Así se debate en el campo si se vuelve a la batalla por las retenciones

Las imágenes son tan parecidas a las del 2008, que llaman la atención. Productores rurales se juntaron a la vera de diferentes rutas, este domingo, para analizar los pasos a seguir: qué hacer con la nueva medida del flamante gobierno de Alberto Fernández, que les impone fuertes retenciones al campo. Lo volverán a hacer, en otras localidades, el lunes.

“Esto fluyó como una reacción contra Fernández. Vamos a demostrar que el campo está despierto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, dijo el diputado bonaerense Luciano Bugallo, uno de los que estuvo presente en la masiva reunión de las rutas 9 y 178, en Amstrong. Y agregó: “Vamos a salir a oponernos a cualquier tipo de atropello y expropiación del capital, de nuestra forma de vida que es el campo y la producción que genera empleo, desarrollo, mano de obra y valor agregado”.

Una reunión similar se dio en Colón, Entre Ríos; en Venado Tuerto y Roldán, Santa Fe; y en Junín y Mercedes, en Buenos Aires: camionetas 4x4, banderas argentinas y caras largas. Nadie puede creer que se esté reeditando una pelea que sucedió hace una década atrás. “El kirchnerismo está expropiando la renta para distribuirlos ellos a su antojo. Nosotros queremos que se respete nuestro estilo de vida. Seguir trabajando y produciendo. El Estado debe financiarse, pero eso se genera produciendo más, no con esto”, decía enojado uno de los manifestantes.

El debate se da sobre qué harán de ahora en más. “Estoy seguro de que no habrá piquetes", le había dicho el diputado radical y ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile a revista NOTICIAS. "No hay consenso por el momento y no va a ser bien recibido por el resto de la sociedad", agregó. En CRA, la entidad con más socios y que ahora preside Jorge Chemes, descartaban cortes: "Es una medida extrema”. Pero ahora, los productores rurales se empiezan a mostrar molestos y, otra vez, autoconvocados para prepararse para la batalla. Muchos tenían lágrimas en los ojos: “Otra vez la pelea por la 125, es una historia que nunca termina”, aseguraban.

Algunos dirigentes nacieron políticamente de aquella gesta ruralista del 2008, como el entrerriano Alfredo De Angeli. Otros podrían tomar la posta en este momento: “Estamos en contra de las retenciones por ser un impuesto injusto, extorsivo y que no tiene en cuenta la ganancia real del productor. Se apropia de una parte de los ingresos, no saben cuánto gasta el productor en la producción”, dijo la diputada nacional Lucila Lehmann, una de las encargadas de propagar en sus redes sociales la invitación para la reunión de Amstrong que, a pesar de haber sido de un día para otro y con un diluvio que afectó a gran parte de Santa Fe en el medio, fue masiva e incluyó a un gran número de mujeres. “Hubo acuerdo en no ir al corte de ruta, pero sí tener presencia en los caminos, pero de manera pacífica y con esa premisa llegar a más gente y a otros sectores de la población”, reveló Lehmann.

Ahora habrá que ver qué sucede con esta pelea que recién empieza: si tendrán consenso del resto de los argentinos, o la luna de miel de Alberto Fernández con la sociedad podrá más que su reclamo.

Este es el petitorio completo que confeccionaron en uno de los encuentros, el domingo por la tarde:

1- Rechazo al aumento de impuestos al sector productivo de alimentos y materias primas en forma autoritaria e inconsulta en perjuicio de la mesa de todos los argentinos .

2- Rechazo a las medidas tomadas por el juez Villafuerte Ruso por las medidas contra los representantes de la Mesa de Enlace del año 2008 y demás.

3- Rechazo a toda Ley que asigne poderes especiales al Poder Ejecutivo Nacional.

4- Pedido de disminución del gasto público inproductivo.

5- Promover el diálogo con instituciones para llegar a políticas de aumento de producción y trabajo.

6- Proponer a la Mesa de Enlace la toma de las medidas urgentes para favorecer la solución de la problemática actual.

Ruta 9 y 178

Armstrong 15 de Diciembre de 2019