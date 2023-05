Antonio Aracre: "El que gane en JxC llega con mayor poder de decisión"

“El que gane en Juntos por el Cambio llega con mayor poder de decisión, sea Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. Ambos llegan con una legitimidad completamente distinta a la que llegó Alberto Fernández hoy o a la que tiene el propio Sergio Massa para tomar decisiones. Los grados de libertad que tiene Massa para tomar decisiones sin consultarle a Cristina Fernández de Kirchner también son limitados”, macó el ex jefe de asesores del presidente, Antonio Aracre.

“El Frente de Todos tiene legítima intención de ganar las elecciones pero tiene taras ideológicas sobre las cuales le cuesta mucho maniobrar, y en ese concepto conviven sectores con puntos de vista muy divergentes sobre la economía. No tiene una idea monolítica y todo debe consensuarse, en un momento de crisis eso es muy complejo”, analizó Aracre en El Disparador (Delta 90.3).

“El peronismo tiene una oportunidad de recuperar caudal electoral pero debe tomar un riesgo y lanzar un plan de estabilización que seguramente tenga algunos tragos amargos pero que muestre una esperanza. No se puede convencer al electorado con lo que vamos a hacer a partir de enero, sino con lo que no hacemos este año. Hay que ponerle toda la garra posible a buscar una solución más profunda a lo que sucede”, insistió en el CEO de Syngenta.

“Siento frustración y desilusión por el paso por la gestión, despecho no y menos aún resentimiento. Porque cuando uno se une en ese tipo de gesta, sin necesidad en mi caso, porque después de 37 años en la actividad privada y habiéndolo hecho con mucho éxito y ganas no hacía falta, pero tampoco quería quedarme en un lugar donde está mal visto opinar o tener ideas divergentes. Frente al circo mediático que se armó era mejor correrme a un costado y dejar que otros manejen la situación”, desnudó sobre su paso por la gestión pública.

“Yo subestimé mucho la rosca política, pero no sé si me gusta, prefiero la gestión, la transformación, cambiarle la vida a la gente. Disiento con Matías Kulfas con que un plan de estabilización es la solución pero que lo debe hacer el próximo gobierno. No me resigno a que la gente la pase mal los próximos 8 meses porque estamos en un año eleccionario. No podemos presentarnos como una opción para seguir gobernando si en estos momentos decimos que no podemos hacer nada", agregó Aracre.

“El Ministerio de Economía está tercerizado en el equipo de Sergio Massa, es él quien debe dar la propuesta y convencer a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández de que se debe tener un plan de estabilización. Tengo la esperanza de que lo anuncie cuando termine de darle la puntada final al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que allí entren los fondos frescos que necesitamos, porque Argentina tiene faltante de dólares”, concluyó el ex asesor presidencial.

por R.N.