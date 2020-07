Pedro Alonso O´Choro: “El lujo es estar en lo que uno quiere”

“Estoy preparando mis intenciones para adaptarme a lo que sea”, dice Pedro Alonso del otro lado del océano, recién llegado a Madrid después de haber visitado a su familia en Galicia. Y lo dice porque si bien vive una explosión de proyectos, como el lanzamiento de “Libro de Filipo” (Grijalbo), la elaboración de un documental y el comienzo del rodaje de la quinta temporada de “La casa de papel”, está supeditado a que los protocolos resistan a la posible embestida que podría darle el Covid 19 a Europa. Quien lea su libro verá que se expone y se entrega en bandeja. Como hizo cuando se puso en manos de Tatiana Djordjevic, hipnoterapeuta y ahora su pareja, ante la propuesta de hacer una regresión ni bien se conocieron a principios de 2018. Fueron cuatro “viajes” en los que él se sumergió en la historia de Filipo, un soldado romano. En su propia historia, a decir verdad. Porque Pedro fue Filipo.

Noticias: ¿Coincide con que el libro es un ejercicio de valentía de su parte?

Pedro Alonso: (risas) Mira, hace seis años que escribo muy intensamente, esto es lo segundo fuerte que escribo y lo primero que publico, estoy publicando opinión en prensa, estoy desarrollando un proyecto para hacer un programa documental en primera persona y dirigido por mí que me va a llevar a Latinoamérica. En todas estas vertientes la exposición es cada vez mayor. Todo ha sido una serie de elecciones sucesivas que no me están dejando escapatoria, en mi afán por reconectar conmigo mismo, he ido poniendo uno de los focos fundamentales en el principio de honestidad y en estar alineado y conectado con lo que yo soy. Cuando empecé a escribir, lo que hice fue de alguna forma dar vuelta mi propio guante. Es verdad que esto tiene riesgo pero he visto que debía transmitirlo y compartirlo, desde lo que habita mi corazón y en el intento de que a otros corazones les resuene.

Noticias: El libro es también una reivindicación de lo no tangible.

Alonso: Te doy toda la razón. Creo que muchas palabras han sido secuestradas, pisoteadas y desgastadas y han perdido su vibración. En este ejercicio de darle la vuelta a mi guante personal, estoy volviendo a reconectar con lo que vibra en mí y procuro ir al hueso. La vibración de lo espiritual a veces remite a cosas muy sencillas: puede ser comerse el postre de tu abuela en el pueblo de tu infancia.

Noticias: No debe ser casual que este tiempo de exposición coincida con un momento de fama a nivel mundial.

Alonso: Es que en los últimos años he hecho un ejercicio de revisión íntima grande que ha empezado como a derramarse; la pintura, la meditación, mis viajes a Latinoamérica asociados al chamanismo, hay diferentes vías que hacen que encontrarme con Tatiana y tener una sesión de hipnosis no sea tan raro. Para lo que me ha servido la visibilidad es para decir que no a muchas opciones que se me han presentado y concentrarme en las que me parecen muy interesantes. He decidido invertir en la obra propia porque de pronto no he tenido elección. Cuando estás alineado con lo que te está pasando, de pronto hay una sucesión de causa y efecto que hace que el orden de los acontecimientos tenga lógica. Lo del documental que voy a dirigir es un paso que me da muchísimo vértigo pero voy muy decidido hacia la zona de riesgo. En mis viajes he decido conectar con el acervo tradicional precolombino, con tribus y personas que trabajan con sustancias de poder, con plantas isotrópicas, que tan arrinconadas y estigmatizadas han sido. Yo quiero hacer un puro ejercicio de no ficción en el que alguien que está en una búsqueda personal intenta ofrecer una perspectiva de 360 grados sobre un universo como es el de las plantas pero que es un pretexto para una propia búsqueda y una reflexión sobre qué se podría ajustar para ver la vida más completamente, más respetuosamente. Creo que la revolución solo puede ser íntima y si es íntima uno puede cambiar muchas cosas de su linaje familiar, de su entorno más inmediato y, si quieres, empezar a mover un poco el mundo.

Noticias: Terminando el libro dice que el mensaje de nada sirve si no podemos caminar hasta el fondo de la propia herida. ¿Cuál fue su herida más profunda?

Alonso: Guau… guauuu (piensa), no te quiero responder con la cabeza… fíjate me está viniendo algo que es muy paradójico porque estoy en un momento muy propicio de la vida pero me viene el miedo a que no te quieran, que es algo absurdo de sentir y que de repente aparece como un pequeño ente diabólico, el miedo a no merecer ser querido, a que te cuiden, a sentirte desvalido, desamparado y el darse cuenta de que uno a veces lo ha buscado (al amor) de una forma traicionera con uno mismo o por unos caminos que le han hecho perderse.

Noticias: Tuvo una gran crisis profesional y de vida en sus treinta y pico. ¿El colapso fue por sentir que no estaba logrando el reconocimiento que deseaba?

Alonso: ¿Tú sabes cuándo te estás dando la cabeza contra un muro y quieres que la cosa salga por aquí y la vida no fluye, y estás poniendo todo lo que puedes y más y no hay una armonía en tu movimiento con respecto al mundo y hace que la cosa se desintonice? Yo estaba desafinado, para mí abrirse a lo espiritual es reafinarse, volver a ser conscientes de la respiración, conceptos que han venido mucho de Oriente y de las civilizaciones antiguas pero que en Occidente ha sido algo muy reducido a vertientes pseudohippies de la nueva era o del mindfulness pero que forman parte de la condición humana. Básicamente hice un ejercicio de limpieza, que uno tiene que ir renovando día a día, que no siempre es fácil, pero que pasa por aprender a respirar, a relacionarse mejor con lo que uno come, con el tiempo, con el silencio, con los momentos de acción y con los de pausa, con el estar presente y con el estar retirado para luego poder ofrecer algo a cambio.

Noticias: ¿Cómo convive todo esto con el éxito más mundano?

Alonso: Yo podría estar haciendo cosas por ahí, más aparentes o más ruidosas o más comerciales pero esta tremenda ola me llega en un momento de la vida en el que yo sé que la popularidad básicamente es humo, que normalmente dura un tiempo intenso y luego pasa. Entonces es verdad que esa ola es un movimiento energético muy fuerte porque es de no creer pero es a escala planetaria, es una cosa salvaje, sal-va-je. Y yo he intentado reforzar mis intenciones en lo que estoy haciendo, no estoy pensando en el plazo corto, estoy haciendo una tarea que me ha hecho dedicarme durante dos años y medio a escribir este libro cuando alguna gente me ha dicho: “¡Aprovecha, aprovecha!”. Y no quiero ser frívolo porque sé lo difícil que es tener un gran éxito pero creo que el mayor de los lujos es estar en lo que uno quiere estar. El plan de poder compatibilizar la obra por cuenta ajena con la obra propia me parece un sueño.

Noticias: En la dedicatoria del libro, da a entender que el amor con Tatiana viene de otra vida. ¿Cómo es el amor después del amor?

Alonso: ¡Es un peliculón increíble desde el primer segundo! En muchos sentidos es un privilegio poder compartir con la persona con la que estás tantos intereses, tiene magia (risas), lo cual no quiere decir que no implique todo el trabajo que conlleva la relación de un crecimiento con otro.

Noticias: No la tienen regalada.

Alonso: Nadie. Y en “Libro de Filipo”, el mismo Yilak (el líder espiritual con el que se encuentra el protagonista), que se supone que tiene una capacidad extraordinaria, es el primero que intenta neutralizar todas sus expectativas y todas sus informaciones aprendidas para mirar limpiamente lo que tiene enfrente. Se supone que lo tiene todo pensado y no tiene pensado nada, solo está conectado con cómo quiere vivir la vida y con lo que no está dispuesto a aceptar. Entonces la vida le viene. A mí me ha venido la vida y agradezco mucho todo, valoro los regalos que me está ofreciendo y las oportunidades que me está poniendo adelante, las cuido y procuro honrarlas.

Noticias: ¿Cuán cerca de esa vibración interna se siente hoy?

Alonso: Hoy dudo de mi coraje y de mi lucidez para estar en el sitio que tengo que estar para surfear la ola que me viene ahora mismo. Que el documental esté capitaneado y dirigido por mí es un ejercicio muy grande de responsabilidad. Al mismo tiempo estoy con “La Casa de Papel” que voy a hacer otra temporada.

Noticias: ¿Ya está confirmado?

Alonso: Sí, empezamos en las próximas semanas. Solo quiero estar muy entero en lo íntimo para intentar hacer lo mejor posible porque de meterme ahí (en el documental) por supuesto que no lo puedo hacer frívolamente, no debe ser un ruido que sume al ruido.