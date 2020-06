Maite Lanata: “Me siento resguardada en el feminismo”

Hace poco menos de dos años hicimos una nota con Maite Lanata. Ella tenía el pelo cortísimo por su personaje de Juani en “Cien días para enamorarse” (Telefe) y todavía recuerda aquel día porque la entrevista estuvo atravesada por las noticias que llegaban a través de los celulares del peinador y la maquilladora sobre la cotización del dólar que en minutos trepó a casi 40 pesos. Hoy ya no se sabe bien a cuánto está esa moneda, Maite tiene el pelo más largo, lleva cien días pero de cuarentena y nos convoca su trabajo en “La corazonada”, la primera película argentina original de Netflix.

Noticias: ¿Qué desafío le trajo su personaje en “La corazonada”?

Maite Lanata: Nunca me había tocado un personaje que tuviera intriga y manejar eso me costó así que lo laburamos juntas con mi mamá. Por ahí manejábamos una mirada de estar colgada como si fuese un recuerdo o el recurso de pestañar mucho, como que mentía.

Noticias: Su mamá sigue estando muy cerca suyo. En la nota anterior no la dejaba comer unos chocolates que le habían regalado.

Lanata: (risas) ¡Es verdad! ¡Y yo seguía comiendo! En el trabajo siempre estuvimos muy pegadas y está bueno o por lo menos yo lo siento así. Es mi coach actoral, tiene una mirada parecida a la mía, compartimos opiniones, vamos debatiendo y nos llevamos bien. Y fuera de lo laboral, ahora estamos juntas todo el día por esto de la cuarentena pero por suerte nos llevamos bien.

Noticias: Con 20 años, ¿se considera una adolescente o una adulta?

Lanata: Para mí soy adolescente. Por ahí hay personas de 20 años que no lo son, no es una cuestión de edad sino de cómo uno se siente.

Noticias: Pese a toda la responsabilidad laboral, siente que a nivel emocional es una adolescente.

Lanata: Sí, sí, crecí en un lado y en el otro no (risas). Por ejemplo, las tetas no me crecieron (risas), por nombrar algunos detalles de lo que no me creció, no se pusieron adultas las tetas, no están a la altura de la adultez laboral.

Noticias: ¿En qué cosas le falta madurar?

Lanata: ¡Salí, mamá, no molestes! (habla tentada). Hablando de chocolates, justo me quiero comer un chocolate y me agarró la mano. ¿Qué me preguntaste? Ah, sí, en las cuestiones de la casa soy poco responsable. También creo que por ser hija única estoy como muy mimada, no me sé cocinar nada… y tengo ya 20 años…

Noticias: ¿Le da ganas de vivir sola o no siente necesidad?

Lanata: Me da ganas pero por ahora estamos bien. A mis 20 años, no vivir sola está bien, me gusta.

Noticias: Su padre vendía pochoclos, se habrá complicado su situación laboral con la cuarentena.

Lanata: Sí, se le complicó bastante, porque es uno de los oficios que va a tardar más en volver porque vendía en las plazas y principalmente en los colegios.

Noticias: ¿Cómo repercute eso en usted?

Lanata: Obvio que cuando mi viejo está mal, yo también me pongo mal. Al principio estaba bastante bajón pero después remontó.

Noticias: Será difícil para una adolescente pasar más de cien días con sus padres y no estar en contacto con sus pares, ¿cierto?

Lanata: Sí, amigas, amigos, novios, novias, parejas, la verdad que sí.

Noticias: Hablando de eso… dicen que tiene un romance con Nicolás Occhiato.

Lanata: (risas) Claro…

Noticias: ¿Qué dice usted?

Lanata: Medio difícil en plena cuarentena que haya un romance.

Noticias: No sé, hay infinidad de historias de amor a la distancia.

Lanata: ¡Ay, creo que no podría tener un romance a distancia! Muchas veces me hablaban de sexo virtual y esas cosas y no lo podría concebir, me sería muy difícil. Hoy no estoy con nadie.

Noticias: Hace un tiempo decía que no tenía claro si la actuación sería su destino profesional. ¿Ya se convenció?

Lanata: Cada vez es algo más concreto pero igualmente siempre tengo puntos suspensivos porque me cuesta mucho ver el futuro, soy más del aquí y ahora y del pasado.

Noticias: Netflix le puede dar proyección internacional, ¿le dio nervios hasta que se concretó el proyecto?

Lanata: Fue como que no caía, me sorprendió mucho ver comentarios de gente de Francia, de Grecia, que me hablen en otros idiomas…

Noticias: ¿Le gustaría ir a trabajar afuera?

Lanata: Obvio, porque me gusta conocer otras culturas pero tampoco es que le estoy poniendo mucho hincapié a eso porque si no ya estaría avanzando en estudiar inglés, por ejemplo, y no está pasando. Pero España, por lo menos, “Holaaaa, ¡¿qué tal, Netflix España?!”…

Noticias: La nota pasada decía que quería hacer comedia y también les hablaba a los productores.

Lanata: Sumemos las dos cosas: “Chicos de Netflix España, hagamos una comedia” (risas).

Noticias: El año pasado hizo un doblaje para una película de animación.

Lanata: ¡Sí, para “El paraíso”! Con Nico Furtado, Alejandro Awada que lo conocí y soy muy fanática de Alejandro Awada y de su laburo, como que estaba emocionada, bueh fanática no, no conozco el fanatismo pero estaba muy contenta.

Noticias: Norma Aleandro también fue parte del elenco, ¿no?

Lanata: Exacto, en la película yo hago de Norma Aleandro de chica. Con ella tuvimos un intercambio virtual porque grabamos días distintos.

Noticias: ¿Le sorprendió la reposición de ATAV?

Lanata: ¡Sí, todos en el grupo del programa estábamos como locos!

Noticias: ¿Fue una buena experiencia?

Lanata: Sí, la verdad que sí, fue un grupo que ya estaba unido y pensé que iba a ser como la alumna nueva a la que le cuesta integrarse y no, me integré rapidito.

Noticias: ¿Abrir más sus amistades sigue siendo una cuenta pendiente?

Lanata: Y sí, porque lo mismo me pasa con los novios, soy demasiado selectiva. Pero también hay que reconocer que para mí la amistad es una palabra muy fuerte y para otros implica a los compañeros, yo considero que es un grado más que eso.

Noticias: Hace un año contó que había sufrido acoso laboral y dijo que en ese momento no podía decir demasiado más. ¿Ahora lo tiene digerido o está igual?

Lanata: Digerido sí, creo que día a día lo voy digiriendo más. Yo me animé a decir que tuve una situación sin contar públicamente quiénes estaban involucrados ni dónde ni cómo, pero me animé a declarar eso porque me parecía necesario visualizar que muchas pasamos por cosas así. Me parece más valioso no poner nombres para que se vea que en realidad sucede, que puede ser chiquito o cosas grandes, lo mío fue muy chiquito, pero no hay que desvalorizarlo y no verlo.

Noticias: Le debe haber costado contar esa situación.

Lanata: Sí, debatí mucho con mi mamá si decirlo o no porque tampoco quería mentir cuando se empezó a hacer mucho esa pregunta a las actrices. No me gusta mentir, sí ocultar detalles de mi vida, pero mentir no. Entonces intenté generarme una respuesta para no tener que mentir ni tener que revelar toda la verdad.

Noticias: Cuando ocurrió la denuncia de Thelma Fardín, dijo que a usted la había contrariado la mediatización del caso.

Lanata: Sí, totalmente. No me quiero quedar con la mediatización y lo amarillista, pero sí con la sensación que produjo en el espectador. Me acuerdo que en la calle se sentía un clima extraño, todos tuvimos conciencia hasta de los chistes machistas que reproducimos.

Noticias: Su madre le pone mucho el cuerpo a su carrera y aun así usted vivió esa situación, habrá sido fuerte para ella.

Lanata: Sí, totalmente, mi mamá se replanteó cómo si estaba re presente parecía que se necesitaba más presencia. Y es una cagada porque a su vez querés que tu hija tenga libertad, creo que a todos los padres les pasa eso.

Noticias: Como adolescente, ¿se plantea los riesgos en la vida cotidiana, por ejemplo respecto de qué ropa usar, o su generación tiene más libertad interna?

Lanata: Yo creo que por más que nuestra generación sea más abierta, tenemos ese miedo de salir con la pollera más corta. Vivimos reprimiéndonos en algunas cuestiones porque después está el “te la buscaste” y esos títulos espantosos que siguen existiendo en el inconsciente colectivo por más que nuestros paradigmas van cambiando.

Noticias: ¿El feminismo es un lugar que le queda cómodo?

Lanata: Me siento resguardada en el feminismo, obvio que hay muchas ramas y me apasiona leer un poco de ellas, pero apoyo completamente el feminismo como generalidad.

Noticias: ¿Le da angustia tanta incertidumbre económica y profesional o la lleva ben?

Lanata: Me angustiaría si me dicen que esto va a durar dos años más, pero como no se sabe, la verdad es que no caigo en la angustia. Obviamente que estoy hablando desde un lugar bastante cómodo, tengo mi casa y mi comidita y creo que a muchos les está pasando algo mucho más grave y que ya no pueden aguantar ni un mes. Así que lo mío es más como una angustia mini.