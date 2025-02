Marra y el inevitable destino de “ejecutado”

Ramiro Marra es considerado un socio fundador de La Libertad avanza. Aportó millones de dólares para dos campañas electorales y puso la estructura de su financiera para sostener todo el esquema de influencers libertarios que apuntalaban a Milei en las redes sociales. Incluso pagó salarios de muchos hoy funcionarios del Gobierno nacional. Es decir que su relevancia para Milei trasciende la de la figura de un legislador porteño.

Así y todo, con los invaluables servicios que prestó Marra al proyecto presidencial de Milei, fue echado por su hermana Karina, sin ningún tipo de miramientos. Y en un reportaje, el Presidente dijo que lo “ejecutaron” por desobediencia partidaria. ¿Cuál fue el pecado imperdonable que lo dejó afuera del proyecto que ayudó a construir? La respuesta es una sola: se peleó con Karina Milei.

Para comprender este proceso hay que remontarse a la campaña electoral del 2021 en la que Milei fue candidato a diputado, cuando Marra tenía el monopolio económico de La Libertad Avanza y muchas definiciones estratégicas se decidían en las oficinas de BullMarket, la financiera del hoy legislador. En aquellos años, la figura de Karina Milei no tenía tanta presencia política como hoy. Los actores fuertes eran el propio Marra y su amigo Eugenio Casielles. Cuando el proyecto de Milei presidente comenzó a gestarse, Karina salió a buscar un armador político con más experiencia y reclutaron a Carlos Kikuchi, quien se ocupó de organizar La Libertad Avanza a nivel nacional y así el rol de Marra se redujo a la Ciudad de Buenos Aires, los medios y las redes sociales. Karina pensó que lo estaba relegando a un solo distrito, pero Marra, en su nuevo rol, se las arregló para enfocarse en su propia construcción mediática y popular, logrando una buena imagen.

Es decir que el enojo de la hermana de Milei con Marra es incluso previo a la victoria en 2023. Luego, con el comienzo del Gobierno y el avance de la gestión, la relación se puso peor. Comenzó a ganar terreno la legisladora karinista, Pilar Ramírez, y Marra quedó corrido. En el medio, lo que más le molestó a Karina fue que Marra siguiera teniendo conversación política con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, cuando desde La Libertad Avanza había comenzado a trazarse un sendero de ruptura con el alcalde. Todo se agravó cuando, en una entrevista en el programa “A Dos Voces”, Marra dijo: “Con Karina estoy diez puntos”. Fue el 15 de enero. Dos semanas después lo corrieron del espacio.

Picadora de carne. “Este es un Gobierno para hablar poco, escuchar mucho y firmar nada”, suele decir un importante funcionario de Milei al que cada tanto le toca dar malas noticias.

Aquellos que sobreviven al mileísmo tienen la virtud de entender rápido algunas máximas del nuevo poder. Nadie puede brillar más que Javier ni desafiarlo y, al mismo tiempo, todos se tienen que llevar bien con Karina. Esta máxima corre incluso para Santiago Caputo, quien goza de ser la tercera cara del triángulo de hierro, pero al mismo tiempo cada tanto tensiona con los karinos “Lule” y Martín Menem.

Otra salida que pasó casi desapercibida en las últimas semanas fue la de Eduardo Serenellini de la Secretaría de Comunicación. Llegó allí convocado por Milei, pero nunca terminó de armonizar su rol con el del vocero Manuel Adorni, quien además goza de la absoluta confianza de Karina (y sin Karina no hay paraíso).

A esta particular forma de relacionarse se le debe sumar que Milei ha traicionado de manera sistemática a todos aquellos con los que antes había acordado algo. Además, si se mira la breve historia del Presidente desde que se lanzó a la política, se puede observar que se peleó con socios y amigos como Diego Giacomini o Carlos Maslatón.

A Mauricio Macri está a punto de arrebatarle a sus hombres más importantes dentro del PRO, como Cristian Ritondo, Diego Santilli e incluso más intendentes, como Guillermo Montenegro, de General Pueyrredon. El Pacto de Acassuso quedó muy lejos. Y además, ya no lo necesita.

Sergio Massa ayudó a Milei en la fiscalización para las PASO del 2023 e incluso le habría gestionado la impresión de las boletas. El responsable de aquellas gestiones fue Carlos Kikuchi. Tras la victoria electoral se volvieron a reunir y Massa consiguió mantener su gente en la empresa AySA, en la Aduana y Trenes Argentinos. Pero a los pocos meses comenzaron a sacar a los massistas de todos estos lugares.

Con Cristina Kirchner también hubo señales de acuerdos muy fuertes al principio de la gestión. Tal vez la más importante fue que en medio de una polémica provocada por Patricia Bullrich, que amenazaba con reducir la custodia de la ex presidenta, el Gobierno decidió quitarle esa potestad a la ministra de Seguridad y ascendieron a Diego Carbone, el jefe de la custodia de CFK, a titular del servicio de custodia a ex presidentes de la Policía Federal. Al principio de la gestión, Milei casi no tenía confrontaciones con Cristina. Ella tampoco lo criticaba, pero con el tiempo ese pacto fue perdiendo fuerza.

¿Quién será el próximo que perderá la protección del mileísmo? ¿Santiago Caputo es realmente parte imprescindible del triángulo de hierro?

Una jugada llamativa fue que Karina, en su raid de afiliaciones, hizo que Santiago Caputo firmara su ingreso formal a La Libertad Avanza. El gesto es importante porque Caputo llegó al entorno presidencial por recomendación de Marra.

Marra, por su lado, tiene otros planes: comenzó una insólita alimentación que le recomendó ChatGPT con suplementos alimenticios con la que pretende vivir más allá de los 100 años. El objetivo, dice, es llegar a los 140. Por otro lado, un proyecto más cercano y más fácil es la organización de un evento llamado Challenge The Future, que se transmitirá por streaming y con el que busca conversar sobre temas como Inteligencia Artificial. Respecto de sus planes políticos aún hay dudas: tendrá que ver si apunta a renovar su mandato, si da el salto al Congreso o si se queda en su casa a recalcular su situación.