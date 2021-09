Agustín Rossi: "Santa Fe nunca fue fácil para el peronismo"

“No, no me la juego con un resultado, porque esto no es una timba ni nada que se le parezca. Si lo que puedo percibir, independientemente de las encuestas, son sensaciones, y son muy buenas. Creo que vamos a hacer una muy buena elección y vamos a quedar bien posicionados”, marca el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que dejó su lugar en el gabinete para competir en Santa Fe como precandidato a senador.



“Santa Fe nunca fue fácil para el peronismo, es una provincia que además tiene tercios, que no es un tercio del 2%, es del 15%/18%. Y lo que empieza el 13 de septiembre es otra visión. La definición más certera sería no mirar tanto cómo salgan las urnas de los candidatos de enfrente, porque va a haber una nueva elección”, agrega Rossi, quien primero debe superar hoy a Marcelo Lewandowski, el candidato del gobernador Omar Perotti, quien se incluyó además como suplente.

A Rossi, que había anunciado que sería candidato hace meses, le habrían pedido que declinase a último momento tras las negociaciones del gobierno nacional con el provincial. Pero el ingeniero se mantuvo firme, convencido de sus posibilidades. “Hablé mucho con Alberto Fernández el día de la asunción de Jorge Taiana y estuve después una hora charlando con Alberto, tengo la relación intacta con el presidente. Las cosas que pasaron son producto de la política, sabía que podían llegar a pasar", reconoció Rossi.

El ex ministro cargó todas sus críticas contra Perotti, a quien acusa de presionar a los intendentes locales para que no le den su apoyo: "Si uno se entera de que los funcionarios del gobernador hacen una reunión y les dicen que el día 11 de noviembre va a haber un semáforo en verde en aquellas localidades donde el gobernador gane, amarillo donde sea pareja y en rojo donde pierda, y que las únicas que van a tener apoyo en la gestión van a ser las que estén en verde...”, contó Rossi

Lo cierto es que hasta la vicepresidenta, y jefa política del espacio, Cristina Kirchner, le dio la derecha a los candidatos de Perotti: hace un mes inauguró las actividades presenciales en el Instituto Patria sacándose una foto con Lewandowski y Sacnún. Y en la previa de la votación mandó un mensaje a los candidatos del gobernador para que se propague en redes: "Hoy quería estar junto a ustedes, hoy quería acompañarlos a todos y a todas a Omar, a Marcelo, a Marilín, a Roberto y a todos nuestros candidatos y candidatas de la provincia de Santa Fe".

La suerte en las PASO santafecinas no están definida para el peronismo. Las encuestas marcan, según de dónde provengan, ganador a uno y otro, y se prevé un resultado ajustado, aunque en el oficialismo provincial confían en que Lewandowski lleva una ventaja importante en la ciudad de Rosario, la más poblada de la provincia y bastión de Rossi.

por R.N.