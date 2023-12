El cumpleaños VIP de Emiliano Yacobitti en Roldán

El diputado nacional y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti celebró su cumpleaños numero 48 acompañado de sus amigos y correligionarios del partido radical en el restaurante VIP de Palermo Roldan, propiedad de Daniel Vila, José Luis Manzano y Gabriel Hochbaum.

Entre los presentes estuvo el flamante presidente de la UCR Nacional Martín Lousteau y el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici. La fiesta también contó con la presencia del ex espía Antonio Stiuso y del ex jefe de Gabinete de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, según contó el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación. Todos degustaron las carnes del lugar y bebieron hasta entrada la madrugada.

Emiliano Yacobitti es uno de los dirigentes más importantes del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires y el máximo promotor de la carrera de Martín Lousteau. Se formó bajó el ala de Enrique “Coti” Nosiglia y también de Daniel Angelici que tiene una larga militancia en el radicalismo.

por R.N.