30 años del levantamiento carapintada: la historia detrás de la foto icónica

El 3 de diciembre de 1990, por la madrugada, oficiales dirigidos por Mohamed Alí Seineldín, entraban al Edificio Libertador por las puertas del costado. En ese momento comenzó el último de los cuatro levantamientos carapintadas.

La imagen del sargento Guillermo Verdes apuntando con su arma quedó marcada. Ricardo Ceppi, fotoperiodista y autor de la foto, recuerda, 30 años después, el detrás de escena de esa icónica imagen que salió en la revista Somos.

“El día anterior, tipo 6 de la tarde, nos pasaban todas las notas que teníamos que hacer para la revista Gente. Y aquel día querían que fuéramos fotógrafos y redactores a una nota al Edificio Libertador a las 12 de la noche, en una supuesta conferencia de prensa por corrupción en el Estado. Ya se base era raro el horario”, relata Ceppi.

Ricardo se dirigió junto a un redactor, Jorge Grecco, y otro fotógrafo al lugar en remis. Pero no había nadie en el lugar, por lo que decidieron volver a la redacción de Editorial Atlántida. Hablaron con el director y los mandó de nuevo al lugar. “Nos dijo pasen por última vez, evidentemente él sabía”, explica el fotógrafo.

Volvieron cerca de las tres de la madrugada, según cuenta Ceppi, y se encontraron ya con otro medio en el lugar, Radio Mitre. “Entonces aparecieron los colectivos Mercedes color verde del Ejército, que les decían aceitunas, y comenzaron a bajar oficiales que entraban por la puerta del costado”, continúa Ricardo, que logró fotografiar también ese momento.

Por la mañana, cuando los oficiales sublevados decidieron izar la bandera, ya se encontraban en el lugar un grupo numeroso de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que comenzaron a acercarse aún más al lugar. Ahí se da el momento que quedó para la historia: Verdes les empezó a gritar “¡para atrás!”, con su escopeta recortada apuntando hacia los medios.

“Esa foto es el instante de una secuencia que ocurre, impacta porque en ese momento me apunta. Es como en el boxeo cuando sacás la foto en el instante que el boxeador recibe la piña. El fotógrafo Cartier Bresson lo llamaba el instante decisivo”, comenta Ceppi. Y agrega: “En ese momento no pensé que me iba a disparar, es todo muy rápido. Es parte de la misma adrenalina. No hay mucho tiempo para reflexionar y decir qué hago acá. Parte de comunicar, y más desde la fotografía, es estar cerca de la escena”.

Ceppi salió ileso del hecho. Sin embargo Grecco, que luego se desempeñó en el diario Perfil y fue secretario de Comunicación de Macri, fue herido de bala junto al periodista Fernando Carnota, que se encontraba cubriendo el hecho para radio Mitre.

“A Grecco le pegaron un tiro en el hombro. Al igual que a Carnota, que la bala le rozó la cara. Les dispararon desde el edificio del Libertador”, recuerda el fotógrafo. Verdes, el protagonista de la foto, moriría de un disparo en la cabeza, de parte de las tropas leales, antes de que el levantamiento terminara.

por Gonzálo Martínez Villalba