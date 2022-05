Salvador Uribarri, físico plagiado por Milei: "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias"

Salvador Galindo Uribarri es un físico mexicano egresado de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Uribarri está en una categoría exclusiva, nueva, de autores académicos: los que se enteraron por NOTICIAS que Javier Milei, el candidato revelación argentino, les plagió páginas de sus trabajos. E incluso ya presentó una denuncia contra el liberal. “Al principio el plagio nos causó hilaridad, pero después sorpresa (...)", dijo Uribarri, desde México. Y es apenas uno de los casos que revela la revista NOTICIAS.

En el 2013 Uribarri publicó -junto a otros dos investigadores: Alberto Rodríguez y Jorge Cervantes- “Las matemáticas de las epidemias: caso México 2009 y otros”. El texto salió en la revista “Ciencia ergo sum”, que depende de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ahí presentó un modelo matemático para estudiar distintos brotes epidémicos a lo largo de la historia. Ese trabajo tuvo mucho éxito en el mundo académico. Se ve que hasta Milei lo leyó.

Uribarri, uno de los al menos seis autores plagiados por Milei, habló con NOTICIAS:

Noticias: ¿Cuál fue su reacción cuando se percató del plagio?

Salvador Uribarri: Al enterarme del plagio, avisé al editor de la revista, el doctor Eduardo Loría, y me indicó hacer una denuncia de hechos ante el abogado general de la Universidad . Al principio el plagio nos causó hilaridad pero después sorpresa: lo sorprendente es que ni siquiera hizo el intento de parafrasear el texto. A decir verdad, no nos preocupa mucho el plagio en sí, pero sí que gente como Milei, que ya tiene un historial de plagios, llegue a ocupar puestos de representación popular.

Noticias: Usted lo denunció a Milei en México por el plagio. ¿Hay alguna novedad hasta ahora sobre la denuncia presentada?

Uribarri: No. La justicia es lentísima. El problema es que nadie ha ido más allá de una queja. La idea es llegar hasta las últimas consecuencias. Tuve la precaución de enviar copia de mi denuncia de hechos a la contraloría de la Universidad para su conocimiento. La contraloría es un órgano que no depende de la universidad, sino del Congreso. Su misión es vigilar que se cumplan los procedimientos que involucren dinero o presupuesto y puede hacer auditorías y denuncias en contra de funcionarios universitarios.

La denuncia fue presentada ante la UAEMex ya que ellos son los poseedores del Copyright. Ellos son los que van a hacer la denuncia legal ante el Instituto Nacional de derechos de autor. Ellos promoverán alguna sanción mediante la formal presentación del escrito de queja respectivo. Por otro lado tuve una larga conversación con el editor de la revista “Ciencia Ergo sum” (ndR: donde Uribarri presentó el artículo plagiado por Milei) y me dijo que la revista es miembro de una asociación mundial que se dedica a señalar plagios. Cuando una revista detecta un plagio la asociación se encarga de denunciar al plagiario ante su empleador. Lo que voy a tratar es que se radique el proceso judicial en México. Esa sería una mancha en su currículum.

Noticias: Más allá del caso puntual de la denuncia, ¿cómo ve el fenómeno Milei?

Uribarri: Mi hermano me aviso que va primero en las encuestas. Mi hermano trabaja en USA, y está siguiendo a Milei. Le parece peligroso. A mí me parece una especie de Donald Trump. Su lenguaje agresivo y grosero es otro "plus". Y entre todas barbaridades que dice por allí saca verdades que políticos del establishment no se atreven a mencionar y mucho menos modificar. Por ejemplo un aparato muy grande de burócratas. Mucha gente se identifica con él. Milei representa una “esperanza". A esta gente hay que exhibirla. Ni la Argentina ni ningún país merecen impostores que engañan a los votantes. El problema es que el votante Argentino no tiene en su visión para donde votar entre el demonio y el diablo. Si Milei fuera sujeto a una sanción por estar vendiendo un libro con ideas que no son de él, ¿que confianza se le tendría en una relación bilateral si él llegase a ser Presidente?

por Tomás Rodríguez y Juan Luis González