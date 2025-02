El círculo rojo de Milei estalla contra Cerimedo en medio del escándalo $LIBRA

La interna en el oficialismo se recalienta tras el derrumbe del token digital $LIBRA. Fernando Cerimedo, estratega digital clave en la campaña de Javier Milei, salió con los tapones de punta en redes sociales y lanzó una advertencia lapidaria: “Al que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse”.

El mensaje, lejos de disipar la crisis, terminó de desatar la furia en el círculo rojo del presidente. En la Casa Rosada aseguran que Cerimedo quedó afuera del esquema de toma de decisiones y ahora busca despegarse del fiasco, apuntando contra otros integrantes del equipo libertario.

“El tipo formaba parte del armado y ahora quiere borrarse como si nunca hubiera existido”, deslizó una fuente cercana al oficialismo con visible fastidio. En los pasillos del poder ya nadie defiende a Cerimedo, y algunos lo acusan de estar operando por despecho tras haber sido desplazado de la primera línea de fuego.

El derrumbe de $LIBRA y la furia interna

El escándalo estalló cuando Milei promocionó el token en X (ex Twitter), impulsando su cotización antes de que se desplomara en minutos a menos de 1 dólar. La movida generó sospechas de fraude y una crisis de confianza que sacudió al Gobierno. Cerimedo, quien hasta hace poco manejaba la estrategia digital presidencial, intentó marcar distancia. Pero en el entorno libertario no compran su versión. “Si estaba tan en contra, ¿por qué no lo dijo antes?”, ironizó otro dirigente molesto con la reacción del consultor.

En las últimas horas, Cerimedo volvió a la carga en X, esta vez respondiendo a la periodista Camila Dolabjian, quien había señalado el rol de Demian Reidel en la difusión del token. Lejos de dar explicaciones, el exestratega de Milei redobló la apuesta: "Vos seguí mintiendo. No es la primera vez que te leo haciéndolo", disparó en un tono agresivo.

El mensaje no pasó desapercibido en los pasillos del poder. Para algunos, es la confirmación de que Cerimedo está decidido a embarrar la cancha. Para otros, es la prueba de que la interna libertaria está descontrolada y que el escándalo $LIBRA recién empieza a pasar factura. En medio del caos, las miradas se posan sobre otros nombres del oficialismo. Nadie quiere quedar pegado.

por R.N.