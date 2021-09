VIDEO | Cinthia Fernández denunció que falta su boleta: "Manga de chorros. Hijos de Pu.."

Indignada, Cinthia Fernández utilizó su Instagram para denunciar supuesta falta de boletas en varios colegios del conurbano, según lo que le relatan sus seguidores. "Son una manga de chorros hijos de pu*t", disparó muy enojada y aseguró que le habrían pedido 18 millones de pesos para que sus boletas no falten en los colegios.

La mediática Cinthia Fernández llamó la atención desde un primer momento con su candidatura: encabeza la lista 317 de “Unite por la libertad y la dignidad” a diputados nacionales por CABA. En los últimos días usó las redes para promover su candidatura, y sorprendió a todos con un extraño spot electoral donde baila tango en portaligas con otra mujer frente al Congreso, mientras enumera sus propuestas de campaña.

Mirá el video de Cinthia Fernández indignada:

En sus redes nombra a varios establecimientos educativos, aunque cargó directamente contra la Universidad de Pacheco.

“Segundo mensaje de que no está mi boleta. Qué está pasando, Universidad de Pacheco, están en algo raro que avisan y no reponen? ¿Qué pasa muchachos, los mandaron?”, inquirió. Y aseguró que recibió “varios mensajes de personas que van a votar y no encuentran mi boleta… Tienen que pedir a la mesa que repongan las boletas, sí o sí lo tienen que hacer. Gracias por avisarme todos”.

Minutos más tarde, pidió que si en algún establecimiento se niegan a reponer, le envíen directamente el nombre de la escuela donde votaron para poder denunciarlo mientras se desarrolla la jornada electoral. “No quisiera ir a visitar los lugares donde no están mis boletas. Porque mis seguidores me están avisando. No quisieran pasar ese papelón de ser grabados y saber por qué no están mis boletas. Ojo, muchachos, si tienen arreglos… conmigo no”, cerró la excéntrica precandidata.

También denunció a la escuela N° 28 de San Justo, la Irigoyen de La Matanza y a varias más, y aseguró que muchos de sus votantes tuvieron que “pelearse, les querían hacer decir su voto para que sea cantado y obviamente se lo anule. Una manga de ladrones y delincuentes marca cañón. Todos unos chorros, delincuentes, para que los sigan votando a los mismos. Son unos HDP, delincuentes!”, se descargó Ferández en su cuenta de Instagram.

En segundo lugar en la boleta la acompaña José Bonacci, quien le hizo el ofrecimiento inicial y titular del partido. Unite fue el espacio con el que Amalia Granata logró dar su primer paso en la legislatura de Santa Fe y que es conocido en el mundillo de la rosca por prestar su nombre a un heterogéneo abanico de personajes, muchos provenientes de la TV y el espectáculo.

por R.N.