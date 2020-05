Chiche Duhalde: “La pandemia da para sacar a los delincuentes y que haya decisiones confusas"

“Con la pandemia se congeló el proyecto de la mesa del hambre que podía haber sido interesante", dice Hilda “Chiche” Duhalde, que había sido invitada por Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, a aportar su experiencia en la provincia de Buenos Aires para repartir la ayuda a los más necesitados.

“La política asistencias del gobierno quedó golpeada”, sigue, marcando lo sucedido en el ministerio con las compras de alimentos con sobreprecios. “La pandemia da para todo, para sacar a los delincuentes, para que haya decisiones confusas. Hay presos que pretenden salir a raiz del error cometido con quienes ya tienen condena, como el caso de Boudou o de Jaime. Esto sienta un precedente del cual todos piensan engancharse”.

La ex senadora insiste en que el Gobierno derrocha y mal administra. “Hay mucha plata que se va del estado y hoy hace falta. La plata se pierde en gente que no necesita planes, en manos de movimientos sociales que no lo son. Cuando los movimientos sociales son parte del gobierno ya no son movimientos, son partidos políticos y son funcionarios. Grabois y Pérsico trabajaban y recibían recursos del estado nacional y ahora ocupan cargos. Es todo una cosa media oscura”.

“Cuando habló con la gente más humilde, y me cuentan lo que ganen los planeros, no puedo creer que ganen más que un médico. Eso me da mucha bronca”, se indigna Chiche. “Esto se puede solucionar en tanto y en cuanto los intendentes se pongan a laburar con gente idónea”, marca.

“La gente tiene que soportar la cuarentena pero todavía hay muchos sectores que todavía no pueden empezar a producir. Me gustaría que el plan económico para salir de esta crisis surja de todas las fuerzas políticas. En ese sentido, no es momento de grietas en el Mercosur porque vamos a necesitar de todos”, cierra Chiche que dice tener una buena relación con el gobierno de Alberto Fernández, aunque ahora está “suspendida”.