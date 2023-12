Quiénes son los 100 personajes más influyentes del 2023 para los argentinos

El ascenso meteórico de Javier Milei, que lo llevó de invitado en los programas de tevé de la tarde a Presidente de la Nación en poco tiempo, queda en evidencia en la encuesta de los 100 más influyentes que NOTICIAS publica, desde 1995, todos los finales de año. El economista irrumpió en los canales de tevé en el 2018: allí quedó en el puesto 48 de este ranking. El año siguiente subió al 27 y el otro al 14. En el 2021, cuando fue electo diputado, ingresó al top five: quedó cuarto. El año pasado segundo y, este 2023, tras llegar al sillón de Rivadavia, por primera vez lo lidera.

Detrás suyo quedó quien había liderado la encuesta durante los últimos cuatro años. Por primera vez, desde 2019, Cristina Kirchner no es primera, sino segunda. Y quien completa el podio, para sorpresa de muchos, no es político: la tercera persona más influyente del país es, según los encuestados, Lionel Messi. A un año de la conquista de la Copa del Mundo, el futbolista se coló entre los más elegidos en el trabajo que la consultora Giacobbe & Asociados realiza en exclusiva para NOTICIAS.

Gobierno.

El marcado hiperpresidencialismo que caracterizó históricamente a la Argentina vuelve a hacerse notar en esta edición de la encuesta. Es que Milei consiguió, en sus primeros días como primer mandatario, volver a una tradición que el saliente Alberto Fernández había perdido: el ex presidente no logró ser nunca el más influyente, a pesar del puesto que ostentaba al frente del Poder Ejecutivo. En este 2023, a poco de haber dejado poder, está en el puesto 54 del ranking.

En el top 10, apenas hay tres políticos más ligados a Milei. En el sexto puesto está Mauricio Macri, uno de los protagonistas del Pacto de Acassuso que le permitió al libertario la victoria en el balotaje. Macri, además, es una de las cuatro personalidades que se mantienen entre los más influyentes desde el ’95, junto a Diego Maradona, Jorge Lanata y Susana Giménez. En séptimo lugar figura la actual ministra de Seguridad, quien fuera la contrincante de Milei en las elecciones generales, Patricia Bullrich. Y en el puesto 8, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien el año pasado no había ingresado al ranking.

“Dos mujeres de perfil duro y peso propio en la escena, curiosamente distintas: la ministra es la única, de todos los candidatos perdedores de estas elecciones, que se mantiene alto en la influencia. La vicepresidenta resulta también un suceso meteórico, considerando que el año pasado ni siquiera figuró entre los cien primeros”, analiza el autor de la encuesta, Jorge Giacobbe.

Para encontrar más del Gabinete del libertario hay que llegar al puesto 27, donde aparece la canciller Diana Mondino (su primera vez en la encuesta); luego, en el 31, el vocero presidencial Manuel Adorni; en el 58, Luis Caputo, ministro de Economía; y en el 70, la todopoderosa Karina Milei, hermana del primer mandatario (que la llama "el Jefe") y secretaria general de la Presidencia. Luis Petri (puesto 75), Martín Menem (76) y Guillermo Francos (92) completan el equipo de Milei entre los más influyentes del año. Son las caras de un poder que recién debuta.

La crisis económica que arrastró a Unión por la Patria a la derrota se refleja en la encuesta de los más influyentes. Sergio Massa, quien disputó mano a mano la segunda vuelta con Milei, aparece recién en el lugar 48, detrás del periodista Jorge Lanata (puesto 47), pero también de estrellas del espectáculo que brillaron este año, como es el caso de la artista norteamericana Taylor Swift (39), quien llenó tres estadios de River.



Desde la posición 20, Axel Kicillof es el primer dirigente de la oposición con cargo del ranking. Luego, hay que bajar hasta el puesto 93 para encontrar al camporista Eduardo "Wado" de Pedro, mientras que el diputado Máximo Kirchner figura en el 96, del otro lado de la tabla que su madre. Este año no hubo demasiado lugar para el kirchnerismo en retirada. Tampoco para el gremialismo: un histórico se cayó de la encuesta después de 23 años de permanencia. El sindicalista Hugo Moyano ya no es de la partida.

Historia.

Dato curioso de este 2023, al top five lo completan dos personalidades históricas: José de San Martín está en el cuarto lugar y Juan Domingo Perón, quinto. Es más, entre los primeros quince del ranking, hay ocho personas que ya no están vivas: además de los nombrados aparecen Néstor Kirchner (puesto 10), René Favaloro (11), Maradona (12), Eva Duarte (13), Manuel Belgrano (14) y Raúl Alfonsín (15). Desde hace una década Jesús se mantiene en el ranking de los más influyentes, pero es la primera vez que está entre los primeros puestos. En esta oportunidad, en el 17.

Las personalidades internacionales también tienen su espacio. El Papa Francisco está en el puesto 9, luego aparece Donald Trump, el ex presidente estadounidense (16) y, por primera vez, se suma el presidente salvadoreño Nayib Bukele (19). Vladimir Putin quedó en el puesto 28 y Barack Obama en el 43. El primer empresario que se cuela en la lista es Elon Musk (21), de quien se habló mucho por sus contactos con Milei y la posible irrupción en el país. La punta de lanza es su empresa de internet satelital Starlink.



Los periodistas más cercanos al oficialismo también fueron considerados por los encuestados. Y una disputa de este año por el rating se mudó a la encuesta de Giacobbe: Eduardo Feinmann (puesto 30) le ganó esta pulseada a Jonatan Viale (32). Empezaron compartiendo pases en La Nación +. Pero la grieta interna se fue agrandando, dejaron de hablarse y el hijo de Mauro terminó por no renovar contrato: acaba de desembarcar en TN. Alejandro Fantino, a quien Milei le agradece haberlo puesto “a jugar en primera”, por ser el responsable de su consagración televisiva, quedó en el lugar 66. Luego, un advenedizo: Esteban Trebucq (puesto 79), que pasó de Crónica TV a editorialista de América 24. Sus picantes opiniones se viralizan en redes sociales entre los militantes libertarios. “El Pelado”, tal como lo conocen sus seguidores, quedó incluso delante de Clarín.

A un año de la conquista de la Copa del Mundo, de aquel equipo quedan Messi, el DT Lionel Scaloni (puesto 19) y "el Dibu" Martínez (51). Se cayeron de la encuesta dos actores fundamentales de aquel título: Rodrigo De Paul y Ángel di María.

Un ex jugador devenido dirigente, que se transformó en el verdugo de Macri en Boca, reaparece en el ranking después de tres años de ausencia: Juan Román Riquelme, nuevo presidente del Xeneize, quedó en el puesto 35.

Entre las celebridades, la más valorada por los encuestados fue Mirtha Legrand (23). En octubre, la conductora volvió a la televisión luego de un año de ausencia. En su última cena con Milei, la anfitriona, emocionada, le hizo un pedido: “Yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente”, le dijo, con lágrimas en sus ojos. “Lo va a ver, lo va a ver florecer. Quédese tranquila”, prometió el Presidente.



Alejada de los medios e instalada en Uruguay, las fugaces apariciones de Susana Giménez bastan para que el público la recuerde: sigue vigente en el ranking, esta vez en el puesto 53. Incluso por delante de Marcelo Tinelli, quien está al frente de una nueva temporada del "Bailando por un Sueño", en América TV. Consuelo para el conductor: si bien pierde por goleada en rating con el reality show de Telefe, "Gran Hermano", al menos podrá considerarse más influyente que Santiago del Moro (puesto 85), su competidor de todas las noches.



“Este ranking vuelve a ser, como desde 1995, una excelente radiografía de las creencias de opinión pública respecto de la configuración simbólica del poder”, dice Giacobbe. Y concluye: “La gente espera que lo nuevo traiga novedades buenas, y esa asociación, por fuerte que sea, no siempre es lineal”.

Como en cada nueva gestión que irrumpe, la de La Libertad Avanza no sólo trae políticos, sino que aparecen periodistas, empresarios y celebridades advenedizas. La cuestión a dilucidar será quién se queda y quién se va en las próximas ediciones de la encuesta. Después de todo, dicen que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse.