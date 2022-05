Cristina Kirchner quiere a Martín Redrado en el Central, pero él quiere Economía

Durante el fin de semana, Sergio Massa convocó a una reunión de economistas para analizar propuestas que le permitan al gobierno salir de la crisis actual. Allí estuvieron el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; el vicepresidente del BICE y ex ministro de Economía, Miguel Peirano; el director del Indec, Marco Lavagna; los socios del estudio Equilibra, Diego Bossio y Martín Rapetti; y Lisandro Cleri, subdirector de Sustentabilidad en Anses.

“Fue una primera reunión con economistas cercanos pero no del espacio. Luego vendrá otra con los referentes del Frente Renovador. La idea es poder hacer una pasada en limpio para acercarle un plan a Alberto Fernández, en consenso con Cristina Kirchner”, reconocen en el massismo.

El presidente de la Cámara de Diputados aspira a poder convertirse en un super ministro que controle economía y producción, dos ministerios que hoy controla el albertismo con Martín Guzmán y Matías Kulfas, a los que el cristinismo busca remover desde hace un tiempo.

El presidente no está dispuesto a ceder ese espacio, lo que equivaldría a su claudicación. Pero podría remover a Miguel Ángel Pesce del Banco Central, con el que Guzmán ha tenido sus desacuerdos, y al que Kulfas apunta por el faltante de dólares que paraliza la producción.

“A Martín Redrado lo pide Cristina Fernández para ir al Banco Central pero él quiere el Ministerio (de Economía), y ella no lo va a mandar. En el Central necesitás alguien que maneje un esquema más de centro derecha, o un poco más liberal que el resto de la economía para equilibrar un poco la balanza. Cristina lo enfoca a un lugar donde ya está probado en batalla. Pero en Economía, quiere otro perfil”, reconocen nuevamente en el massismo.

“Si vos haces las cosas como corresponde, de acá en adelante, y no seguís con el aumento de tarifas y combustibles, deberías estar entre el 53 y 58% de inflación anual. Pero si seguís con los aumentos vas a llegar al 80% de inflación anual. La falta de presupuesto no nos ayuda tampoco. Hace falta un poco de orden”, agregan.

“Martín Guzmán tuvo un momento en el cual era preferible irse por la puerta grande habiendo solucionado los problemas externos… Pero en su lugar empezó a tantear como ciego para ver qué podíamos hacer a nivel interno. Si vamos a seguir dando bonos para que la inflación no le alcance a la gente vas a terminar espiralizando la inflación y esto significa que casi 500 mil personas que entran en la pobreza. Va a llegar un momento que vas necesitar 200 mil pesos por mes antes de fin de año para no ser pobre, lo cual es imposible”, se enojan en el Frente Renovador con el ministro de Economía.

El propio Martín Redrado reconoció: "Hay un diálogo puntual sobre algunas preguntas, temas en particular de interés, pero como lo hay con todos los dirigentes. Hoy me piden diálogo dirigentes de la oposición, legisladores, gobernador, intendentes. Los economistas tenemos que estar por encima de la grieta planteando soluciones concretas, prácticas como por ejemplo para el problema de la inflación y falta de crecimiento”.

El economista no cierra así los coqueteos con otros espacios políticos, y no se descarta que pueda ser parte tampoco del equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Pero una vez más, el ex Central insiste con ser ministro.

"En este trimestre, donde el Central debería estar acumulando reservas, porque Argentina tiene una gran oportunidad por malas razones, la invasión rusa a Ucrania nos da un sendero de precios de lo que produce Argentina cada vez más alto, el campo le ha liquidado en estos cuatro meses y medio 11.200 millones millones de dólares al Central; es un 14% más de lo que se liquidó el año pasado", remarcó Redrado esta semana en diálogo con Modo Fontevecchia.

Y apuntó finalmente contra Guzmán, “Las políticas son malas, los resultados son malos. Tomemos cualquier indicador, la inflación, pobreza, los problemas de desigualdad, distribución del ingreso, exportaciones que solo crecen por precio... No se están abriendo nuevos mercados. La economía está rebotando… pero para que la economía crezca deberías tener una política que incentive el consumo, la inversión, con estímulos impositivos, crediticios y que aumente las exportaciones con una política de inserción internacional que Argentina no tiene”, concluyó Redrado.