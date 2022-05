Las Losada: hermanas políticas

Desde el 12 de septiembre, el celular de Carolina Losada no para de sonar. Es que ese día se convirtió en una de las revelaciones de las elecciones, cuando aplastó a las otras listas que competían en la interna de Juntos por el Cambio. La hasta entonces periodista, incluso, le ganó cómodo al adversario que había apadrinado Mauricio Macri en persona. Es desde aquel momento que el teléfono de la ahora senadora está activo. Y no sólo para llamadas, sino para tanteos y ofrecimientos: un rumor muy extendido dentro del círculo rojo es que varios presidenciables de la oposición la quieren como su candidata a vicepresidenta, mientras que varios la tienen en la mira por su crecimiento vertiginoso. Solicitada.

Desembarco en la política

En verdad la culpable no es ella, sino su hermana, Georgina Losada. Ella, una militante radical de toda la vida que está especializada en política internacional, venía estudiando el panorama de su provincia en el 2021 cuando se le ocurrió una idea. El análisis que hacía la santafesina era que la política provincial estaba “muy planchada” y que la irrupción de un candidato nuevo, que viniese de afuera de ese mundo, podía llegar a funcionar. Y esa persona era alguien que conocía bien: su hermana mayor. Georgina le cuenta a NOTICIAS que, aunque parezca llamativo, convencer a la más grande de las Losada de dar el salto no fue una tarea demasiado difícil. “Se lo dije por teléfono y a la semana la vine a ver a Capital y lo terminamos de charlar. Se entusiasmó muy rápido”, dice. En ese convite también tuvo mucho que ver el concejal rosarino Martín Rosua, cercano a la familia.

En las PASO el éxito de Losada, famosa hasta entonces por su rol como panelista picante de “Intratables”, fue arrollador. Su lista de la UCR se impuso con el 40 por ciento de los votos en una interna que tenía varias listas, en la que todos daban como ganador seguro a Federico Angelini, el candidato que tenía el respaldo expreso de Macri y de Patricia Bullrich. El caso fue una bomba dentro de la oposición, que de hecho se sigue usando hasta el día de hoy cuando se quiere hablar de las chances electorales que podría llegar a tener el ex presidente. “Mauricio quiere volver a ser candidato pero fíjate como le fue en Santa Fe, jugó con todo a Angelini y perdió como en la guerra. Ya no existe”, es una reflexión que suele compartir el larretismo.

De cualquier manera esa victoria -y la campaña, en donde Losada combinó un antikirchnerismo furioso, algunas piezas de propaganda “hot”, como una donde mostraba el escote, y declaraciones al límite como que “los chicos sueñan con ser narcos en Santa Fe”- la instalaron a nivel nacional. Fue un salto que también ocasionó sus chispazos.

Uno de los más notorios fue con Martín Losteau. Cuando Losada llegó al Senado, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner venía de separar a su bloque de la UCR, quedando en minoría. Por eso es que la flamante senadora se quedó con su lugar en la Cámara alta y se convirtió en la vicepresidenta primera. En esos pasillos se cuenta que el de los rulos había intentado convencer a Losada de no dar el salto a la política -“te están usando”, le habría dicho, a lo que la ex periodista respondió “en mi familia al menos nadie usa a nadie”-, preocupado porque ella podía opacar a su candidato en Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Desde entonces la relación es tirante.

Losada 2023

Ahora Losada suena en la imaginación de varios dentro de la oposición. De hecho, Macri se la mencionó a Miguel Ángel Pichetto como posible vice de una fórmula en una reunión que mantuvieron el mes pasado en las oficinas del ex presidente en Vicente López. El auditor general de la Nación también se ofreció para acompañarlo a Macri en el 2023. “Yo hago lo que me pisa el jefe”, dijo. El fundador del PRO, dicen los presentes en aquel encuentro, se quedó pensando sobre ambas opciones.

Es que Losada cumple varios requisitos del manual de política de Jaime Durán Barba. Es nueva en este mundo, es joven, es mujer, y además, desde el PRO, sería un guiño hacia el radicalismo.

De hecho, cerca de la senadora aclaran que, aunque son sólo rumores, los vienen escuchando no sólo desde el macrismo sino que también les ha llegado esa versión desde la jefatura porteña que comanda Horacio Rodríguez Larreta. “Pero falta mucho, y hoy ponerse a hablar de candidaturas sería una falta de respeto para una sociedad que la está pasando muy mal”, aclaran cerca de Losada. No es el único plan dando vueltas por ahí: junto a su segundo en la fórmula, el ahora senador Dionisio Scarpin, están caminando Santa Fe y tuvieron charlas con el socialismo. Varios los dan como candidatos seguros a la gobernación. Inquietos.