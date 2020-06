Gabriel “Puma” Goity: “No hay que creérsela nunca”

Estaba a solo cuatro días de levantar el telón de la obra “Lo escucho”, que protagonizaría junto a Jorge Suárez. “Nos quedamos en la gatera”, asegura el “Puma” Goity, quien también afirma que en enero o en cuanto sea posible, la obra se va a estrenar, además, cuenta que es la primera vez en casi 40 años que está tanto tiempo debajo de un escenario. Se define como un hombre aislado, pero dice que durante la cuarentena, con la ayuda de sus hijos adolescentes –uno de 19 y otro de 13 – se abrió una cuenta de Instagram, @elpumagoityok, porque sabe que es una herramienta importante para difundir su trabajo, aunque todavía está aprendiendo a usarla.

Acaba de experimentar una avant-première diferente, a distancia, “La chancha”, una película de Franco Verdoia que cuenta la historia de un hombre (Esteban Meloni) que vuelve después de muchos años a la ciudad de Córdoba donde se crió y en esas vacaciones se encuentra con su abusador, interpretado por Goity. El film fue rodado en la cumbre cordobesa en noviembre de 2018 y, además de tratar una temática especialmente complicada como la del abuso infantil, el equipo la llevó con la enorme responsabilidad de interpretar la historia vivenciada en su infancia por el director.

Noticias: ¿Cómo le llegó la propuesta de la película y qué lo llevó a aceptar?

Gabriel “Puma” Goity: Siempre recibir un libro de cine es maravilloso con lo poco que se hace, uno siempre está a la expectativa de un libro. En este caso, además del hecho de que me convoquen a hacer cine, me pareció un tema en el que quería participar, es un tema que nuestro cine no ha tratado, el de los abusos, entonces de alguna manera visibilizarlos y ser parte, más allá de mi personaje, ser parte de una película que muestra un tema muy duro y llevarlo al plano cotidiano, que se comente, me pareció una muy buena intención de la película. No lo conocía al director y fue muy grato en todo sentido, una gran persona, muy valiente, me enteré que a él le había pasado, eso le da muchos más quilates a la película. Por otro lado, lo que me atrae es trabajar con actores de la talla de Esteban Meloni o Gladys Florimonte, en lo formal representaba un proyecto sumamente atractivo.

Noticias: En este caso usted hace del abusador, ¿cómo construyó ese personaje?

Goity: Agradezco muchísimo cuando hay un muy buen libro, como en este caso, uno tiene que estar a la altura de lo que propone el autor, estaba muy claro el personaje. En cine la actuación es pasiva, te entregas absolutamente a la voluntad del director, está bueno confiar en él. La clave de esta película es que lo importante no es lo que se dice sino lo que no se dice. Uno se aboca a la línea de pensamiento del director.

Noticias: ¿Cómo fue para el equipo llevar adelante un tema tan difícil que además era algo que había vivido el director?

Goity: Todo fue con un gran compromiso, hicimos una comunión artística muy fuerte. El rodaje pasó rapidísimo. Es una alegría muy grande ver la buena devolución de la crítica especializada.

Noticias: ¿Y cómo se vivió este estreno diferente?

Goity: Es difícil, nosotros somos abraceros. Como dijo, creo, Graciela Borges, “el cine argentino es epopéyico”, todo es cuatro veces más duro, entonces cuando ves que la película se estrena, querés festejar con tus compañeros, los actores, los técnicos. Pero lo positivo es que las plataformas como Cine.ar permiten que lo vea más gente que la que va a un cine a ver estas películas.

Noticias: El público está más acostumbrado a verlo en comedia, ¿qué piensa que va a pasar con este personaje?

Goity: Para mí todos son grandes personajes y a todos los encaro de la misma manera independientemente del género. En lo personal, la actuación me resulta muy difícil en general, me sigue pareciendo algo milagroso, me siguen temblando los dientes antes de salir a hacer una comedia, teniendo la responsabilidad de hacer reír a la gente, me parece que no es algo fácil. Me gusta esta profesión por lo difícil, no porque represente alguna facilidad, me encanta que piensen que es mi zona de confort, pero no es nada confortable, me encanta que parezca que “me sale de taquito”, lamento decepcionarlos pero para mí es una tarea muy compleja y todos los días me levanto a la mañana diciendo: “Dios mío, ¿cómo voy a llevar adelante esto?”. La carrera del actor siempre me pareció complicada. Cuanto más pasan los años más difícil me resulta, cuando era más joven era más inconsciente de lo que representaba.

Noticias: ¿Cómo fue que decidió ser actor?

Goity: Me encantaba. Me hice actor por ir al teatro, ver a grandes actores, a mí me fascinaba y me fascina ir al teatro, leer buen teatro, poder llevarlas al cuerpo siempre me pareció algo notable. Empecé tímidamente y por suerte las cosas se fueron dando, cuando empecé a ver las primeras devoluciones me fui animando. Me parece que está bien tratar a la vocación de uno de “usted”, no creérsela nunca. Me encanta que me siga sorprendiendo cuando me convocan, que la gente se ría cuando me toca hacer una comedia o interpelarlos cuando me tocan personajes más oscuros. Las cosas que me parecen más interesantes son aquellas que representan dificultad, si no me aburro.

Noticias: Últimamente estuvo más abocado al teatro, más allá de alguna película, ¿qué es lo que tiene el teatro?

Goity: Entré a esta profesión por el teatro, fui a la Escuela Nacional de Teatro, a partir de ahí tuve la suerte de ser convocado a hacer televisión y cine. Pero nunca dejé de hacer teatro, es una necesidad esencial para mí, lo único que me ha impedido hacer funciones es la pandemia, antes de la pandemia creo que estuve solo 15 días sin hacer teatro desde el 81. Siempre me vas a encontrar en el escenario.

Noticias: ¿Y cómo ve la situación para los actores con la pandemia?

Goity: Es desesperante, literalmente. Esperemos que empiece a abrirse cuanto antes. Los actores de teatro de alguna manera estamos juntando las palmitas esperando que en enero podamos volver a la actividad.

Noticias: Ahora que tanto se habla de las latas extranjeras, en su momento usted también ya había criticado “La Casa de Papel”, ¿qué piensa del momento que atraviesa la ficción nacional?

Goity: Hemos perdido terreno notoriamente, todos los que nos dedicamos a la ficción en mayor o en menor medida tenemos responsabilidad, sin duda, y hemos llegado a que no haya ficción argentina, más allá de la pandemia esa es la verdad. Es muy duro. Tuvimos una oportunidad histórica en el último gobierno de Cristina, con la Ley de Medios, teníamos el apoyo absoluto y sin embargo salió la Ley de Medios y los actores no estuvimos lo suficientemente presentes como para pedir cierto porcentaje de ficción nacional en la televisión, se puso “producción nacional”, pero “producción nacional” puede ser el programa de Mirtha Legrand, no es ficción. Creo que ahí hicimos agua. Si estuvimos presentes, nos dormimos y es grave y si no estuvimos, también es grave, teniendo en cuenta que tanto el gobierno de Cristina como el de Néstor –y me consta porque fui uno de los que fueron a Casa de Gobierno– estaban a favor de la ficción argentina. Sin embargo, se hizo la Ley de Medios y ninguno aclaró lo de la ficción, un error tremendo. Hoy por hoy cualquier canal te puede decir “no me dan los costos”, porque no lo obliga la ley. Tenés que agradecer que hay algunos canales como Telefe o Canal Trece, Polka mediante, que hacen ficción. América y El Nueve, nada, la Tv Pública, muy poco. Está demostrado que la ficción argentina cuando se hace como corresponde tiene audiencia.

Noticias: Algunos productos con proyección internacional…

Goity: Pero lo hemos perdido. Argentina es un país muy raro. En el campo es lo mismo, tenemos las mejores vacas del mundo y Uruguay vende más carne que nosotros. Tenemos grandes actores, grandes directores, todo magnífico, pero no vendemos más al exterior, el mercado es muy chico. Creo que somos autodestructivos. Tal vez ahora, recordando aquellas oportunidades que tuvimos que nosotros, los actores, no supimos ganar, el Presidente debe tener voluntad de apoyar a los actores, ojala no la perdamos, en su momento la tuvimos, la perdimos y hoy lo estamos pagando.

Noticias: ¿Y a nivel personal cómo está atravesando el aislamiento?

Goity: Hasta hace pocos días era un absoluto fanático de la cuarentena, ahora me permito dudar de si está bien esto. En lo personal soy un hombre aislado entonces mis hábitos tampoco han cambiado mucho. Uno puede aislarse, sabiendo que tiene la libertad, en mi caso, por ejemplo, de ir al teatro. Ahora lo estoy sufriendo un poco, hasta hace unos días era un soldado subordinado. “La duda es la jactancia de los intelectuales”, espero que se me disipen un poco. No queda otra que respetarlo, hablo desde el círculo privilegiado al cual pertenezco de tener casa con fondo con árboles, un privilegio que no me regaló nadie, creo que los que tenemos esta posibilidad tenemos que transmitir un poco más de paciencia que otros que no la tienen y la están pasando mucho peor.

Noticias: ¿Qué espera de la película?

Goity: Cuando uno cocina un plato rico quiere que el que lo come diga “Qué rico”, espero que la gente diga: “Qué buen cine”.