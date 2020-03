Coronavirus: Crónica de una argentina varada (y desesperada) en México.

“Quiero cumplir la cuarentena en mi país”, le dice a NOTICIAS Miriam Bonadeo, una argentina varada en México. Junto a su marido, y a otros argentinos, debían volver a Buenos Aires el jueves 19. Pero en el aeropuerto, horas antes de viajar, Aeroméxico les informó la cancelación del vuelo.

En búsqueda de una solución, se dirigieron al consulado argentino en la ciudad de México. No obtuvieron respuestas. “Nos atendió una persona en la vereda, no nos dejaron subir”, cuenta Miriam. Y agrega que, al estar en un edificio con más oficinas, llamaron a la policía para que se fueran del lugar.

“Esta persona que nos atendió, nos sugirió que compráramos un pasaje en Copa. Fuimos a Copa que está a una cuadra del consulado. Compramos un pasaje en primera, porque era lo único que había para volver. Pero Panamá cerró las fronteras, por lo cual tampoco nos sirvió. Tuvimos que hacer la prolongación de nuestros seguros de salud”, comenta Bonadeo.

“Hay una pareja que vino de luna de miel y la guita se acaba. Te pueden transferir, pero tampoco se puede así. Todo es importante. Y la salud, te repito, acá no se están cuidando”, continua Miriam, que es médica pediatra; que anda con el alcohol en gel y trata de decirle a sus compatriotas que se laven las manos, y en lo posible, que no tomen transporte público ni vayan a las plazas.

“Estamos en un lugar que hay Coronavirus, y no sé si hay más casos de los que dicen. Por ejemplo, fui a un bar, me tomaron la temperatura al entrar. Y yo con un grupo de argentinos, sentados cada uno en una mesa, separada a más de un metro, porque somos los únicos que toman esas precauciones. No estamos exagerando: tenemos miedo porque estamos expuestos”, relata Miriam y agrega: “Los mexicanos están muy tranquilos. Fui a una farmacia a comprar una aspirina y me dicen ustedes están exagerando, están sembrando el pánico. No se están cuidando nada, y nosotros estamos varados y expuestos”.

México. Al momento, el país azteca cuenta con 203 casos positivos y 2 muertes, siendo la Ciudad de México y Jalisco los distritos de mayor cantidad de casos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no aplicará “medidas drásticas” por el Covid-19 para no perjudicar la economía doméstica.

Para AMLO, no hay que dejar de moverse ni de trabajar, porque así lo informa sus expertos sanitarios. En una conferencia el miércoles 18, el presidente dijo que el escudo protector es la honestidad y “no permitir la corrupción”. “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está de mi lado”, concluyó el mandatario mexicano, con una estampita en su mano.

“Lo que quiero es volver a mi país, cumplir la cuarentena y ponerme a laburar. En Argentina los que laburan son los médicos. Y acá en México no hay nadie que se esté cuidando. Si acá no se decreta que es una emergencia, no tienen urgencia para repatriarnos”, explica Bonadeo. “En algún momento va a pasar eso, y nadie nos va a llevar. Los de allá no nos van a querer, y los de acá tampoco. Esto tiene que resolverse ya. Y en el mientras tanto estamos expuestos. ¿Quién nos cuida? Somos invisibles”.

Desde Cancillería aseguran que el consulado de Ciudad de México, el cónsul y todo su personal, trabajan en la emergencia las 24 horas y atienden la desbordante cantidad de mensajes que reciben. “Es una situación muy compleja porque estamos en medio de una pandemia que no afecta solo a México, sino a la mayoría de los países del mundo”, comenta a NOTICIAS una fuente del organismo gubernamental. La situación depende del país en el cual se encuentren los varados. “Los países son estados soberanos, con lo cual imponen sus propias leyes y restricciones. Se está trabajando arduamente para resolver la situación”, agrega.

Ayer por la noche, los varados se reunieron con el cónsul, y recibieron la misma respuesta.



*Por Gonzálo Martínez

(Alumno de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil)

