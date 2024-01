Los referentes en la comunicación del gobierno y los que dijeron que no

El primer mes de Javier Milei en la presidencia deja muchas críticas a su estilo de comunicar, en confrontación permanente con periodistas y figuras públicas como el caso de Lali Espósito la última semana. Los reclamos se hacen extensivos su equipo en esa área y a la vocería que ejerce Manuel Adorni en igual línea, buscando ridiculizar a ex colegas. Motivo que alejó a otros que fueron tentados para sumarse a los equipos de prensa oficiales, que se integran en sus primeras líneas por comunicadores con los que Milei tenía ya afinidad.

Manuel Adorni

Ganador de un Martín Fierro digital como "mejor twittero" en abril del 2023, es el portavoz oficial de la presidencia de Javier Milei "Analista y consultor económico. Docente universitario. Vocero Presidencial", como rezaba su cuenta de la red social X, hizo “radio por Rivadavia AM 630 y Radio Colonia, y TV por Metro y A24”, además de escribir en Infobae, donde como columnista de Infobae publicó su último texto el 24 de noviembre pasado bajo el titulo: "Un presidente distinto, para una Argentina distinta".

El recorrido periodístico de Adorni es más cercano al de Milei: un polemista televisivo, de Intratables a Crónica TV. "Yo sí quiero grieta. Yo sí quiero a los delincuentes, a los corruptos, a los chorros, a todo lo que no le hace bien a la Argentina, de un lado y a la gente de bien del otro", declaró.

Marina Calabró

La periodista y politóloga, periodista de LN+, fue la primera en rechazar el lugar que hoy detenta Adori: la oferta de Karina Milei y Nicolás Posse para ser la vocera presidencial. Había hablado con el presidente, y la tentaba el rol, pero finalmente les dijo que no.

Jorge Lanata le preguntó en Radio Mitre si iba a aceptar el puesto que ocupó Gabriela Cerruti y ella contestó: “yo sé que su intención oculta, subterránea, es liberarse de mí. Lo tengo clarísimo, pero tengo una mala noticia para darle: me va a tener que seguir aguantando. La vida es así, no todo es tan fácil, no a todos se va a sacar de encima". Y en diálogo con "LAM", Calabró reveló: "Mi idea en el 2024 es seguir haciendo lo que hago".

Eduardo Serenellini

Tras la salida de Belén Stettler (con paso por la función pública en el Gobierno de la Ciudad, muy cercana a Santiago Caputo) al frente de la secretaria de Comunicación, se produjo la llegada del periodista Eduardo Serenellini, ex LN+. Marplatense de 57 años, Serenellini tiene y una larga trayectoria como periodista. Desde 1996 adquirió espacios en radio y televisión, y se encargaba de la comercialización con su productora, Gruppo Serenellini.

Amigo de Milei, lo entrevistaba regularmente todos los lunes en su programa de Radio Continental llamado “Pulso Continental”, donde solía tener la primicia, por delante de Eduardo Feinmann.

Jorge Zonzini

Especialista en comunicación, imagen y manejo de crisis, su popularidad viene de la exitosa instalación en los medios de un diverso listado de ahora celebridades de el deporte, la política y el espectáculo (dos áreas que se combinan hoy con la pareja de Milei y Fátima Flórez entre otras).

Zonzini trabajó en los inicios en el posicionamiento de la polémica diputada "cosplayer" Lilia Lemoine así como su socia, la diseñadora Ivana Picallo, quien vistió a varias personalidades del flamante gobierno para la asunción y la posterior gala del Teatro Colón.

Así el nombre de Zonzini (a quien se vincula con los inicios en la pantalla chica del libertario, cuando frecuentaba el programa de Alejandro Fantino) habría sido tenido en cuenta para integrar el equipo de Milei, en un intento de controlar el "heiteo" en redes sociales.

Pero el manager mediático lo descartó: "De ninguna manera estaría en mis planes profesionales integrar una estructura amateur (…) que en materia de comunicación sostiene un discurso místico y de prosa esotérica que le arroja la responsabilidad de todo lo ejecutado y del devenir a las fuerzas del cielo".

Iñaky Gutierrez

A menos de un mes de gestión, el presidente despidió a su "Golden Boy" de las redes sociales, por utilizar la cuenta de la Presidencia para retuitear un posteo personal. Con más de 120 mil seguidores en Twitter, el joven estudiante de Derecho y de Economía se destacó como uno de los referentes en redes de la juventud mileista.

“Mauricio me contactó en febrero del 2020 felicitándome por el trabajo que venía haciendo. Y él me convocó a una reunión con Patricia Bullrich”, contó Iñaky en una entrevista. Y agregó: “Milei es un gran amigo mío. Comparto ampliamente su discurso”.

Javier Lanari

Ex periodista de varios ciclos de LN+, entre ellos "+Viviana", junto a Viviana Canosa, Javier Lanari es el nuevo Subsecretario de Medios de Javier Milei. El anuncio de su nombramiento lo hizo el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien es amigo de Lanari.

Llegó al gobierno tras la renuncia de Eduardo Roust, quien dejó su cargo aduciendo "motivos estrictamente personales", tal como indicó en su comunicado de salida. Explican nunca terminó de acomodarse con el resto del equipo presidencial. Una diferencia con Adorni, Lanari y Serenellini, muy cercanos al presidente.

por R.N.