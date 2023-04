Juan Manuel Abal Medina, el gurú de los piqueteros

De Juan Manuel Abal Medina se sabe mucho y poco. Lo que nadie en el mundo de la política y los medios ignora es que en otra época fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Lo que, en cambio, saben menos personas es que sigue siendo asesor de esa cartera con Alberto Fernández. Algunos también están al tanto de que es el hijo de su padre homónimo, el legendario secretario general del PJ en tiempos de Juan Domingo Perón. Eso sí, hay un dato sobre él que la amplia mayoría desconoce por completo: que hoy, en las sombras, Abal Medina es el armador del piquetero preferido del Gobierno, Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Y habló con NOTICIAS sobre eso y su actual distancia con la vicepresidenta, entre otras cosas.

“El Evita busca organización popular, que es el ABC del peronismo. La organización vence al tiempo. Si el peronismo sigue en la Argentina es porque construyó organización y el Evita decidió hacer lo mismo, darle poder a los que están afuera de todo, a los últimos de la fila”, asegura Abal Medina, quien es uno de los creadores intelectuales del partido de Los Comunes, la flamante herramienta electoral con la que Pérsico y compañía planean disputarle nada menos que el territorio de La Matanza a uno de los “barones” del Conurbano, el peronista Fernando Espinoza. La candidata a intendenta de Pérsico es su pareja, Patricia Cubría.

Abal Medina cuenta que junto a Pérsico armaron el partido para expresar a los movimientos populares que están entrando en la política, para tener una herramienta propia que pueda servir de espacio de negociaciones y tener fuerza dentro del Frente de Todos. Asegura tener una buena relación con La Cámpora, pero también acepta que hubo momentos de tensión porque ambas organizaciones, la de Pérsico y la de los jóvenes K, son territoriales y compiten en la provincia de Buenos Aires, y eso genera diferencias. Sin embargo, reconoce que esta vez hay un pacto con Máximo Kirchner para las proyectadas PASO en La Matanza para desbancar a Espinoza, un rival de los camporistas. “Eso es la política”, explica. El enemigo de mi enemigo, como reza el dicho, es mis amigo.

RUPTURA

Abal Medina fue jefe de Gabinete de CFK entre el 2011 y el 2013, pero luego se distanció de ella. Aunque juró en su cargo “por Néstor” y afirma que sigue siendo kirchnerista, lo cierto es que hoy habla de un desencanto con la actual vicepresidenta. El quiebre ocurrió en las elecciones del 2015, cuando muchos dirigentes de su espacio pensaban que no era tan importante que Daniel Scioli -el candidato oficialista- ganara, aunque él aseguraba que si triunfaba Mauricio Macri “iba a hacer un desastre”. Ahora explica: “Creo que Cristina nunca terminó de querer jugar del todo (por Scioli) y muchos le hacían tener dudas. Eso me empezó a hacer bastante ruido”, afirma.

Ese fue el momento en el que Fernando “El Chino” Navarro, el socio de Pérsico, lo llevó al Movimiento Evita. “Me dijo: ‘Yo te voy a convencer que milites con nosotros’. Y en vez de hablarme, me mostró. Me llevó a distintos lugares del Gran Buenos Aires y vi una pobreza que no me imaginaba que había en la Argentina. Y vi que, en el fondo del fondo, había compañeras y compañeros que todos los días peleaban inventándose un laburo. Y ahí me deslumbró, porque vi una realidad distinta. Pelean contra todo y le meten unas ganas, una fuerza y organización popular”, cuenta.

Entonces vino la ruptura total con el cristinismo, cuando en el 2017 decidió con el Evita apoyar a Florencio Randazzo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esos más de 5 puntos de votos peronistas obtenidos por Randazzo –a quien CFK le había negado la posibilidad de enfrentarla en unas PASO- terminaron sentenciando la derrota de la ex presidenta contra Esteban Bullrich, el candidato macrista.

El jefe de campaña de Randazzo era Alberto Fernández, por entonces también enfrentado a Cristina. Abal Medina contemporiza: “Creo que el error de ella fue no habernos dado las PASO y el nuestro, viendo los resultados, fue no haber sacado la lista, no nos tendríamos que haber presentado”.

El ex jefe de Gabinete recuerda a su padre, aquel secretario general del movimiento que fue el encargado del Operativo Retorno de Perón en 1972. “Mi viejo dice que el problema de la política está cuando se la confunde con la moral, cuando se habla, por ejemplo, de infiltrados y traidores. Cuando alguien empieza a ver traidores, termina como terminamos nosotros”.