Echaron a Sandra Russo de Del Plata y ella denunció censura: “Es difícil ser K”

Sandra Russo tenía, desde comienzos del año, un programa en Radio Del Plata, “Dejámelo pensar”. Ese proyecto terminó abruptamente ayer: la periodista comunicó al aire que un gerente de la emisora le notificó que debía abandonar su espacio. Y la periodista estalló y denunció censura: “Me persiguen hace cinco años”.

La expulsión de Russo de Del Plata, en donde tenía un programa de lunes a viernes de una hora, levantó polvareda también entre las filas K. Cinthia García, Luis D’Elia y cientos de usuarios en las redes se quejaron de la decisión. Russo, ex panelista de 678, aprovechó sus últimos minutos al aire para lanzar una dura editorial contra el medio. “Me dijeron que era por un recorte presupuestario pero la verdad yo no lo creo, creo que es mi línea editorial, mi persona, mi recorrido, lo que no se quiere en esta radio. Soporté cinco años de censura, cuatro macristas y después un primer año de este gobierno, al que sigo defendiendo porque enfrente está el fascismo”, dijo la periodista, con la voz quebrada. “Pensé que Del Plata era un buen lugar para volver, pero se ve que a Del Plata no quería que yo vuelva acá. Se me asocia demasiado a Cristina. Es muy difícil ser K, me siento ocultada”, aseguró, a modo de cierre.

