que se llama “Flores en Versalles”, en todo eso ando, por lo menos.

Noticias: Usted empezó estudiando Ciencias Políticas, pero después le tiró el arte, ¿por qué quiso probar otra cosa?

Birabent: Cuando volví de estudiar en España empecé el Ciclo Básico y la carrera que más me interesaba era Ciencias Políticas, me gustaban los autores, no duré mucho, pero es un paso que recuerdo, fue una etapa de formación, siempre he sido curioso, nunca me ha gustado una sola cosa.

Noticias: De acuerdo con los proyectos que enumeraba, está muy focalizado en la música, pero ¿tiene pensado volver a actuar?

Birabent: Estamos con un proyecto muy lindo con Julieta Cardinali, aún no sabemos a dónde va, es una serie de capítulos muy cortos, una historia de amor a distancia, estamos viendo cómo hacemos para llevarla adelante. Actuar para mí es mucho menos inmediato que hacer música, me resulta mucho más fácil avanzar en la música porque en la actuación necesitas de otras personas. Además de hacer esa serie me gustaría embarcarme en otros proyectos.

El artista se vio atravesado por el arte desde la cuna, gracias a su papá, Mauricio “Moris” Birabent, referente y uno de los pioneros del rock nacional. Con ese background, se formó en la música, pero con su espíritu curioso, también se dedicó a la actuación, donde, gracias a sus papeles en tiras juveniles como “Verdad-Consecuencia”, conoció la fama y la exposición, algo que supo aceptar como parte de su trabajo, pero a lo que nunca le dio mayor trascendencia. Hoy, a sus 51 años, reflexiona acerca de eso, pero se concentra en lo que considera realmente importante, además de la música, algo que lo atraviesa es la paternidad, Oliverio es su hijo de 9 años, con quien comparte los días de cuarentena.

Noticias: Ahora está trabajando en otro proyecto musical con su papá, ¿le gustaría que su hijo también siguiera sus pasos como hizo usted con su padre?

Birabent: Sí, claro que me gustaría, mi padre fue muy inteligente en ese sentido conmigo, nunca me obligó, nunca me insistió mucho con el tema y eso fue lo que me llevó finalmente a dedicarme a la música, para mí sería una alegría enorme porque la música es una compañía para toda la vida, la alegría no sería por si le va bien o si es “famoso”, o esas boludeces, me gustaría que tenga esa actividad como compañía para siempre.

Noticias: Seguramente al estar ahí con usted ya lo va percibiendo, aunque sea como un juego.

Birabent: Sí, él ya sabe cómo se graba, toca un poco el teclado, entiende la profesión, entiende lo mismo que yo entendí de chico en la casa de mi padre, que la música no es solo cantar, la música es mucho más que cantar si es que te dedicás a la música. Esa fue una enseñanza clave para mí, entender que la música como trabajo tenía un montón de circunstancias que no eran solamente subirse a un escenario y cantar o aparecer en la televisión cantando.

Noticias: ¿Cómo se lleva con esa otra parte de la música, la que tiene que ver con la fama y la exposición?

Birabent: No me llevo. Si bien he sido desde muy chico una persona muy expuesta, hace poco alguien me recordó que en el año 93 hacía un programa en Telefe en el prime-time, y cuando terminaba la grabación me sacaban con dos guardaespaldas, no era Ricky Martin, pero como suele pasar con la fama genera un atractivo y a veces del canal me resguardaban, nunca le di la más mínima importancia a eso, me pareció que era algo que tenía que ver con lo que yo hacía públicamente. Agradezco poder tener una vida totalmente normal, viajar en subte, tomarme esa exposición livianamente. Todo lo demás me parece una estupidez, me parece de una valoración excesiva, ridícula, de la fama. Yo desde mi lugar trato de aportar un granito de arena para el otro lado.