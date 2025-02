Cómo es el proceso para un Juicio Político en Argentina

Distintos sectores de la oposición buscarán impulsar un juicio político contra Javier Milei tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA. El bloque de Unión por la Patria afirmó que "la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad".

Diputados como Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro denunciaron posibles violaciones a la Ley de Ética Pública y la de Entidades Financieras, mientras que Martín Lousteau planteó la necesidad de una Comisión Investigadora. La CGT calificó de "temeraria" la promoción de Milei y exigió "una explicación exhaustiva". La Comisión de Juicio Político de Diputados, con 31 integrantes, deberá evaluar la admisibilidad del proceso.

"Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación", explicó el comunicado de la bancada de Unión por la Patria en su cuenta oficial de X. La acción podría contar con el apoyo de un sector del radicalismo referenciado en el presidente de la UCR, Martín Losteau, quien ya señaló que "ya hay un debate entre los diferentes bloques en el Congreso sobre si debe haber una Comisión Investigadora o si corresponde el juicio político".

Y también se sumó Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica ARI, quien marcó que Milei habría violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, "particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar".

Cuándo se pide un juicio político

El juicio político es el mecanismo constitucional por el cual el Congreso de la Nación puede destituir a las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros nacionales y los jueces de la Corte Suprema. Su desarrollo depende de un complejo entramado político, en el que las mayorías legislativas son determinantes.

El gobierno de Javier Milei, marcado por este escándalo, pero con conflictos preexistentes con conflictos con distintos sectores, ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de que enfrente un proceso de este tipo. Sin embargo, su viabilidad se encuentra atada a la composición del Congreso y a la fragilidad de las alianzas que sostienen al oficialismo.

Causales y procedimiento del juicio político

Existen tres razones por las cuales un funcionario puede ser sometido a juicio político:

Mal desempeño de sus funciones, una causal amplia y de interpretación subjetiva. Comisión de delitos en el ejercicio del cargo. Podría ser el caso en la promoción de la memecoin $LIBRA Comisión de delitos fuera del ejercicio del cargo, en ambos casos con la exigencia de una condena judicial previa.

El procedimiento se inicia en la Cámara de Diputados, donde cualquier legislador o ciudadano puede presentar una denuncia. La Comisión de Juicio Político analiza la admisibilidad del caso y, en caso de avance, abre un sumario con pruebas testimoniales y documentales.

Si la Comisión emite un dictamen favorable, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación con una mayoría agravada de dos tercios de los presentes. Si lo logra, el proceso pasa al Senado, que con la misma mayoría decide la destitución o absolución del acusado.

Cuando el juicio es contra el presidente, el Senado es presidido por el titular de la Corte Suprema, lo que introduce un elemento adicional de institucionalidad en el proceso. Es decir, no jugaría aquí la figura de Victoria Villaruel ningún rol.

La dependencia de los aliados en el Congreso

Desde su asunción, Milei ha enfrentado un escenario legislativo adverso. La Libertad Avanza cuenta con apenas 38 diputados sobre un total de 257 y 7 senadores sobre 72, lo que lo obliga a depender de bloques aliados, en particular del PRO y sectores del radicalismo, para impulsar sus proyectos.

Este esquema quedó en evidencia en la votación de la Ley Ómnibus, el paquete de reformas estructurales con el que Milei buscó avanzar en su agenda de gobierno. Pero también más recientemente con el rechazo a la Ley de Financiamiento educativo y la fórmula de jubilaciones que recomponía haberes. Y en el Senado la situación es aún más compleja: el peronismo mantiene la primera minoría con 34 bancas y ha conseguido bloquear varias iniciativas del oficialismo.

Esta debilidad estructural también impacta en un eventual juicio político. Para que avance una acusación contra Milei en Diputados, la oposición debería reunir 172 votos, algo improbable sin el respaldo de sectores hoy aliados al gobierno. En el Senado, donde la oposición controla la mayoría, el desafío es menor, pero el proceso nunca llegaría a esa instancia sin el primer paso en la Cámara baja.

¿Cuán probable es un juicio político?

Históricamente, los juicios políticos en Argentina han sido poco frecuentes y, en su mayoría, quedan archivados en la Comisión de Juicio Político de Diputados. La última destitución efectiva ocurrió en 2005, cuando el Senado removió al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano. Desde entonces, la herramienta ha sido utilizada más como un recurso simbólico o de presión política que como una vía efectiva para la remoción de funcionarios.

Para que Milei enfrente un juicio político, se necesitaría no solo que sus adversarios lo impulsen, sino también que sus aliados le retiren el apoyo. “Lo que quieren hacer es poner una zancadilla, sacarlo, meterle un juicio político. Entonces no va. Eso no lo vamos a permitir”, señaló Diego Santilli desde el PRO. Y también salió en defensa de Milei Cristian Ritondo, quien opinó en su cuenta de X: “Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, escribió el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Hasta ahora, el oficialismo ha conseguido sostener un núcleo de respaldo en el Congreso. Pero Milei quizás deba rearar su esquema político frente a sus aliados para sostener su gobierno y evitar que la oposición avance en su contra. El juicio político, más que una amenaza inmediata, es un reflejo de la inestabilidad que enfrenta su administración. Y este grosero incidente marca al menos la inoperancia y dudosa moral del círculo rojo.

por R.N.