Muriel Santa Ana: “Ojalá todo este dolor sirva para algo”

Creció jugando en los camarines, tras bambalinas y sobre las tablas, se formó en el teatro, hija del prestigioso actor Walter Santa Ana, Muriel se destacó en obras de texto, se puso en la piel de grandes personajes de piezas clásicas como “La casa de Bernarda Alba” o “Las amargas lágrimas de Petra Von Kant”. Pero la artista no se detuvo ahí, con toda la escuela del teatro y ese bagaje, no tuvo ningún prejuicio a la hora de conquistar también la televisión, luego de desempeñarse en algunos papeles secundarios, tuvo su primer protagónico en 2009 con “Ciega a citas”, donde se destacó en la comedia y obtuvo un Martín Fierro, luego, continuó su camino en el cine, unitarios y por supuesto, el primer amor, el teatro. Hoy, le toca vivir un reestreno diferente, 10 años después, se reencuentra con su Rosaura de “La vida es sueño”, es que el Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, ofrecerá desde el sábado 11 de julio a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, la obra de Pedro Calderón de la Barca, con versión y dirección de Calixto Bieito, protagonizada por Muriel, Joaquín Furriel y elenco.

Noticias: ¿Qué significó para usted “La vida es sueño”?

Muriel Santa Ana: Pensaba lo que significa hoy esa obra para mi, porque me ha marcado de tal manera… llegó en un momento de mi vida, en una edad como mujer, como actriz, en mi búsqueda, fue de esas experiencias que lamentablemente no tenemos muy seguido, pero eso también las vuelve muy únicas y particulares. Trabajar con un director como Calixto Bieito, con un compañero extraordinario como es Joaquín Furriel y con un elenco también increíble, con músicos, con una puesta en escena que ayudaba mucho realmente porque nosotros no tenemos tradición de teatro en verso, no somos actores españoles que estamos formados en eso. Es una obra de altísimo voltaje poético, es una obra filosófica, política y de aventuras también, como nos decía Calixto. Significó y significa hoy mucho para mi porque es una obra que no me ha dejado y que yo no he dejado atrás, es una obra que me acompaña, sigue significando muchas cosas hermosas en mi vida.

Noticias: ¿Y el Teatro San Martín qué representa para usted?

Santa Ana: Pertenece a mi biografía, no sólo como un hermoso edificio sino como un lugar familiar y de formación, durante muchos años yo fui “la hija de Walter”, siempre fui muy mimada por todos los trabajadores y trabajadoras del teatro, junto a los hijos de otros actores también esperábamos en los camarines. Es un espacio que me es afín, que siento que me pertenece, suena raro y tal vez cursi, pero en estos casos pido perdón por la cursilería. Luego, cuando pude tener mis oportunidades como actriz ahí también tuvo otra resonancia y ya me siento parte de esa casa, es una relación de familiaridad y de amor por el teatro.

Noticias: ¿Cómo se vive un estreno virtual?

Santa Ana: Cuando hace unos meses subieron al streaming “Las amargas lágrimas de Petra Von Kant” hacía cuatro semanas que estábamos en cuarentena y estaba muy nerviosa, fue muy novedoso en ese momento, la semana pasada subieron “Galileo Galilei”, la obra de mi padre y lo viví con muchísima emoción y nervios. Ahora creo que “La vida es sueño”, me agarra un poquito más acostumbrada , sin embargo significa mucho para mi, así que se vive con mucha alegría.

Noticias: ¿Cuál le parece el aspecto más positivo de esta posibilidad que se ofrece con las obras por streaming?

Santa Ana: Creo que en este contexto de una tragedia que estamos viviendo como es atravesar una pandemia, casi todo es positivo, que tengamos la posibilidad de compartir un rato frente a un contenido poético, a una obra, a un gran texto, a grandes actores y actrices, creo que no es poco, o escuchar un concierto o ver un ballet, por fuera de las redes sociales, dedicar un rato a estar entregados a esa experiencia.

Noticias: ¿Cómo ve la situación que están atravesando los actores?

Santa Ana: Es muy dolorosa, muy terrible, en algunos casos es extrema, tengo compañeras, amigas, colegas, que no pueden pagar la obra social de sus hijos, nuestra actividad se va a reanudar muy tardíamente, como los espectáculos deportivos, porque lo nuestro es cuerpo a cuerpo. La situación la veo con mucho dolor porque somos parte de toda la clase trabajadora que produce, es muy terrible como para todo el resto. No victimizo solo a los actores, somos parte de una totalidad que no está pudiendo hacer nada de nada.

Noticias: ¿Y en lo personal cómo está viviendo la cuarentena? ¿Con qué cosas se encontró de usted misma?

Santa Ana: La vivo con altibajos, más “bajos” que “altis”, toda la primera parte de la cuarentena me costó mucho más que ahora, ahora estoy más adaptada, más organizada, menos tensa, fue muy difícil poder hacer a un lado el gran sufrimiento y el dolor que se estaba viviendo en todo el mundo, nunca sentí que fuera una cosa “de mi país”, siempre todo me pareció un horror, más allá de tener gente amiga en distintos países, estar escuchando que en un país se morían mil personas en un día, mirar las fosas, ataúdes, en nuestra vida de golpe empezamos a hablar de eso, a preparar alcohol al 70%, a lavar todas las compras, fue una locura para mi. Ahora estoy un poco mejor, pudiendo hacer poco y nada realmente, algunas actividades sí pude mantener, estoy en un taller de lectura muy lindo, he leído mucho, lo hacemos dos veces por semana por Zoom, eso es un gran espacio. También mantengo mi grupo de filosofía de hace muchísimos años, hago actividad física, moderada, yo soy una persona que desde hace ya cuatro años que entreno fuerte en el gimnasio, soy fierrera, y además había empezado a tomar clases de baile antes de la pandemia, la cuarentena me desestabilizó en ese sentido. No me pude organizar rápido para hacer actividad física en mi casa, ahora sí encontré la forma, estoy más organizada con mis amigas, le encontramos la vuelta a las pantallas, nos acompañamos entre todas.

Desde sus redes sociales, Muriel puso la lupa en otra de las consecuencias de la cuarentena, es que Lucas, su sobrino mayor de 26 años tiene una leve discapacidad y para él, la actividad física es central, por eso, desde un mundo detenido, Lucas tiene que encontrarle la vuelta también y canaliza sus ansiedades yendo y viniendo dentro de su jardín, su tía llamó a ese surcó que dejó su sobrino de tanto ir y venir “la huella que deja la cuarentena”.

Noticias: ¿Con qué respuesta se encontró luego de visibilizar la problemática de las personas con discapacidad en el aislamiento?

Santa Ana: La respuesta fue de amor, de agradecimiento. Creo que el posteo tuvo la llegada que tuvo porque yo no pretendía hacer un manifiesto sobre discapacidad porque no es mi especialidad, de hecho a mi me interesaría que Lucas hablara en primera persona, sino que tuvo esa llegada porque es de una tía que habla del amor de su sobrino, y ese amor fue lo que vino de vuelta.

Noticias: En esto de compromete públicamente con las causas que considera necesarias, ¿cuál fue la mayor satisfacción que le ha dado abrazar causas como la del feminismo?

Santa Ana: Creo que estoy en una búsqueda feminista, me gustaría ser feminista, entiendo que como no he leído todo lo que es la teoría feminista, o no he leído todo lo necesario, no soy una estudiosa del feminismo sino que trato de leer lo que me gusta, lo que me atrae, yo no alcanzo el status de una feminista que se define como tal. Te diría que las satisfacciones tienen que ver con poder enunciar los dolores, no se si son satisfacciones victoriosas sino que son satisfacciones que tienen que ver con reconocer opresiones, reconocer mandatos, reconocer esos lugares de incomodidad en los que estamos y darnos cuenta que tenemos que abandonar esos lugares que no nos hacen bien. Todo lo que fue el 2018 y la búsqueda de la ley de legalización del aborto — que esperamos tener pronto — todo ese momento fue muy rico, muy amoroso entre todas y particularmente lo que pudimos hacer juntas las actrices.

Noticias: El año pasado también se puso en la piel de ocho mujeres feministas como Mariquita Sánchez de Thompson, Ada Elflein y Juana Manso, en “Pioneras”, ¿cómo fue esa experiencia?

Santa Ana: Fue un poco una continuación de lo que fue “Sufragistas” (2017), gustó tanto y nos fue tan bien, ganamos el premio “Lola Mora”, ganar un premio feminista fue muy emocionante. El canal quedó muy contento y le propusieron al director, Federico Randazzo, la posibilidad de esta continuidad. Fue una enorme oportunidad de conocer a estas ocho mujeres, sus luchas, cómo marcaban la necesidad de visibilizar aquello que las preocupaba, se ocuparon de todos los temas que muchos de esos temas que hoy siguen pendientes, al día de hoy siguen marcando nuestra agenda feminista.

Noticias: ¿Qué espera de lo que queda del 2020?

Santa Ana: Y para más allá también… que todo este dolor y este sufrimiento sirva para algo. Que cambiemos las categorías con las que vivimos, que no reproduzcamos violencia, que no reproduzcamos opresión, que nos cuestionemos nuestras relaciones, nuestros vínculos más cercanos, más lejanos, que armemos colectivos, que armemos redes, que podamos conversar y escucharnos.