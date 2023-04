Patricia Bullrich ya empieza a mostrar su gabinete

“Me tienta la posibilidad de ayudar como Patricia Bullrich decida, un ministro debe tener una fuerte capacidad política, hay que ver si la tengo o si los que saben de esto creen que la tengo. Yo voy a pensar todo lo que me propongo, no importa lo que sea, porque quiero participar y no me cabe duda que ser Ministro de Salud en un país requiere una experiencia política muy fuerte, especialmente en Argentina donde no hay sistema de salud, pero se hablará en el momento en el que ocurran las cosas", explica el neurólogo Conrado Estol, quien la semana pasada se sumó al equipo de la presidenta del PRO como asesor en Salud, y perfila como el eventual candidato de la precandidata a presidenta para esa área.

“En el equipo de Patricia Bullrich voy a estar ayudando, me imagino que cada uno de los argentinos quiere hacer algo para que el país mejore, cada uno con sus ideas y con la persona que creemos que puede hacer que ayude al cambio y para mi es ella. Voy a estar ayudando con lo que sea, no me han ofrecido nada específico, pero voy a estar en donde pueda aportar con lo que conozco y he hecho toda mi vida”, desarrolló Estol en El Disparador (Delta 90.3).

“Patricia tiene una gran personalidad y una transparencia, siento que ella está preocupada por la gente y quiere que estén mejor. Mi mujer fue parte del gobierno de Mauricio Macri, yo nunca estuve en política y no entendía a mis compañeros que estaban en el grupo de estudiantes. Acompañé a mi mujer y conocí gente, durante la pandemia me crucé varias veces con Bullrich y finalmente me reuní con ella, conversamos largamente y me propuso sumarme”, repasó el respetado neurólogo.

“Tengo 4 hijos que tienen entre 20 y 27 años, veo que muchos jóvenes se van del país todos los días, perdemos talento permanentemente. La gente acá paga y recibe menos, por eso se busca una alternativa por fuera de la política convencional. Ese es el motivo por el que quiero ayudar, sentía que antes no era el momento, pero ahora sí y tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia”, explicó sobre sus motivos para dar el salto a la política a sus 63 años.

“Tengo una capacitación de muchos años en el tema de salud, el Covid hizo que tenga una enorme exposición y a mi me entusiasmo. Yo dije muchas cosas que no se hicieron en la pandemia y que quizá habrían ayudado”, concluyó Estol, expectante con la posibilidad de poder tener peso para cambiar el sistema de Salud.

por R.N.