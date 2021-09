Los libertarios, al límite de romper la veda

"Los libertarios somos la mejor expresión del liberalismo", aseguró Javier Milei a la prensa después de votar. “El Pro es un partido socialdemócrata, en su alianza tiene partidos de izquierda", aseguró el candidato en plena veda electoral, e instó a la gente a que vaya a votar: “Es momento de que los individuos cambien el rumbo decadente de la Argentina”.

El candidato autodenominado libertario aseguró que quiere “terminar con la falsa grieta” entre “el oficialismo y la pseudo oposición” para que haya una “verdadera alternativa que le sirva a las personas”. “Nosotros no solo tenemos un montón de propuestas, hasta tenemos un programa de gobierno. No solo está plasmado en distintos libros publicados, sino también en entrevistas que me han hecho a lo largo de los años”, planteó el candidato, hablando sin reparos de las cualidades de su propio espacio frente al del gobierno y la oposición.

Políticos de la oposición salieron a cruzarlo en redes, ofuscados por la falta de control del discurso que se tornó claramente partidario. Y hasta deslizaron que, por ser el espacio de Milei muy nuevo en el juego electoral, todavía “no saben declarar” y “tienen incontinencia" al expresarse ante los periodistas.

LISTO PARA IR A VOTAR...!!! pic.twitter.com/ur3ss52fXr — Javier Milei (@JMilei) September 12, 2021

Conocido por su verborragia en actos, entrevistas y programas de TV, Milei fue el que más cruzó la raya respecto de la veda, que implica que tanto los precandidatos como cualquier partido en general, están impedidos de efectuar algún tipo de declaraciones o propaganda proselitista. En general, los candidatos y grandes figuras de las fuerzas políticas suelen estar acostumbradas a este tipo de declaraciones. Pero a veces, a raíz de los nervios del momento o quizá de alguna declaración un poco más estudiada, los límites de la veda se corren poquito a poco.

Alberto Fernández aprovechó para hablar poco y nada y, refugiándose en la veda, al salir de votar solo dijo: “Es un día lindo". "Se me hace difícil hablar, es una elección más y mañana todos debemos volver a trabajar", indicó el presidente, escueto.

Pero María Eugenia Vidal, por ejemplo, es una de las que jugó al límite. “Hay muchísimos argentinos que quieren expresar un mensaje al Gobierno Nacional y Juntos por el Cambio va a poder canalizar ese mensaje de la mejor manera" dijo Vidal desde el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio de Belgrano.

Además, la exgobernadora dio declaraciones que podrían ser analizadas luego por la justicia electoral: “Una buena elección sería que las 24 provincias nos den un Congreso equilibrado”, lanzó la precandidata a diputada nacional por el Pro.

#YaVoté Que sea una buena jornada democrática 💪 Gracias, especialmente, a todos los fiscales de mesa que llevan la tarea más importante: cuidar el voto de todos los argentinos. pic.twitter.com/x0JuuHHg42 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 12, 2021

Incluso el expresidente, que votó este domingo cerca de las 9:30 en el barrio porteño de Palermo, afirmó al salir que “comienza a definirse en qué modelo de sociedad vamos a vivir, con qué libertades vamos a vivir. Participé en la campaña de todo lo que pude, como buen militante que sigo siendo. Voy a esperar los resultados desde el búnker de la ciudad", destacó.

Algunas de las frases y expectativas, si bien no refieren directamente a los espacios políticos, dan a entender que el voto por el espacio es mejor, y más necesario que el de los demás. Quienes supieron improvisar algunas declaraciones pudieron hablar del tema con más cintura, y otros, como el presidente, directamente prefirieron no hablar.