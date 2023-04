Porqué Kicillof no hizo mención a la paliza recibida por Sergio Berni

“Lo que está esperando la gente es que deje de aturdirnos el silencio de Kicillof, que hable, que se haga cargo de la provincia que está gobernando. Porque inseguridad hubo, pero lo que está pasando ahora es el abandono total y absoluto del Estado, es mirar para oro lado, es no hacerse cargo, es no ir a fondo”, cargó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, en diálogo con TN.

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el asesinato del chofer de Daniel Barrientos en La Matanza, donde el intendente Fernando Espinoza también eligió el silencio.

"La sociedad no aguanta más. Hay que tomar una decisión política: enfrentar al delincuente. Segundo, modificar las leyes. El Código Penal duerme el sueño de los justos en el Senado, aprobado por Diputados. Un delincuente de delito violento no entra por una puerta y sale por la misma, cumple la condena adentro”, agregó Santilli.

El gobernador Kicillof evitó mostrarse en público, suspendió un acto y siguió por televisión las agresiones contra su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Por la tarde, el gobernador bonaerense se reunió con las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Berni y el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio. Pero no hubo pasada en limpio para los medios más allá de las culpas deslindadas en la Policía de la Ciudad.

El gobernador no tuiteó sobre el tema y tampoco lo hizo Espinoza. De hecho el gobernador suele evitar el tema Seguridad en sus redes sociales, donde las referencias en lo que va del año son pocas. Y apenas un solo mensaje hace referencia a Berni, en quien suele cargar toda la responsabilidad. El ministro, que ha tenido fuertes internas su par nacional Aníbal Fernández y antes con su predecesora Sabina Frederic, suele concentrar todas las miradas y evita según los propios asesores de Kicillof, "el desgaste del gobernador".

“La bronca de la gente está justificada por lo que ocurre con la inseguridad, lo que hace el Ministro, Sergio Berni, cuando hay una crisis que va, pone el cuerpo, ya no da para más. Los importantes son Daniel Barrientos, el chofer asesinado, y las familias y laburantes que viven con miedo. Hay que ponerse en ese lugar de dolor y frustración, es algo con lo que convivimos permanentemente”, se sumó el intendente de3 de Febrero, Diego Valenzuela.

“Es difícil que esto no pase si seguimos igual, con un gobernador como Axel Kicillof que no se hace cargo y con una descoordinación entre nación y provincia. Las cámaras son un elemento más pero no alcanzan, debe haber una decisión más grande y general, que es el rol que uno le da a la seguridad en las políticas públicas”, agregó Valenzuela en El Disparador (Delta 90.3).

“La inseguridad siempre es multicausal, juegan muchos factores como son la problemática económica y social, la falta de educación, la crisis de la familia y la ausencia de valores. Sin duda, cuando se da en estas circunstancias y además hay una ideología que termina siempre identificándose con el victimario y con el abandono de la víctima, no hay que extrañarse de que ocurran estas situaciones, como el asesinato brutal de un chofer de colectivo”, apuntó por su parte el ex director de la SIDE, Miguel Ángel Toma.

“Me preocupa que si no se actúa rápidamente y se restablece el principio de autoridad, que no es simplemente el ejercicio del poder en el sentido más inmediato, sino que la autoridad de quienes gobiernan se recupera cuando son eficientes en su tarea. No me preocupa la posibilidad de un estallido social pero sí de reacciones aisladas como las que vemos, que en la sumatoria muestran el estado de insatisfacción de la gente con el Estado”, ,agregó el referente en seguridad del menemismo.

"Kicillof no se va a mostrar porque no puede dar respuesta a la cuestión de la inseguridad, pero además a una serie de problemas que están tapados. O al menos que no estallan más fuertemente. En La Matanza el tema de la inseguridad duplica por 2 a 1 entre las preocupaciones de la gente al problema de los salarios que no alcanzan. Y es que las familias pueden ajustarse, pero no pueden convertirse en Batman", explica un reconocido encuestador.

"Hartazgo, desconfianza, resignación, malestar y tristeza", son los términos que se repiten con mayor frecuencia cuando se mesuran el clima social en la provincia de Buenos Aires. Un malestar general frente al cual la estrategia del gobernador es correrse de la línea de fuego y evitar la paliza

por R.N.