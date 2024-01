VIDEO: Gabriel Katopodis “de paro” en el tren

“Traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea y lleva la bandera de Evita y Perón”, fue la canción que entonó Gabriel Katopodis, junto a decenas de pasajeros, en el tren de la línea Mitre que se dirige a la ciudad de Buenos Aires. Grabado por un usuario y difundido por el portal Noticias Argentinas, el ministro de Infraestructura y Servicios públicos bonaerense viajó desde el partido de San Martín para participar en la marcha contra las medidas de ajuste y recortes que fueron propuestas por el gobierno nacional.

Este miércoles 24 de enero se realiza en todo el país el primer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei y las medidas anunciadas de desregulación del Estado, como el DNU 70 y la denominada “Ley ómnibus”. La marcha, convocada por la CGT y las dos CTA arrancó a las 12 hs con una movilización al Congreso Nacional, y también habrá protestas en otros rincones del país. Los horarios del transporte público, los bancos, y otros servicios, fueron alterados por la medida de fuerza sindical.

El exministro de Obras Públicas de Alberto Fernández no es el único que va a estar presente en la movilización. Los principales dirigentes opositores y gremialistas anunciaron su participación en la marcha. “Creo que va a ser muy, muy grande y ojalá que sea escuchada. Que no tengamos dificultades con "Pepita, la pistolera" y esa Margaret Thatcher del subdesarrollo que tenemos”, declaró Rubén "Pollo" Sobrero, referente de Unión Ferroviaria, en alusión a Patricia Bullrich a los medios.

Por su parte, en sus redes sociales, la ministra de Seguridad afirmó´: “NO HAY PARO QUE NOS DETENGA. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei”.

Bullrich no fue la única funcionaria que manifestó su rechazo al paro propuesto por la central sindical en su cuenta de X. En su red social, la canciller Diana Mondino posteó: “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó hoy que el paro que lleva adelante ese gremio desde la medianoche alcanzara el 95 por ciento de acatamiento en todo el país y vaticinó que a partir del mediodía serán multitudinarias las movilizaciones. En ese aspecto, las organizaciones laborales estiman que la medida será un importante llamado de atención al gobierno nacional y sus medidas económicas

