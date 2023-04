Chiche Duhalde apuntó contra el kirchnerismo: "son unos cagones"

“Yo veo las cosas cada vez más complicadas y difíciles. Que el gobierno tiene que llegar al final de su mandato no me cabe la menor duda, pero las cosas se están dificultando y es por errores que se deben al mal accionar del gobierno. Lo que hemos visto esta semana me produce una indignación terrible”, arranca Hilda "Chiche" Duhalde, la ex diputada y senadora, que tiene intenciones de volver a ser candidata en las elecciones de 2023.

“El kirchnerismo, La Cámpora o el cristinismo, como quieran llamarlo, tiene una actitud permanente frente a los problemas de la gente, se esconden, no dan la cara. Parece que se comen los chicos crudos pero después terminan siendo todos unos cagones que no enfrentan la realidad, y no van y ponen la cara“, marcó "Chiche" en El Disparador (Delta 90.3).

“En vez de empatizar salen a defenderse, cuando lo que debe hacer un gobernante o un ministro es ir y poner la cara al lado del dolor y bancarse lo que le viene. Porque es su responsabilidad, pero no lo hacen porque son cagones, no están nunca cuando suceden hechos serios e importantes. Todos escapan como ratas por tirantes, y la gente quiere ver a quienes los dirigen al frente de los problemas, aceptando la culpa”, agregó la esposa del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.

“No sé cuál es el pensamiento del gobierno, los que van a los medios van a los que les hacen las preguntas que ellos acuerdan. Tomen coraje, vayan a todos los medios y digan lo que consideran que es verdad, aunque no coincida con la mía pero atrévanse a enfrentar a la sociedad”, desafió Duhalde, quien como su marido, milita para construir una tercer vía electoral, desde el peronismo federal.

“No sé si voy a ser candidata en las próximas elecciones, pero por supuesto que tengo ganas. El problema es que es un momento tan complejo de la política, tan difícil. Me parece que hay muchas cosas que corregir, el camino no es peleándose, sino arreglar cosas que son factibles de hacer”, declaró Chiche Duhalde.

La ex líder de las "manzaneras" mantiene un versus histórico con la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien enfrentó en las elecciones legislativas de 2005, cuando el kirchnerismo traicionó al duhaldismo que lo había llevado al poder. En esas elecciones el Frente para la Victoria lo derrotó en las elecciones bonaerenses.

La lista encabezada por Cristina Kirchner obtuvo entonces un aplastante triunfo sobre su rival Hilda González "Chiche" Duhalde: obtuvo prácticamente más del doble de votos, 44 y 19%, respectivamente.

por R.N.