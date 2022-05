“Pandenomics”, el libro plagio de Javier Milei

El que habla es Javier Milei. Está enojado, como nunca, como siempre, como cada vez que abre la boca. Es septiembre del 2021 y el anfiteatro del Parque Lezama está repleto de miles de sus militantes, que fueron hasta allá a ver el cierre de campaña del hombre de pelo largo. “Lo primero que le voy a decir a la casta política de mierda, chorra, parasitaria e inútiles, es lo que no voy a hacer. Jamás iré contra la propiedad privada, jamás iré contra la libertad, jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear nuevos impuestos”, arrancó el acto el candidato liberal. Todavía no se cumplió un año de aquel encendido discurso, pero, a la luz de los hechos, Milei no cumplió sus propias promesas.

¿Qué es un plagio sino ir contra la propiedad privada, contra el trabajo del otro? ¿Y qué es sino eso lo que hizo en “Pandenomics”? Ese es el libro que publicó en septiembre del 2020, en Editorial Galerna, en el que intenta analizar la economía “que se viene” a la vez que minimiza el impacto sanitario de la pandemia. La publicación fue un éxito editorial, en una época en que Milei ya empezaba a verse a sí mismo candidato, pero tiene un único problema: decenas de sus páginas son robadas del trabajo de otros autores. Se apropió de lo ajeno, como, dice él, hace “la casta”.

Uno de los que puede dar fe de esto es Salvador Galindo Uribarri, un mexicano egresado en Física por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Uribarri está en una categoría exclusiva, nueva, de autores académicos: los que se enteraron por NOTICIAS que Milei, el candidato revelación argentino, les había plagiado páginas y páginas de sus trabajos. El mexicano, de hecho, ya presentó una denuncia contra el liberal. Universidad. “Al principio el plagio nos causó hilaridad, pero después sorpresa: lo sorprendente es que ni siquiera hizo el intento de parafrasear el texto. Pero, a decir verdad, no nos preocupa mucho el plagio en sí, pero si nos preocupa que gente como Milei, que ya tiene un historial de plagios, llegue a ocupar puestos de representación popular ", dice Uribarri, desde México, mientras narra la denuncia judicial que ya presentó. Y es sólo uno de los casos que revela la revista NOTICIAS de esta semana.

En el 2013 Uribarri publicó junto a otros dos investigadores -Alberto Rodríguez y Jorge Cervantes- “Las matemáticas de las epidemias: caso México 2009 y otros”, en la revista “Ciencia ergo sum”, que depende de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí presentaban un modelo matemático para estudiar distintos brotes epidémicos a lo largo de la historia. Ese texto tuvo mucho éxito en el mundo académico, y se ve que hasta Milei lo leyó.

Uribarri no sabía, hasta que lo contactó este medio, que “Pandenomics”, el libro en el que liberal argentino analiza la “economía que se viene” al mismo tiempo que minimiza el impacto sanitario de la pandemia , tenía varias frases calcadas de su trabajo.

En la página 32 del libro de Milei, que publicó la Editorial Galerna, el liberal arranca a contar el caso de George Vicars, un sastre de un pueblo inglés que en 1665 se contagió de la peste bubónica y luego expandió la enfermedad a toda la aldea. “La epidemia no se extendió a las poblaciones vecinas, pero murieron 250 personas de un total de 350. Aún hoy se pueden ver las lápidas de sus sepulturas. El ser humano es gregario, una condición que ha hecho inevitable que a lo largo de nuestra historia las epidemias sean recurrentes”, narra. Es una cita textual del trabajo de los mexicanos. Y no es la única. En la página 34 Milei cuenta que “una forma de entender la propagación de infecciones es a través de la modelación matemática de las epidemias”, y luego desarolla los distintos modelos de este tipo que se han ido dando a través de la historia. Otra vez, es una reproducción exacta, sin cita, del trabajo de Uribarri, Rodríguez y Cervantes. De esta misma manera se repiten decenas de frases extraídas de aquel trabajo.

Por Por Tomás Rodríguez y Juan Luis González.

por Tomás Rodríguez y Juan Luis González